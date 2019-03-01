Туристы из России и Китая интересуются турами по «местам Скрипалей»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/769/11970769/RTS21CZE-pic905-895x505-80746.jpg">

Специалист туристического центра Солсбери Стив Шарп заявил, что группы из российских и китайских туристов несколько раз обращались в центр с просьбой показать им места, связанные с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Об этом сообщает РИА «Новости».

Шарп не уточнил, какое количество групп обращалось с такой просьбой в центр, однако добавил, что на посещение «мест Скрипалей» есть «спрос». Он отметил, что туристы просили показать им скамейку, где были отравлены Скрипали, а также кафе, где они ели.

Реклама

«Но мы ответили, что это не то, что способно помочь городу, не то, чего бы мы хотели, и это не те вещи, которые мы хотели бы увековечивать», — подчеркнул Шарп.

Он заключил, что Солсбери является «очень красивым и приветливым» городом.

В октябре прошлого года британские СМИ сообщали, что отравление Скрипалей ударило по рынку недвижимости в Солсбери.