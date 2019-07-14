Следователи расследуют крушение вертолета в Подмосковье

Российский СК начал проверку по факту крушения в Московской области вертолета Robinson. Об этом рассказали в Следственном комитете.

По предварительным данным следствия, вертолет потерпел крушение из-за жесткой посадки в поле.

В СК подтвердили, что в результате случившегося скончались на месте пассажир и пилот.

На месте уже работает следственно-оперативная группа, организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех деталей инцидента.

Ранее сообщалось, что погибли люди при неудачной посадке частного вертолета.