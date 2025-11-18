19 ноября — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

19 ноября мир чествует мужчин в Международный мужской день. В России поздравления с профессиональным праздником принимают представители ракетных войск и артиллерии, а также преподаватели вузов. По народному календарю — Павел Ледостав: время готовиться к зимней рыбалке. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 19 ноября и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 19 ноября

Международный мужской день

Впервые праздник отметили в 1999 году по инициативе доктора Джерома Тилуксингха в Тринидаде и Тобаго (островном государстве в южной части Карибского моря). Он выбрал эту дату в честь дня рождения своего отца, а также чтобы отметить вклад жителей страны в дело мира.

Позже праздник получил поддержку со стороны Организации Объединенных Наций. Его задача — привлечь внимание общества к проблемам мужского здоровья и гендерной дискриминации, подчеркнуть позитивное влияние мужчин на общество, семью, воспитание детей. В этот день проводятся дискуссии, публичные дебаты и информационные кампании, посвященные мужскому благополучию.

close altanaka/Shutterstock/FOTODOM

День ракетных войск и артиллерии

День ракетных войск и артиллерии начали отмечать еще в СССР, как и в современной России, его праздновали ежегодно 19 ноября. Эта дата была выбрана в ознаменование начала контрнаступления советских войск под Сталинградом 19 ноября 1942 года, которое началось с мощного и внезапного артиллерийского удара, сыгравшего ключевую роль в разгроме немецко-фашистских захватчиков.

История праздника в СССР • 21 октября 1944 года. Указом Президиума Верховного Совета СССР был установлен праздник День артиллерии.



• 19 ноября 1964 года. Праздник переименован в День ракетных войск и артиллерии.



• 1988 год. С 1988 года по 2005 год праздник отмечался в третье воскресенье ноября.



• 2006 год. Восстановлена историческая дата праздника — 19 ноября.

close Залп советских реактивных установок «Катюша» на подступах к Выборгу, 1944 год Всеволод Тарасевич/РИА Новости

День преподавателя высшей школы в России

Этот праздник отмечают с 2021 года. Он приурочен ко дню рождения Михаила Ломоносова, выдающегося ученого и одного из основателей Московского государственного университета. Праздник появился в календаре по инициативе представителей вузов и по поручению президента Владимира Путина, чтобы повысить престиж профессии преподавателя высшей школы, ценность и востребованность труда педагогов.

В этот день сотрудники вузов принимают поздравления от студентов и руководства. В университетах, институтах и академиях проходят конференции и торжественные мероприятия.

День работника стекольной промышленности в России

Это еще один профессиональный праздник, который отмечают в день рождения Ломоносова, внесшего огромный вклад в развитие науки о стекле и создание стекольной промышленности. В этот день поздравления принимают все специалисты отрасли — от стеклодувов и резчиков до инженеров и дизайнеров. Благодаря современным технологиям сегодня существуют десятки видов стекла и тысячи изделий из него: не только окна и зеркала, но и высокотехнологичные оптоволоконные кабели, оборудование для космической и военной промышленности, приборы для научных исследований, строительные материалы, предметы декора и многое другое.

Всемирный день туалета

ООН официально учредила этот, на первый взгляд, забавный праздник для привлечения внимания к очень серьезной проблеме. Миллиарды людей по всему миру (согласно данным ООН, более 3,6 млрд человек) не имеют доступа к безопасному туалету и основным санитарно-гигиеническим услугам. Отсутствие надлежащей санитарии приводит к распространению болезней и негативно сказывается на многих аспектах жизни. Этот день напоминает, что туалет — не просто удобство, а вопрос здоровья и безопасности.

День Чижика-Пыжика

19 ноября 1994 года в Санкт-Петербурге на реке Фонтанке установили крошечный бронзовый памятник Чижику-Пыжику высотой всего 11 сантиметров. С тех пор эта дата считается неофициальным праздником и «днем рождения» Чижика-Пыжика.

Миниатюрная птичка стала данью памяти студентам Императорского училища правоведения, которых за зеленые мундиры и пыжиковые шапки в XIX веке прозвали «чижиками-пыжиками». С ними же связывают и знаменитую песенку: «Чижик-пыжик, где ты был? На Фонтанке водку пил...». С памятником связано поверье: если бросить монетку и она попадет на постамент, желание обязательно сбудется.

close Вадим Жернов/РИА Новости

Какие праздники и памятные даты отмечают 19 ноября в других странах

День открытия — Пуэрто-Рико. Национальный праздник отмечают в память о высадке на остров Христофора Колумба во время его плавания в 1493 году. День считается выходным, главная традиция — красочный парад. Для детей это особенно веселый праздник — они наряжаются в костюмы, изображая первых поселенцев и коренных жителей Таино, и разыгрывают сценки.

