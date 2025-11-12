12 ноября — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

12 ноября в России отмечают Синичкин день — экологический праздник, посвященный зимующим птицам. В мире говорят об опасности пневмонии, врачи сегодня напоминают о симптомах и лечении этого заболевания. Профессиональный праздник отмечают специалисты по безопасности и работники Сбербанка. Какие еще памятные даты приходятся на 12 ноября и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 12 ноября

Синичкин день

Этот трогательный праздник, пришедший из глубины веков, отмечается в России по инициативе Союза охраны птиц. Каждый год 12 ноября накануне морозов в разных регионах страны проходят экологические и просветительские акции. Их цель — напомнить людям о том, что зимующие птицы нуждаются в защите и подкормке. Среди главных традиций — изготовление и развешивание кормушек для птиц в скверах, парках и лесничествах, заготовка кормов для пернатых, конкурсы рисунков и фотографий.

Всемирный день борьбы с пневмонией

Пневмония — одно из опасных инфекционных заболеваний дыхательной системы, которое грозит осложнениями и может привести к летальному исходу. Крайне важно вовремя распознать болезнь и начать лечение.

Чтобы повысить осведомленность людей о грозном заболевании, по инициативе врачей была учреждена дата — Всемирный день борьбы с пневмонией. В разных странах педиатры, терапевты и пульмонологи проводят просветительские акции, подробно рассказывают о пневмонии, учат вовремя ее выявлять и эффективно с ней бороться. Пневмония особенно опасна для детей и старшего поколения, а также людей с хроническими заболеваниями.

День специалиста по безопасности

Этот неофициальный праздник появился в России в 2005 году по инициативе одного из интернет-порталов, посвященного вопросам безопасности. Он быстро стал популярным среди специалистов. В этот день поздравления принимают эксперты по безопасности на предприятиях, в учреждениях, торговых точках, личные телохранители. Кстати, если несколько десятилетий назад охраной важных лиц занимались исключительно мужчины, то сегодня в этой сфере немало представительниц прекрасного пола.

День работников Сбербанка России

В ноябре 1841 года указом императора Николая I в России были учреждены первые сберегательные кассы. Именно к этому событию в конце 1990-х был приурочен праздник, который работники Сбербанка отмечают каждый год 12 ноября. Сбер считается историческим преемником сберегательных касс Российской империи.

Праздник отмечают во всех отделениях финансовой организации. В этот день проходит награждение лучших специалистов, праздничные мероприятия и корпоративы.

close Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Какие праздники и памятные даты отмечаются 12 ноября в других странах

День счастливого часа — США. Этот праздник возник в начале ХХ века в рядах ВМФ. «Счастливым часом» моряки называли время отдыха, общения и веселого времяпрепровождения. Сегодня эту популярную дату принято отмечать в ресторанах и кафе, которые в этот день предлагают посетителям особые скидки.

День отца — Индонезия. Этот неофициальный семейный праздник отмечают в стране с 2006 года. В День отца в Индонезии проводятся конкурсы, акции и познавательные мероприятия. Папам и дедушкам принято говорить теплые слова и дарить небольшие подарки.

День врача — Тайвань. Праздник также носит название «День культурного ренессанса». Он приурочен ко дню рождения «отца нации» — китайского революционера Сунь Ятсена, который также был талантливым медиком. В этот день транслируют фильмы о нем и проводят торжественные награждения врачей.

Религиозные праздники 12 ноября

День памяти священномученика Зиновия и сестры его мученицы Зиновии

Священномученик Зиновий был епископом Егейским. В 285 году в Киликии юг современной Центральной Турции он пострадал за веру вместе со своей сестрой Зиновией.

Еще в детстве брат и сестра прониклись христианской верой и решили посвятить себя Богу. Зиновий славился смелыми проповедями среди язычников. Весть об этом дошла до императора Диоклетиана. Святого схватили и потребовали отречься от веры. Когда он ответил отказом, его подвергли жесточайшим пыткам. Сестра разделила с ним мучения. После казни святых их тела тайно предали погребению.

Православная церковь 12 ноября также чтит память: • апостолов от 70 Тертия (Терентия), Марка, Варсавы (Иуста), и Артемы (I);

• священномученика Маркиана, епископа Сиракузского;

• мученицы Евтропии Александрийской;

• преподобномученицы Анастасии Солунской;

• святых Стефана Милютина, короля Сербского, брата его Драгутина и матери их Елены;

• священномученика Матфея Казарина, протодиакона.



Также это день иконы Божией Матери «Озерянская».



Католическая церковь вспоминает:



• святого Иосафата Кунцевича, архиепископа Полоцкого;.

• святителя Арсакия Медиоланского, епископа;

• преподобного Диего из Алькалы, монаха-францисканца;

• святителя Куниберта Кельнского, епископа Кельна;

• преподобного Лебуина Девентерского, монаха-миссионера;

• святителя Мартина I, папы Римского.



close Икона Божией Матери «Озерянская» Харьковский Покровский Мужской Монастырь/Wikimedia Commons

Народные праздники и приметы 12 ноября

Зиновий и Зиновия, или Синичкин день

В этот день на Руси вспоминали святых Зиновия и Зиновию — мучеников, отдавших жизни за христианскую веру. По традиции в праздник начинался сезон зимней охоты и рыбалки. Отмечали его по-особому: отправлялись в лес или на берег реки за добычей. Считалось, что без трофеев в этот день возвращаться нельзя: иначе охота и рыбалка весь год не принесут удачу.

