«Ты говорила — лечись, а я не послушался». Что стало с женой и детьми Чикатило после его ареста?

Андрей и Феодосия Чикатило прожили вместе 27 лет, родив дочь и сына. Женщина долгое время закрывала глаза на странности супруга и до последнего отрицала его преступные наклонности. Вопреки расхожим домыслам, он не был примерным семьянином. Однако Феодосия терпела в надежде сохранить брак. Когда 20 ноября 1990 года Чикатило был арестован и вскрылись жуткие подробности его злодеяний, она сменила фамилию и переехала с сыном в другой город. Как сложилась судьба ближайших родственников маньяка — в материале «Газеты.Ru».

Знакомство и семейная жизнь супругов Чикатило

Про ранние годы и юность Феодосии Одначевой (в замужестве — Чикатило) известно крайне мало. Интерес к ее биографии возник на фоне резонансных преступлений супруга. Следователи допускали, что она знала про многочисленные убийства и помогала мужу скрываться от милиции.

В молодости девушка страдала от комплексов, считала себя недостаточно привлекательной. Поэтому очень обрадовалась, когда подруга Татьяна познакомила ее со своим 27-летним братом Андреем. Мужчина понравился Феодосии: он был хорош собой, работал инженером на телефонной станции и писал заметки для районной газеты в качестве внештатного корреспондента.

В 1963 году возлюбленные расписались и стали жить вместе. В семейных отношениях Феодосия была явным лидером. А ее супруг мягким и покладистым: не пил, не курил, ласково обращался с женой. Они жили душа в душу первые годы брака. В 1965 году у пары родилась дочь Людмила, а спустя четыре года — сын Юрий.

close Андрей Чикатило с женой Феодосией и сыном Юрием Кадр из видео/Первый канал

После свадьбы Андрей Чикатило поступил на заочное отделение филологического факультета Ростовского государственного университета и окончил его по специальности «Русский язык и литература». Вдобавок он был назначен на должность председателя районного комитета физической культуры и спорта с согласия районного комитета партии. А в 1970 году заочно окончил Университет марксизма-ленинизма при Ростовском государственном педагогическом институте.

Феодосия радовалась успехам мужа, его поведение в то время не вызывало у нее никаких подозрений. Сама женщина занималась домашними делами и воспитанием детей, работала в детском саду.

Странности в поведении главы семьи

В 1970-е годы Андрей устроился на работу в школу-интернат Новошахтинска. Но спустя некоторое время руководство учебного заведения потребовало от него написать заявление об увольнении по собственному желанию. Ученицы стали жаловаться на приставания, говорили, что новый учитель русского и литературы их «трогает». Чикатило согласился уволиться, побоявшись скандала и огласки.

Феодосия доверяла мужу, поэтому приняла его версию случившегося — будто его подставили, оговорили. Но история вновь повторилась в городе Шахты, где Чикатило работал в ПТУ. Пользуясь служебным положением, он по ночам пробирался в общежитие — в комнаты к спящим мальчикам. После этого вновь последовали обвинения в непристойном поведении и увольнение.

Вскоре в семейной жизни Чикатило начался разлад. Андрей перестал воспринимать Феодосию как женщину, в отместку она обзывала его импотентом. Действительно ли Чикатило страдал половой слабостью, доподлинно неизвестно.

close Фотографии Андрея Чикатило сразу после ареста на фоне карты района поиска Владимир Вяткин/РИА Новости

Он стал поздно возвращаться, а иногда и вовсе не ночевал дома, оправдывая это новой работой. Чикатило стал инженером по снабжению на предприятии и якобы пропадал в командировках. Со временем Феодосия стала замечать не только грязь, но и пятна крови на одежде мужа. Супруг оправдывался тем, что таскал ящики, поранился при погрузке.

Частые командировки муж объяснял простой причиной — хотел накопить на «Москвич». Но позже выяснилось, что он втайне от семьи приобрел крохотный домишко в городе Шахты и использовал его для встреч с проститутками.

Настоящий скандал прогремел в семье Чикатило после инцидента с внуком. Дочь Людмила, рано покинувшая родительский дом, переехала в Харьков, вышла замуж и родила мальчика. В конце 80-х девушка навестила родителей и привезла с собой сына. Ночью Феодосия застала мужа за недопустимыми действиями со спящим ребенком. В ужасе она закричала на весь дом: «Ты больной! Тебе лечиться надо!». Людмила, узнав о случившемся, разорвала отношения с отцом.

Жизнь семьи после ареста Чикатило

20 ноября 1990 года Андрей Чикатило был задержан в Новочеркасске, ему предъявили обвинение в серийных убийствах. При обыске обнаружились страшные улики — ножи, окровавленная одежда, обувь со следами с мест преступлений. Феодосия не могла поверить, что ее супруг — тот самый кровавый маньяк, которого искали по всей Ростовской области и за ее пределами.