День игры «Монополия» — США. Американцы посвятили этот праздник одной из самых популярных настольных игр в истории. Хотя классическую версию «Монополии» выпустили в 1935 году, ее предшественница — «Игра землевладельца» — была создана еще в 1903-м. Изначально она задумывалась как обучающий инструмент, который должен был наглядно демонстрировать недостатки экономической системы, где царят монополии.

Интересные факты об игре «Монополия» • Во время Второй мировой войны британская разведка снабжала «Монополией» своих военнопленных. В специальные наборы вкладывали спрятанные карты, компас и настоящие деньги, чтобы помочь пленным организовать побег.



• Самый длинный поединок в истории игры продолжался 70 дней подряд.

close LightField Studios/Shutterstock/FOTODOM

Религиозные праздники 19 ноября

День памяти преподобного Варлаама Хутынского

Святой Варлаам Хутынский жил в Новгороде в XII веке. Он был сыном знатных горожан, но с юных лет чувствовал тягу к уединенной жизни. Раздав свое имущество бедным, он удалился на пустынный берег реки Волхов — место, которое жители называли «Хутынь», то есть «худое», недоброе: согласно поверьям, здесь водилась нечистая сила.

Но молитва и пост преподобного Варлаама победили эту тьму. На месте, где поселился подвижник, вскоре выросла обитель — Спасо-Преображенский Хутынский монастырь. Святой прославился даром прозорливости и считался чудотворцем. Одна из самых известных легенд гласит о том, как он по молитве явил чудо, заставив снег выпасть среди лета и растаять. Новгородские архиепископы и бояре часто приходили к нему за советом. После кончины преподобного монастырь оставался одним из самых почитаемых на севере Руси, а память о святом Варлааме хранится в церковной традиции.

close Преподобный Варлаам Хутынский в житии Wikimedia Commons

19 ноября Русская православная церковь также чтит память • святителя Павла, патриарха Константинопольского, исповедника;

• святителя Германа, архиепископа Казанского;

• священномученика Василия Крылова, пресвитера;

• преподобного Луки, иконома Печерского, в Ближних пещерах;

• преподобного Варлаама Керетского;

• мучениц Текусы, Александры, Полактии, Клавдии, Евфросинии, Анастасии и Матроны;

• преподобного Луки Тавроменийского;

• священномучеников Никиты (Делекторского) и др.

Народные праздники и приметы 19 ноября

Павел Ледостав

В церковном календаре это день памяти святого Павла, патриарха Константинопольского. В народе праздник получил название Павел Ледостав — к этому времени мороз обычно сковывал реки и озера прочным первым льдом, что знаменовало приход зимы.

Кто такой святой Павел? Святитель Павел, патриарх Константинопольский жил в IV веке, в сложную эпоху борьбы с ересями. Он открыто исповедовал христианскую веру. Несколько раз его изгоняли с патриаршего престола и в итоге сослали в Армению, где святой принял мученическую смерть. На Руси святого Павла особо почитали как покровителя военных моряков.

close Кончина архиепископа Павла. Миниатюра Минология Василия II, 985 год Wikimedia Commons

Мужчины в этот день начинали готовиться к подледному лову: доставали, тщательно проверяли и чинили рыболовные снасти. Существовало древнее поверье, согласно которому рыбаки в северных регионах старались задобрить водяного, бросая в прорубь монетки или угощения, чтобы он не сердился зимой и не мешал рыбалке.

Женщины в этот день пекли пироги с капустой. По поверью, это приносило в дом удачу. А вот мясо на столе было под запретом — считалось, что его употребление может навлечь болезни.

Приметы

Снегопад в этот день предвещал снежную зиму.

Безветренная погода сулила скорые морозы.

Множество звезд на небе означало приближение холодов, а тусклые звезды — скорый снегопад.

Птицы сидят на ветках и не летают — к морозу и ветру.

Какие исторические события произошли 19 ноября

1190 год — германские крестоносцы основали Тевтонский орден, сыгравший большую роль в европейской истории и культуре.

1703 год — в Бастилии умер таинственный узник, вошедший в историю как «человек в железной маске». Он провел в тюрьмах 34 года. Согласно метрической книге, его похоронили под именем Маркиоли на кладбище Сен-Поль. Личность узника до сих пор остается загадкой.

1824 год — в Петербурге произошло крупнейшее наводнение: шторм над Балтикой загнал воду в Неву, уровень поднялся примерно на 4,2 метра выше ординара, затопил центральные улицы и, по разным оценкам, унес жизни от двухсот до шестисот человек.

1919 год — по инициативе Максима Горького и Корнея Чуковского в Петрограде, в бывшем особняке Елисеевых на Невском, открылся Дом искусств. Здесь жили и работали писатели, поэты, художники.

1937 год — академик Петр Капица отправил в правительство письмо, где резко выступил против ограничения доступа к иностранным журналам и политического давления на науку.

1942 год — начало контрнаступления советских войск под Сталинградом. Операция закончилась в начале февраля 1943 года окружением 6-й армии Вермахта — в плен попали около 90 тысяч немецких солдат.

