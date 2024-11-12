Врач назвала симптомы пневмонии и способы предотвратить заражение

У больного пневмонией в первую очередь проявляются такие симптомы, как общая слабость, потливость, кашель с мокротой и температура выше 38 градусов. У пожилых людей это заболевание может вызвать спутанность сознания, рассказала RT врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Татьяна Симонова.

Зачастую пациенты чувствуют боль в груди, причем при глубоком дыхании, кашле или физических усилиях она нарастает. Если наблюдаются подобные симптомы, важно срочно обратиться к врачу – если этого не сделать, то болезнь может привести к серьезным осложнениям с дыхательной, сердечно-сосудистой и нервной системами, подчеркнула Симонова.

«Также отсутствие корректного и своевременного лечения может привести к сепсису», — добавила врач.

Часто по симптомам пневмонию можно перепутать с заболеваниями ОРВИ, бронхитом или даже туберкулезом. Для точного диагноза обычно делают рентген, сдают кровь на С-реактивный белок или проводят томографию легких.

Профилактика заражения пневмонией предполагает вакцинацию от гриппа, пневмококковой инфекции и COVID-19, отметила Симонова. Также она призвала россиян чаще мыть руки с мылом, проветривать помещение каждые 1,5-2 часа.

Напомним, до этого инфекционисты отмечали, что в России распространяется микоплазменная пневмония. По словам медиков, она отличается относительно легким течением – больным не требуется госпитализация. Среди симптомов – приступообразный сухой кашель, общая слабость, головная боль, повышение температуры тела, боль в горле и мышцах.

Ранее россиянам назвали факторы, которые могут вызвать жировую пневмонию легких.