Сам Чикатило тоже не спешил признавать свою вину. Лишь после подключения к работе следствия опытного психиатра Александра Бухановского, маньяк сознался в страшных преступлениях и даже показал оперативникам на карте, где совершал убийства. Психиатр смог найти нужные слова, чтобы Чикатило дал признательные показания.

«Для него была крайне важна семья. Он горько переживал, что причинил ей горе. Я встретился с женой и родственниками Чикатило. Был свидетелем того, как он искренне плакал, получив 30 ноября первую записку от жены», — позже рассказывал Бухановский.

Видеозапись допроса продемонстрировали жене арестованного. Только тогда Феодосия смогла осознать всю тяжесть совершенных мужем преступлений. Когда Чикатило показывал, где похоронил одну из своих последних жертв, маленького мальчика, и из-под земли показалась детская кроссовка, женщина сказала: «Достаточно. Я все поняла».

close Андрей Чикатило в зале суда в Ростове-на-Дону, 1992 год Владимир Вяткин/РИА Новости

На свидании с женой, которое инициировали следователи, Чикатило твердил: «Фенечка, я тебя не послушался. Ты говорила — лечись, а я не послушался». Она холодно и отстраненно его выслушала. Больше женщина к нему не приходила и никак не поддерживала с ним связь. А маньяк «окончательно» раскололся и рассказал все.

Следователи посоветовали родственникам Чикатило срочно сменить адрес проживания, так как семьи убитых жили неподалеку. Месть была вполне реальной опасностью для жены и сына маньяка, неизвестные уже поджигали дверь их жилища. Оставаться на прежнем месте было невозможно. Феодосия лишилась работы — до ареста супруга она трудилась на посту заведующей детским садом, соседи и знакомые по понятным причинам ее сторонились.

Собрав вещи, женщина оставила дом, где прожила много лет, и переехала вместе с сыном в Харьков, поближе к дочери. Она оформила документы на девичью фамилию — Одначева, и таким образом окончательно отреклась от мужа.

Последние годы жизни жены Чикатило

Андрея Чикатило казнили в 1994 году. Феодосия прожила еще десять лет, до 2005 года, и скончалась в 66 лет. Она старалась жить незаметно, торговала на местном рынке, помогала дочери растить детей и старательно избегала прессы. Лишь однажды в одной из документальных передач рассказала, что ничего не знала о злодеяниях мужа до его поимки.

Говорят, что новое окружение в Харькове до самой ее кончины не подозревало, чьей женой она была.

Что стало с детьми Чикатило

Жизнь детей «ростовского потрошителя» сложилась по-разному. Дочь Людмила рано покинула родительский дом, а после случая с сыном и вовсе разорвала отношения с отцом и матерью. Когда Чикатило арестовали, она приложила все усилия, чтобы оградить свою семью от дурной славы родителя и внимания СМИ. Тем не менее после случившегося помогла матери и брату переехать и устроиться на новом месте.

Сын Юрий после ареста отца сначала сменил фамилию на Одначев, потом стал Мирошниченко. В юности он воевал в Афганистане — в Кандагаре, получил ранение. Работал в заводской охране на предприятии в Новочеркасске. Первый срок — два года условно — он получил за ограбление вьетнамских челноков еще летом 1990 года, до ареста родителя. Тот осуждал его проступок, пока сам не был изобличен в гораздо более тяжких преступлениях.

close Кадр из видео/НТВ

Когда Юрий перебрался с матерью в Харьков, он начал возить вещи из Турции, которые Феодосия продавала на рынке. Затем приобщился к криминальным делам. В СМИ всплывала информация о том, что сын маньяка торговал контрабандой, ходили слухи о его алкогольной зависимости.

После неудавшейся аферы с контрабандой оборудования для шахт Чикатило-младший вернулся в Ростовскую область. Пытался заниматься рэкетом, называя себя Чиксоном (от «Чикатило» и son — «сын» на английском) — так он бахвалился родством с маньяком. Известно, что в 1996 году он получил срок — два года колонии. А в 1998-м снова сел за ограбление — на этот раз на шесть лет. После освобождения из колонии жил с матерью до самой ее кончины. В 2009 году снова был арестован за покушение на убийство.

Юрий был дважды женат, у него трое детей, старшего сына он назвал Андреем — в честь отца.

В 2014 году Юрий поддержал Евромайдан в Киеве и стал частым гостем различных ток-шоу. Он заявлял, что его отца оговорили и повесили на него все нераскрытые преступления. А еще — что его отец «боролся за независимость Украины».

Позже Чикатило якобы объявился в ВСУ — пошел служить из-за долгов и проблем с законом. В СМИ даже прошла информация, что он погиб. Но позже выяснилось, что 56-летний Юрий жив-здоров и никуда не призывался из-за хронических заболеваний.