Также день именовали Синичкиным праздником. К этому времени синицы, снегири, свиристели и другие зимние птицы начинали чаще подлетать к человеческому жилью в поисках пропитания. Взрослые учили детей мастерить кормушки. Популярная пословица гласила: подкорми птиц зимою — послужат тебе весною.

Приметы

Птицы кучкуются стайками возле дома — грядут холода.

Синица громко свистит — день будет ясный.

Синицы громко поют на заре — к скорым холодам.

Все небо затянули плотные тучи — жди плохой погоды.

Какие исторические события произошли 12 ноября

1803 год — указом императора Александра I Николай Карамзин назначен «российским историографом».



— указом императора Александра I Николай Карамзин назначен «российским историографом». 1837 год — между Санкт-Петербургом и Царским Селом торжественно открылся первый участок Царскосельской железной дороги.



— между Санкт-Петербургом и Царским Селом торжественно открылся первый участок Царскосельской железной дороги. 1859 год — в цирке Парижа артист Жюль Леотар впервые исполнил зрелищное представление на воздушной трапеции.



— в цирке Парижа артист Жюль Леотар впервые исполнил зрелищное представление на воздушной трапеции. 1860 год — образована Секретная служба США, которая объявила войну изготовителям фальшивых долларов.



— образована Секретная служба США, которая объявила войну изготовителям фальшивых долларов. 1910 год — американский каскадер прыгнул в Гудзон из горящего воздушного шара: этот номер считается первым в мире кинотрюком.



— американский каскадер прыгнул в Гудзон из горящего воздушного шара: этот номер считается первым в мире кинотрюком. 1941 год — в Подмосковье ударили 12-градусные морозы, которые немецкое командование назовет «страшными». По планам командования Вермахта к этому времени немецкие войска уже должны были войти в Москву. Однако группа армий «Центр» потерпела поражение.



— в Подмосковье ударили 12-градусные морозы, которые немецкое командование назовет «страшными». По планам командования Вермахта к этому времени немецкие войска уже должны были войти в Москву. Однако группа армий «Центр» потерпела поражение. 1986 год — в СССР создан Советский фонд культуры во главе с Дмитрием Лихачевым.



— в СССР создан Советский фонд культуры во главе с Дмитрием Лихачевым. 2017 год — в Иране произошло землетрясение магнитудой 7,3, унесшее жизни более 500 человек.



— в Иране произошло землетрясение магнитудой 7,3, унесшее жизни более 500 человек. 2021 год — правительство РФ внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте как экстренную меру в связи с распространением COVID-19.

Дни рождения и юбилеи 12 ноября

В 1727 году родился Иван Шувалов — генерал-адъютант, фаворит императрицы Елизаветы Петровны, президент Академии художеств.



— генерал-адъютант, фаворит императрицы Елизаветы Петровны, президент Академии художеств. В 1746 году родился Жак Александр Сезар Шарль — французский ученый, изобретатель воздушного шара.



— французский ученый, изобретатель воздушного шара. В 1833 году родился Александр Бородин — русский композитор, химик и врач, участник музыкального содружества «Могучая кучка».



— русский композитор, химик и врач, участник музыкального содружества «Могучая кучка». В 1840 году родился Огюст Роден — французский скульптор, автор композиций «Поцелуй», «Мыслитель».



— французский скульптор, автор композиций «Поцелуй», «Мыслитель». В 1929 году родилась Грейс Келли — американская актриса, княгиня Монако, обладательница премий «Оскар», «Золотой глобус».



— американская актриса, княгиня Монако, обладательница премий «Оскар», «Золотой глобус». В 1935 году родилась Людмила Гурченко — актриса театра и кино, народная артистка СССР.

close Людмила Гурченко в кадре из фильма «Карнавальная ночь» (1956) «Мосфильм»

В 1952 году родился Вячеслав Зайцев — советский волейболист, один из лучших связующих в истории волейбола, олимпийский чемпион (1980).



— советский волейболист, один из лучших связующих в истории волейбола, олимпийский чемпион (1980). В 1954 году родился Юрий Кара — советский и российский кинорежиссер («Завтра была война», «Мастер и Маргарита»).

Кто отмечает дни рождения

71 год исполняется Юрию Полякову — советскому и российскому писателю, поэту, драматургу, киносценаристу и общественному деятелю, автору повестей «Сто дней до приказа», «Работа над ошибками», романа «Грибной царь» и других произведений.



— советскому и российскому писателю, поэту, драматургу, киносценаристу и общественному деятелю, автору повестей «Сто дней до приказа», «Работа над ошибками», романа «Грибной царь» и других произведений. 62 года исполняется Наталье Негоде — советской и российской актрисе, исполнительнице главной роли в фильме 1988 года «Маленькая Вера».



— советской и российской актрисе, исполнительнице главной роли в фильме 1988 года «Маленькая Вера». 52 года исполняется Раде Митчелл — австралийской актрисе («Сайлент Хилл»).



— австралийской актрисе («Сайлент Хилл»). 45 лет исполняется Райану Гослингу — канадскому актеру и музыканту, лауреату премии «Золотой глобус» («Драйв»).

close Vianney Le Caer/AP