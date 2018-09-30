В Южной Корее рассказали о снижении числа побегов из КНДР при Ким Чен Ыне

Представитель правящей в Южной Корее Демократической партии привел данные министерства по делам национального объединения, свидетельствующие о снижении числа перебежчиков из Северной Кореи при нынешнем лидере КНДР Ким Чен Ыне, передает РИА «Новости».

По имеющимся данным, за первые 9 месяцев 2018 года из Северной Кори в Южную перебежали чуть более 700 человек, в то время как в 2011 году перебежчиков насчитали 2706 человек. В 2011 году их число сократилось до полутора тысяч и в последующие годы продолжило уменьшаться.

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По мнению экспертов, количество побегов сократилось из-за усиления контроля на границе двух государств. Также отмечается резкий рост цен на услуги «проводников», занимающихся организацией побегов.

В прошлом году сообщалось, что Южная Корея транслировала через границу новости про перебежчика из КНДР.