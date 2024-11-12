Врач раскрыла, для кого пневмония особенно опасна

Пневмония особенно опасна для маленьких детей, пожилых, а также для лиц с ослабленным иммунитетом и хроническими заболеваниями. Об этом в беседе с РИАМО предупредила врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая.

«Людям с заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой систем или диабетом необходимо внимательно следить за своим здоровьем, своевременно принимать лекарства и проходить регулярные консультации у врача», — сказала Бурнацкая.

Она добавила, что для защиты от пневмонии необходим комплексный подход, включающий своевременную вакцинацию, гигиену, здоровый образ жизни и медосмотры.

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) до этого назвали наиболее опасные болезни, передающиеся от животных людям.

По словам специалистов, с шерсти кошки или собаки человек может получить полный спектр возбудителей самых разных групп болезней. По распространенности лидируют паразитические черви гельминты. Их присутствие в организме ослабляет иммунитет и может вызвать различные аллергии.

Ранее врач назвала симптомы пневмонии и способы предотвратить заражение.