«Геометрия и цвет»: стилист рассказал, как модно украсить елку в 2026 году

В Новом 2026 году наблюдается мировой тренд на минималистичные, графичные елки, но в тренде остается и «мимимишность». Об этом рассказал «Газете.Ru» стилист, телеведущий Владислав Лисовец. Он рекомендовал россиянам наряжать новогоднюю елку в зависимости «от образа жизни».

«Если мы говорим про модную елку, то это все-таки больше геометрии в ней, больше цвета, и минимализм — это основные тренды. Но тренд на мимишность тоже остается, потому что Новый год — это очень милый праздник и, соответственно, в зависимости от образа жизни человека, наряжается елка. Допустим, для детей мы всегда все делаем самое яркое, смешное, блестящее, в бантиках, в игрушках, в мишках и стекляшках. Тут каждый решает и сам выбирает под интерьер. Но так как интерьеры становятся минималистичными, соответственно и елки становится такими более футуристичными», — сказал Лисовец.

До этого в Москве у входа в Парк Горького установили новогоднюю елку. На ней пока нет украшений, а сама она находится за забором.

В 2024 году украшение столицы началось в ноябре, а в начале декабря все улицы города были полностью готовы к празднику.

