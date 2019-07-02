Российская съемочная группа попала под обстрел в Донецке

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Сергей Аверин/РИА «Новости»

Съемочная группа телерадиовещательной компании ВГТРК попала под обстрел в Донецке, передает РИА «Новости».

Как сообщил корреспондент ВГТРК, обстрел произошел на западе города.

Отмечается, что никто не пострадал.

Ранее снайпер ВСУ обстрелял съемочную группу ВГТРК под Донецком.