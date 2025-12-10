В Москве 12 декабря стартует фестиваль «Путешествие в Рождество»

В Москве с 12 декабря по 11 января на 35 площадках пройдет ежегодный фестиваль «Путешествие в Рождество». Мероприятие входит в программу «Зима в Москве», сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, для посетителей проведут мастер-классы, спортивные мероприятия, новогодние представления и концерты. Кроме того, отдельное внимание уделят благотворительным инициативам.

«Так, по доброй традиции в рамках фестиваля организуют сбор подарков для участников специальной военной операции и детей из новых регионов России», — отметила Сергунина.

Павильоны «Фабрика подарков» уже работают на 31 локации, включая Тверскую площадь, сквер на улице Хачатуряна, станцию метро «Некрасовка» и бульвар Дмитрия Донского. Там волонтеры помогают оформлять посылки. Отмечается, что все предметы должны быть новыми, с бирками и в упаковке.

Для детей принимают сладости, игрушки, книги, наборы для творчества и канцелярию. Для бойцов СВО — теплую одежду и средства гигиены.

Также для юных гостей организованы мастер-классы по изготовлению елочных игрушек: от «рождественских обманок» и винтажной чеканки до расписных шаров и советских каруселей. Кулинарные занятия посвящены оливье, пирожкам с яблоками и кексам с сухофруктами.

Спортивная программа включает керлинг, хоккейные матчи и командные эстафеты. В первые выходные на северо-востоке столицы пройдет благотворительный матч с участием «Легенд хоккея России» и «Сборной блогеров».

Помимо этого, на Манежной площади развернут «город елочных игрушек» с Дедом Морозом и сказочными персонажами. На Тверской площади установлена восьмиметровая ель из миниатюр московских зданий — от Большого театра до сталинских высоток.

В ярмарочных шале можно будет купить сувениры, украшения, чай, сладости и гастрономию. Завершит фестиваль квест «Путешествие за подарком мечты» с познавательными маршрутами и призами.