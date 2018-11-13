Украинская журналистка лишилась работы из-за Порошенко

Украинская журналистка Марина Барановская лишилась работы после вопроса, который она задала президенту Украины Петру Порошенко. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, Барановская назвала Порошенко олигархом и спросила, как ему живется в стране, где люди «выживают».

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Как отмечается, после этого отношение редакции к журналистке «радикально» изменилось.

В итоге руководство издания, в котором работала Барановская, уволило журналистку.

Ранее сообщалось, что европейская федерация журналистов осудила растущее насилие против коллег на Украине.