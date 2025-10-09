Сколько стран в мире: как их считают и почему нельзя назвать точное число

Кто определяет количество стран в мире и сколько их согласно данным на 2025 год

На карте мира сегодня можно насчитать около 200 государств. Но точное количество определить сложно: итог зависит от критериев подсчета, которые применяют разные международные организации и институты. Расхождения, как правило, связаны со странами, чей статус частично признан или не признан вообще. Кто занимается подсчетом количества стран, сколько их сегодня в мире и почему на этот вопрос нет точного ответа — в материале «Газеты.Ru».

Что такое страна

Страна — историко-географическое понятие. Это местность или территория, выделяемая по географическому положению и природным условиям, а также государственно-политической принадлежности.

Основные признаки страны:

Территория . На картах она отмечается политическими границами.



. На картах она отмечается политическими границами. История . У страны есть прошлое, которое положило начало ее формированию.



. У страны есть прошлое, которое положило начало ее формированию. Население . Жители страны исторически заселили именно эту территорию и отличаются от других.



. Жители страны исторически заселили именно эту территорию и отличаются от других. Культурные особенности. Жителей объединяют язык, традиции и обычаи.

close Markus Pfaff/Shutterstock/FOTODOM

Страна может обладать государственным суверенитетом или находиться под суверенитетом другого государства, когда речь идет о колониях и подопечных территориях.

Чем отличается страна от государства? Эти слова употребляются как синонимы, но между ними есть различия. Государство — политико-правовое понятие. Это социальный институт, обеспечивающий поддержание порядка, опирающегося на законы и традиции.



В отличие от страны, среди признаков государства выделяют:

• власть,

• право законодательной деятельности,

• утвержденное единство территории,

• установление денежных сборов, налогов,

• суверенитет, то есть верховенство государственной власти и независимость от других государств.



Государство имеет армию, у страны ее может и не быть. Например, Княжество Андорра не имеет вооруженных сил.

Страна может иметь неофициальные символы — достопримечательности, объекты культуры. Символы государства официально закреплены и имеют юридический статус — флаг, герб, денежная единица.

Кто ведет подсчет количества стран

В мире нет единого общепризнанного органа, который официально определяет количество стран. Разные международные организации, такие как ООН, и институты используют свои критерии для подсчета, что приводит к расхождениям в цифрах.

от 195 до 256 стран насчитывается в мире по разным данным

Список стран, признанных ООН, считается одним из наиболее авторитетных, однако и он не является абсолютным. Некоторые страны, не признанные ООН или признанные лишь частично, другие организации включают в свои списки. Разные точки зрения на статус спорных территорий также влияют на конечное число. В итоге точное количество стран — это, скорее, вопрос политического признания, и он остается предметом дискуссии.

Количество стран в мире: данные ООН

Основным ориентиром по подсчету стран в мире считается Организация Объединенных Наций. В ее состав входит 193 страны, которые являются полноправными членами ООН. В расширенном списке ООН, который учитывает признанные государства, непризнанные, частично признанные и другие территории — 256 позиций.

Сколько стран входят в ООН по континентам В состав ООН входят страны, расположенные на пяти континентах.



• Евразия — 89 стран.

• Африка — 54 страны. В ООН не входит Западная Сахара.

• Северная и Центральная Америка — 24 страны. В ООН не входит Мартиника.

• Южная Америка — 12 стран.

• Австралия и Океания — 14 стран. Гуам и Новая Каледония включены ООН в список несамоуправляющихся стран.

Две страны, Палестина и Ватикан, считаются наблюдателями, они имеют особый статус в организации. У них есть право присутствовать на Ассамблее ООН, но нет права голоса.

