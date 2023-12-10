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«Отец русского хоккея»: 105 лет со дня рождения Анатолия Тарасова

105 лет со дня рождения советского тренера по хоккею Анатолия Тарасова

Советский хоккеист Анатолий Тарасов родился 10 декабря 1918 года в Москве. В 19 лет поступил в Высшую школу тренеров при Московском институте физкультуры, где и начался его путь. Наибольшую известность получил в качестве главного тренера сборной СССР по хоккею.

С именем Анатолия Тарасова неотъемлемо связаны достижения советской сборной в период с 1963 по 1971 год. Под руководством Тарасова и старшего тренера Аркадия Чернышева команда СССР установила уникальный рекорд, в течение девяти лет выигрывая все турниры, в которых участвовала — чемпионаты мира, Европы, а также три Олимпиады.

Тарасов совмещал работу в сборной и в ЦСКА, играющим тренером которого он стал еще в 1947 году. При Тарасове армейцы 18 раз выигрывали советское первенство. После работы с хоккейным ЦСКА знаменитый тренер попробовал себя во главе футбольной армейской команды, но на этом поприще отличиться ему не удалось: в 1975 году ЦСКА занял 13-е место в Высшей лиге, после чего специалист был отправлен в отставку.

У Анатолия Тарасова — множество званий и титулов. Он заслуженный мастер спорта и заслуженный тренер СССР, член Зала хоккейной славы в Торонто и Зала славы Международной федерации хоккея. В его честь назван дворец спорта «Мегаспорт» в Москве. Дочь прославленного специалиста Татьяна Тарасова — заслуженный тренер СССР по фигурному катанию. Анатолия Тарасова не стало 23 июня 1995 года, тогда ему было 76 лет.

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