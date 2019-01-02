Москвичам пообещали сильные морозы на Рождество

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Москвичей предупредили о двадцатиградусных морозах на Рождество. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

Подчеркивается, что к этому времени наступит серьезное похолодание.

Так, в ночь с 6 на 7 января в Москве ожидается от -15 до -17 °С, в области — до -20°С. Днем температура в столице установится на уровне -12°С, в области она может достигать -14°С.

Ранее сообщалось, что «желтый» уровень опасности объявили в Московском регионе на среду из‑за сильного ветра.