От Ватикана до Мальты: 10 самых маленьких стран в мире В мире существуют государства, которые можно обойти пешком за несколько часов, а численность... 12 сентября 21:03

Страна может быть исключена из ООН решением Генассамблеи по рекомендации Совбеза Организации, рассказал «Газете.Ru» доцент кафедры политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Коньков. Пока был один подобный случай: исключение острова Тайвань из состава ООН. Так как международное право во многом прецедентно, большинство рассуждений о последствиях выхода из ООН гипотетичны.

close Global Look Press

Присутствие в ООН — это легитимация страны, означающая признание ее суверенитета мировым сообществом, уточнил эксперт. Поэтому для страны, уязвимой с точки зрения суверенитета, исключение из ООН означает попадание в число непризнанных или частично признанных.

Для страны, у которой таких проблем нет, гипотетическое исключение из ООН — своего рода, мировой остракизм, то есть порицание вкупе с отказом иметь с ней серьезные дела. Для самой Организации это слишком жесткая мера, на которую она, во-первых, вряд ли пойдет: становиться мировым жандармом — не тот путь, по которому ООН склонна двигаться. А во-вторых, вряд ли она это осилит: Генассамблея — это представительство всех государств мира, которые не проголосуют консолидированно за чье-либо исключение. Александр Коньков доцент кафедры политологии Финансового университета при Правительстве РФ

Добровольного выхода из ООН в уставе организации не предусмотрено, но сам принцип суверенитета означает, что государство вправе это сделать.

Процедура будет определяться, видимо, внутренним законодательством и порядком ратификации и денонсации международных договоров. Потери здесь, наверное, в первую очередь были бы репутационные. Это вызов мировому порядку. Все остальные последствия, вроде прекращения финансовых отчислений или неучастие в проектах и программах ООН, уже второстепенны. Александр Коньков доцент кафедры политологии Финансового университета при Правительстве РФ

Непризнанные или частично признанные государства

Есть регионы, которые не имеют членства в Организации Объединенных Наций. Их статус признает всего часть государств-участников ООН.

Республика Косово

Независимость Косова была провозглашена ООН 17 февраля 2008 года как следствие долгого конфликта с Сербией. Более 100 членов ООН, в том числе США и большинство стран Европы, признали республику суверенным государством.

Но Россия, Китай, Бразилия, Индия и ряд других государств поддержали Сербию и высказались против. Президент России Владимир Путин назвал признание независимости Косова нарушением международного права.

Для принятия нового члена ООН необходимо согласие всех постоянных членов Совета Безопасности ООН. Поскольку Россия и Китай наложили вето на решение, республика Косово не имеет возможности вступить в организацию.

Тайвань

Споры о политическом статусе Тайваня ведутся еще с XX века. В результате гражданской войны в Китае страна раскололась на Китайскую Народную Республику, которую также называют «материковым Китаем», и Китайскую Республику (КР). Ее правительство было вынуждено перебраться на Тайвань из-за новой власти в материковом Китае.

Ранее Тайвань представлял Китай в ООН, пока в 1971 году Генеральная Ассамблея не признала столицу КНР Пекин единственным законным представителем Китая. После опубликованной резолюции Тайвань исключили из состава ООН без права получить членство. Решение в том числе связано с политикой КНР: власти считают остров своей провинцией, в то время как Китайская Республика эту точку зрения опровергает. На протяжении многих лет КНР пытается лишить Тайвань фактической независимости путем воссоединения — пусть даже с привлечением военных.

По мнению некоторых специалистов, все больше стран поддерживают решение КНР и разрывают официальные дипломатические отношения с Тайванем. В 2024 году КР поддерживала отношения с 11 странами-членами ООН и Святым Престолом, который имеет статус постоянного наблюдателя в организации.

close Wiktor Dabkowski/Global Look Press

Западная Сахара (Сахарская Арабская Демократическая Республика)

ООН включила эту местность в список территорий по деколонизации еще в 1965 году, когда Западная Сахара была колонией Испании. Но после подписания Мадридских соглашений в 1975–1976 годах за контроль над территорией боролись Марокко и Мавритания.

Уже в 1979 году Мавритания была вынуждена отдать часть территорий народно-освободительному движению Фронт Полисарио (военно-политическая организация, действующая в Западной Сахаре), выступающему против марокканской оккупации. Оно же провозгласило создание Сахарской Арабской Демократической Республики (САДР).

