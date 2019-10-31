«Не позорьте ее память»: за что убили Индиру Ганди

35 лет назад была убита премьер-министр Индии, одна из самых известных женщин мира своего времени Индира Ганди. С ней расправились собственные телохранители – сикхи, представители особой этноконфессиональной группы в индийском обществе, с которыми у главы правительства случился серьезный и, как выяснилось, неразрешимый конфликт.

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Последователи сикхихма – монотеистической религии, основанной в Пенджабе в XV веке и вобравшей в себя элементы ислама и индуизма – высоко оцениваются европейцами. У этих людей отмечают положительные качества, зачастую не свойственные остальным индийцам. Рассказывают, что сикхи отличаются особым поведением, исключающим такие пороки, как обман или попрошайничество. Они всегда готовы безвозмездно прийти на помощь, в том числе, иностранцам. Еще с колониальных времен сикхи считались лучшими воинами, преданными и бесстрашными. Поэтому именно из них комплектовалась личная охрана британских генерал-губернаторов. На свою беду Ганди решила последовать этой традиции.

Однако все добродетели не отменяли склонности отдельных представителей сикхов к террористическим методам борьбы.

В начале 1980-х годов власти Индии столкнулись с сикхским сепаратизмом: радикальные организации потребовали автономии штата Пенджаб и создания там государства Халистан. Острый спор вокруг этого вопроса существует и в наше время. Индия считает территории, оспариваемые сикхами, своей неотъемлемой частью. Правительство Халистана в изгнании и движение сикхов к независимости в целом поддерживаются Пакистаном и Турцией.

В 1982 году наиболее решительные из сикхов сплотились вокруг религиозного лидера Джарнаила Сингха Биндранвала, который вместе с соратниками засел в Золотом храме в Амритсаре – священном городе сикхов в Пенджабе (сегодня позиционируется сикхами как столица Халистана).

Индийское правительство рассматривало Золотой храм как базу сикхских террористов. В июне 1984 года по решению Ганди были проведена масштабная войсковая операция, получившая название «Голубая звезда». Солдаты окружили Золотой храм, в котором вместе с вооруженными людьми находилось около 10 тыс. сикхов-паломников. На предложение выйти откликнулись лишь 129 человек.

Тогда Ганди отдала приказ зачистить зону храмового комплекса. На храм нацелили дула танков.

Поскольку радикалы оказались хорошо вооружены, разразилась кровавая бойня в которой, по официальным данным правительства Индии, погибли 83 военнослужащих и почти 500 сикхов – как оборонявших здание повстанцев, так и мирных паломников, в числе которых были женщины и дети. Пали Биндравал и его военный советник, бывший генерал индийской армии Шахбег Синх, руководивший ответными действиями.

Неофициальные источники сообщали о нескольких тысячах жертв, а находившийся в эмиграции сикхский лидер Джагджит Сингх Чаухан заявлял о «более 10 тыс. человек, истребленных фашистским режимом госпожи Ганди».

Штурм Золотого храма считается самым неоднозначным решением в политической карьере Ганди. Достаточно популярно мнение, согласно которому кризис можно было преодолеть, не прибегая к кровопролитию.

Сикхские радикалы вознамерились мстить за смерть своих единомышленников.

После случившегося ближайшие сподвижники настойчиво рекомендовали Индире Ганди убрать сикхов из своего окружения. Однако премьер-министр демонстративно продолжила доверять сикхам-охранникам. Хотя, конечно, прекрасно осознавала степень нависшей над ней угрозы.

Вендетта состоялась 31 октября 1984 года в 9 часов 8 минут утра – это время зафиксировал британский актер и режиссер Питер Устинов, приехавший в резиденцию Ганди на улице Сафдарджанг-роуд, 1 в Дели для записи телеинтервью. Чтобы хорошо выглядеть на «картинке», Индира надела красивое платье и отказалась от бронежилета. Она не знала, что двое бодигардов, Беант Сингх и Сатвант Сингх, уже готовились осуществить заговор. Ради возможности подстеречь охраняемое лицо в узком коридоре, первый из них поменялся сменами с ничего не подозревавшим коллегой, а другой пожаловался на расстройство желудка и занял позицию возле туалета.

Получилось так, что в процессе следования в кабинет для беседы с Устиновым премьер-министр на мгновение оказалась между своими убийцами. Ганди улыбнулась охранникам, и в этот момент стоявший слева Беант Сингх произвел три выстрела в упор. Индира упала, после чего Сатвант Сингх разрядил в нее всю обойму.

«Я сделал то, что должен был. Теперь вы делайте, что хотите»,

— заявил Беант Сингх прибежавшим на шум охранникам.

В 9:30 раненую Ганди доставили в госпиталь, однако спасти ее, конечно, было нереально. В 14:20 глава правительства Индии скончалась, не приходя в сознание.

В то время, когда Ганди безуспешно пытались реанимировать лучшие врачи страны, между охранниками-сикхами, сохранившими верность своей начальнице, и двумя преступниками завязалась потасовка. В итоге Беанта Сингха застрелили, а Сатвант Сингх получил тяжелое ранение, но остался жив. В 1986 году суд приговорил его и еще одного соучастника Кехара Сингха к казни через повешение.

«Поступи она с Пенджабом в самом начале правления, как поступила в бангладешской ситуации, то есть, выработай надежный план мирного урегулирования проблемы во всех ее многочисленных аспектах, наверняка не было бы трагической операции «Голубая звезда» и рокового утра, когда два изменника из охраны выпустили в нее 20 пуль», — отмечается в книге Юрия Фролова «Правда о зомби. Секретные проекты спецслужб».

Убийство популярной Ганди шокировало индуистов, которые боготворили своего премьера. По всей стране прокатилась неконтролируемая волна сикхских погромов. Индусы пришли в ярость от запущенного кем-то слуха о том, что сикхи якобы празднуют смерть Индиры.

Сикхов вычисляли в поездах и авто, вылавливали на улицах и забивали до смерти или обливали бензином и сжигали заживо. Женщин подвергали групповым изнасилованиям. По официальным данным, в срок до 3 ноября были умерщвлены около 3 тыс. человек. Угроз не миновали даже президент Индии Гиани Заил Сингх и его пресс-секретарь Тарлочан Сингх. Президентский кортеж толпа индуистов закидала камнями, а автомобиль помощника разбили и сожгли.

«Убийство обожаемой индусами Индиры только подлило масла в огонь сикхско-индуистских противоречий, — констатировал Илья Полонский в книге «Кровь джунглей: партизанские войны в Азии». – Последовали новые многочисленные столкновения между сикхами и индуистами во всех штатах Индии. Жертвами антисикхской истерии стали по меньшей мере 10 тыс. человек. В ответ сикхи 7 октября 1987 года официально заявили о создании независимого государства Халистан».

На церемонии кремирования Индиры Ганди по индуистскому обряду ее сын Раджив призвал соотечественников прекратить насилие.

«Моя мать отдала жизнь за то, чтобы индийцы жили одной семьей. Не позорьте ее память!»

— обратился к народу новый премьер-министр, избранный вечером того дня, когда убили Индиру.

Судьбе было угодно, чтобы и Раджив Ганди принял насильственную смерть. 21 мая 1991 года он погиб в результате теракта, выполненного смертницей.