На полицейского завели дело о домогательствах к подчиненным

В Челябинске завели уголовное дело против полицейского о домогательствах к подчиненным, сообщает РИА «Новости».

Как заявили в региональном управлении СК, дело возбуждено по статье «понуждение к действиям сексуального характера путем шантажа, угрозы уничтожением, повреждением или изъятием имущества». Там не уточнили количество потерпевших.

По данным местных СМИ, в качестве потерпевших проходят шесть девушек. По их словам, начальник угрожал им проблемами по службе.

Как отметили в областном главкн МВД, факт превышения служебных полномочий сотрудником отдела полиции «Чебаркульский», был выявлен в ходе проверки собственной безопасности.