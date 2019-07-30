Уровень воды в реке Ия в Тулуне поднялся выше критической отметки на 2 м

Критическая отметка воды в реке Ия в Тулуне давно пересекла черту и продолжает подниматься. Об этом сообщается на официальном сайте города.

По данным на 23.00 по мск., уровень воды в реке Ия составил 910 см, то есть поднялся выше критической отметки на 2 м и на 25 см за последние два часа.

До этого уровень воды составлял 885 см.

Считается, что причиной нового наводнения стали ливневые дожди.

Как отмечается, было затоплено 42 приусадебных участка, а также 269 придомовых территорий и 147 жилых домов.

Ранее сообщалось, что более тысячи человек эвакуировали в Иркутской области.