Часть стран признали существование республики, но другие поддержали в притязаниях Марокко или высказались нейтрально. Поэтому САДР по-прежнему находится в списке несамоуправляющихся территорий.

Считается, что вопрос статуса региона остается одним из самых долгих конфликтов в Африке. ООН учредила миссию по проведению референдума в Западной Сахаре, в рамках которой пытается решить вопрос о суверенитете между Марокко и Фронтом Полисарио.

Абхазия и Южная Осетия

Эти территории отделились от Грузии после распада Советского Союза и вооруженных конфликтов. Большинство стран до сих пор считает их частью Грузии. Но после войны 2008 года Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии и заключила договоры о военной поддержке и сотрудничестве. Кроме России, это решение поддержали Никарагуа, Венесуэла, Науру, Сирия, непризнанная Приднестровская Молдавская Республика. Сами Абхазия и Южная Осетия также признают независимость друг друга.

close Обозначение Южной Осетии и Абхазии на политической карте Валерий Титиевский/РИА Новости

Северный Кипр

Государство, занимающее северную треть острова Кипр, также имеет статус частично признанного. В 1974 году на Кипре произошел военный переворот, за ним последовало вмешательство Турции. В результате северная часть острова подчинилась властям Турции, и после многолетних переговоров, в 1983 году, территория была провозглашена Турецкой Республикой Северного Кипра (ТРСК).

Но в ООН никто, кроме Турции, не признал это решение. Во всех резолюциях организации территория считается частью республики Кипр, это предписывается и членам мирового сообщества. Разделение острова существует фактически: ТРСК отделена буферной зоной, которая называется «Зеленой линией». С 1974 года ее охраняют миротворческие силы ВС ООН по поддержанию мира на Кипре.

«Последний островок демократии». История россиянина, живущего на Северном Кипре 13 февраля 1975 года руководство турецкой общины на Кипре провозгласило в северной части... 18 марта 11:14

ЛНР и ДНР (с 2014 до 2022 года)

Луганская и Донецкая народные республики провозгласили свою независимость от Украины в 2014 году в ходе конфликта на востоке страны. Долгое время почти никто из государств — членов ООН не признавал независимость республик. До 2022 года статус ЛНР и ДНР поддерживали* Россия, Сирия, КНДР, частично признанные Абхазия и Южная Осетия.

В 2022 году Россия объявила о включении ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав страны. Но это решение не поддержало мировое сообщество, а Генассамблея ООН приняла резолюцию о суверенитете и территориальной целостности Украины. Поэтому для ООН ЛНР и ДНР остаются частью Украины, а их провозглашенную независимость, а затем вхождение в состав РФ другие страны считают недействительными.

close Aleksei Ignatov/Shutterstock/FOTODOM

Количество стран в мире: данные других международных организаций

Каждая международная организация или государство могут назвать свое количество стран в мире, следуя собственным критериям подсчета.

Так, согласно Общероссийскому классификатору стран мира (ОКСМ), на 1 августа 2024 года в мире насчитывается 253 страны.

Международный валютный фонд (МВФ)

Организация была учреждена в 1944 году для развития международного валютно-финансового сотрудничества. Членами МВФ являются 190 стран. В отличие от ООН, в МВФ входит Косово.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)

ВОЗ признает 194 государства — члена организации, в том числе те территории, которые не признаны ООН. Для этой организации приоритетным является право голоса по вопросам здравоохранения. В структуре организации также есть страны-наблюдатели и ассоциированные члены.

Международный олимпийский комитет (МОК)

Олимпийское движение насчитывает более 200 национальных олимпийских комитетов. В их число входят признанные ООН страны, а также территории с особым статусом, например, Гонконг, Пуэрто-Рико и другие.

Международная федерация футбола (ФИФА)

В ФИФА состоят 211 ассоциаций. Известно, что среди них есть Англия, Северная Ирландия, Шотландия и Уэльс. Они выступают как отдельные футбольные команды, в то время как на карте являются частями Великобритании.