1965 год — Генеральная Ассамблея ООН по инициативе СССР приняла резолюцию о нераспространении ядерного оружия.

1979 год — на линию Ленинград — Москва вышел первый скоростной электропоезд ЭР-200. Состав разгонялся до 200 км/ч, на испытаниях сокращал дорогу примерно до четырех с половиной часов.

close Скоростной экспресс ЭР-200, следующий по маршруту Москва — Ленинград, 1984 год Сергей Гунеев/РИА Новости

1985 год — в Женеве прошла первая встреча президента СССР Михаила Горбачева и президента США Рональда Рейгана.

2004 год — в Оберн-Хиллс матч Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Индиана Пэйсерс» и «Детройт Пистонс» закончился самой массовой дракой игроков и болельщиков в истории спорта. В результате инцидента девять игроков были дисквалифицированы в общей сложности на 146 матчей, а НБА ужесточила меры безопасности и правила поведения на аренах.

Дни рождения и юбилеи 19 ноября

В 1711 году родился Михаил Ломоносов — русский ученый-естествоиспытатель, энциклопедист, поэт, лингвист, один из самых ярких представителей российского Просвещения, которого называют отцом российской науки.

В 1770 году родился Иван Крузенштерн — русский мореплаватель и адмирал, руководитель первого русского кругосветного путешествия.

В 1794 году родился граф Сергей Строганов — русский государственный деятель, археолог и меценат, участник Отечественной войны 1812 года. Известен как основатель Строгановского училища в Москве.

В 1839 году родился Эмиль Шкода — чешский инженер и предприниматель, основатель машиностроительного гиганта Skoda Works.

В 1875 году родился Михаил Калинин — советский партийный и государственный деятель, формальный глава СССР почти три десятилетия. Его подпись стояла под ключевыми актами советской власти. Среди соратников он получил прозвище «всесоюзный староста».

В 1888 году родился Хосе Рауль Капабланка— кубинский шахматист, третий чемпион мира.

В 1917 году родилась Индира Ганди — индийский политик, единственная женщина — премьер-министр Индии. Занимала этот пост с 1966 года, была убита в 1984-м собственными телохранителями.

В 1921 году родился Эмиль Брагинский — советский кинодраматург, сценарист. В соавторстве с Эльдаром Рязановым создал такие знаменитые пьесы, как «Берегись автомобиля», «Сослуживцы», «С легким паром!», которые легли в основу фильмов, любимых миллионами зрителей.

В 1922 году родился Юрий Кнорозов — советский и российский историк и лингвист. Первым в мире расшифровал письменность майя. Работал в Институте антропологии и этнографии, занимался этнографией Мезоамерики.

Юрий Кнозоров и его «соавтор» кошка Ася Ученый был страстным любителем кошек, а его сиамская кошка Ася (также известная как Аспид) стала знаменитым символом его работы. Кнорозов считал Асю своим соавтором и даже пытался указать это в своих научных публикациях, хотя редакторы постоянно удаляли ее имя.



По некоторым данным, наблюдение за тем, как Ася играет со своим котенком, помогло Кнорозову сделать фундаментальные выводы о коммуникации между живыми существами, что, в свою очередь, способствовало его работе над письменностью майя.

close Советский и российский историк и майянист Юрий Кнорозов с сиамской кошкой Асей (Аспидой) Wikimedia Commons

В 1933 году родился Ларри Кинг — американский тележурналист, автор и ведущий ток-шоу. Получил прозвище «король эфира». Он десятилетиями вел программу Larry King Live на CNN, взял тысячи интервью у политиков и артистов. Скончался в 2021 году в Лос-Анджелесе.

В 1934 году родился Валентин Иванов — советский футболист, полузащитник и капитан сборной СССР, олимпийский чемпион 1956 года и чемпион Европы 1960 года. Один из лучших бомбардиров в истории «Торпедо».

Кто отмечает дни рождения

87 лет исполняется Теду Тернеру — американскому бизнесмену, основателю телеканала CNN и медиамагнату.

83 года исполняется Кельвину Кляйну — американскому дизайнеру одежды, законодателю минималистичной моды.

79 лет исполняется Елене Пресняковой — советской и российской певице, вокалистке ВИА «Самоцветы».

63 года исполняется Джоди Фостер — американской актрисе кино и телевидения, кинорежиссеру и продюсеру, обладательнице «Оскара» и «Золотого глобуса». Одна из самых известных ее ролей — Кларис Старлинг в фильме «Молчание ягнят».

42 года исполняется Адаму Драйверу — американскому актеру, номинанту на «Оскар» и «Золотой глобус», известному по роли Маурицио Гуччи в фильме «Дом Гуччи» и многим другим.

26 лет исполняется Евгении Медведевой — российской фигуристке, двукратной чемпионке мира и Европы и двукратной призерке Олимпийских игр 2018 года.