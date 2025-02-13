«Последний островок демократии». История россиянина, живущего на Северном Кипре

13 февраля 1975 года руководство турецкой общины на Кипре провозгласило в северной части острова так называемое «Турецкое федеративное государство Кипр», впоследствии ставшее «Турецкой республикой Северного Кипра». До сих пор государство признает лишь Анкара, но несмотря на это, оно притягивает релокантов из разных уголков планеты, в том числе из России. Житель Перми Михаил Ч. переехал туда в 2017 году. Он рассказал «Газете.Ru», как изменилась жизнь на Северном Кипре за последние годы, а также объяснил, почему считает его последним островком демократии.

Знакомство с Северным Кипром

Наш переезд на Северный Кипр был очень случаен, впрочем, как и у многих других россиян, живущих тут. До переезда я практически ничего не знал об этой стране: слышал, что это частично признанная территория, за посещение которой грозит чуть ли не тюрьма и прочие страшилки.

В 2017 году мы с женой впервые оказались на острове: мой знакомый, который на тот момент уже жил там, пригласил нас отдохнуть к себе на виллу. Помню, что меня тогда поразило: около гостиницы стоял автомобиль с ключами в замке зажигания и открытым окном, а на пассажирском сиденье лежали ноутбук и фотоаппарат. Я решил сделать доброе дело, сообщить об этом на ресепшн. Я пришел, на меня посмотрели и сказали: «Ну а что такого? Жарко, поэтому окно открыто». Я был поражен, стал общаться с местными и вскоре понял, что люди живут здесь очень честно.

Мы с женой тогда не думали о переезде, но думали о будущем наших детей. Конечно, нам хотелось, чтобы у них было беззаботное детство, чтобы они росли в безопасности, чтобы никогда не сталкивались с буллингом. И вот в конце отпуска сидим мы с женой, уткнувшись в телефоны. Я спросил у нее: «Что ты ищешь?» Она ответила: «Я школу тут детям ищу». Забавно, что я в этот момент занимался тем же. После этой короткой поездки мы вернулись в Пермь, за месяц собрались и переехали на Северный Кипр. С одной стороны, это было спонтанное решение, с другой, мы этого очень хотели. Семья жила в Перми, а я работал в Санкт-Петербурге, одним из аргументов жены было: «Какая разница, где тебя ждать, ты все равно наездами. На Кипре ждать тебя хотя бы теплее».

Переезд на Северный Кипр

На Северном Кипре четыре основных города: столица Лефкоша, Фамагуста, Гирне и Гюзельюрт. У всех городов два названия, турецкое и греческое, Лефкоша — это Никосия, Гюзельюрт — Морфу, Гирне — Кирения.

Мы поселились в пригороде Гирне, устроили детей в русскую школу, но быстро поняли, что это ошибка, и перевели в местную. Сегодня наши дети свободно говорят на английском, русском и турецком языках. Если несколько лет назад на Северном Кипре на первом месте по популярности был английский, на втором русский, а на третьем турецкий язык, то сейчас ситуация изменилась, приехало много турок — и турецкий вышел на первую позицию. Турки переезжают потому, что минимальная зарплата на Северном Кипре — $1200 , а в Турции где-то $560. Жизнь здесь несколько дороже, чем в Турции, но разница некритичная.

close Бассейн в жилом комплексе Фото из личного архива Михаила Ч.

Легализация на Северном Кипре

Немаловажную роль в нашем переезде сыграла простота легализации. В 2017 году россиянам для того, чтобы въехать на Северный Кипр, достаточно было паспорта: мы приехали, нам поставили штамп о въезде, который позволял легально находиться в стране до 90 дней. Когда этот срок закончился, мы приехали на границу с Южным Кипром, пограничник поставил нам штамп о выезде, после чего мы обошли вокруг его будки, зашли обратно — и он поставил нам новый штамп о въезде. И так можно было делать неограниченное количество раз — такой visa run вокруг будки пограничника.

Если хочешь получить вид на жительство, первые два года оформляешь разрешение на год, потом на два года. Вид на жительство дают по собственности: нужно купить недвижимость в стране и иметь на счету минимум $14 тыс. Если собственности нет и проживаешь в стране на основании договора аренды, на счету должно быть $42 тыс.

Валюта на Северном Кипре

На Северном Кипре очень интересная история с деньгами: несмотря на то, что официальной валютой в стране является турецкая лира, здесь принимают все — доллары, евро, фунты и даже крипту. Абсолютно серьезно, здесь можно расплачиваться криптовалютой. В супермаркетах необязательно платить турецкими лирами, можно платить в любой валюте, но сдачу дадут в лирах. Северный Кипр — бывшая британская колония, отсюда популярность британской валюты. Поскольку раньше здесь жили в основном англичане, они покупали жилье и машины за фунты стерлингов. Поэтому исторически так сложилось, что недвижимость и машины со вторых рук продаются тут за фунты стерлингов. При этом цены на новые машины указывают в евро — потому что они закупаются в этой валюте. Долгосрочная аренда — тоже в фунтах, а краткосрочная в евро.

Когда в 2022 году россияне столкнулись с проблемой перевода денег в иностранные банки, тут сразу придумали выход. Люди с наличными приезжали в «Москва-Сити», отдавали деньги, и в ту же секунду эти деньги выдавались им на Северном Кипре в любой валюте. Комиссия за такой перевод составляла 3,5%. Здесь вообще не следят за твоими доходами — приходишь с наличными в банк, кладешь на счет, и никто не спрашивает тебя о происхождении этих денег. Счет в банке россиянам здесь открывают без проблем , даже вид на жительство для этого не нужен. А с Северного Кипра ты можешь перевести деньги в любую точку мира, хоть в Европу, хоть в Америку. И эти деньги в той же Европе уже считаются «легальными», ведь они пришли по безналичному расчету. Очень многие пользовались этой схемой, «обеляли» таким образом деньги.

close Зима на Северном Кипре Фото из личного архива Михаила Ч.

Цены на жилье

Цены на жилье указываются в фунтах стерлингов. Аренда квартиры с одной спальней обойдется примерно в £500 (около 56 тыс. рублей), с двумя спальнями — примерно в £700 (около 78,5 тыс. рублей).

Что касается покупки жилья, то самый бюджетный вариант — это квартира-студия. Студию в районе Искеле можно приобрести за £50 тыс. (около 5,6 млн рублей). Квартира с одной спальней, гостиной и кухней будет стоить £60–£70 тыс. (примерно 6,7 – 7,9 млн рублей), с двумя спальнями — £90–£100 тыс. (около 10 – 11 млн рублей).

При покупке недвижимости на Северном Кипре придется заплатить высокий налог , который составляет 12% от стоимости жилья. А если покупаешь квартиру в новостройке, к 12% прибавляется еще 5%.

Бум на строительство

Мы пережили бум строительства, который я, человек, 25 лет занимающийся недвижимостью, назвал бы кошмаром. Меня данный бум, происходящий в рамках маленькой страны, пугал, и я с ужасом ждал, когда этот пузырь лопнет. Ситуация была такая: застройщик говорил, что планирует приобрести землю и построить на ней что-нибудь, и к нему выстраивалась очередь из людей с живыми деньгами, которые бронировали «кота в мешке». Это неадекватная ситуация, я наблюдал за этим и понимал, что крах неизбежен.

Позже здесь приняли закон, ужесточающий правила как покупки, так и продажи земли для застройщиков — и ввели штраф $500 тыс. за нарушение. Такой же штраф, за покупку недвижимости без документов, распространялся и на покупателей. Понятно, что это были заградительные штрафы, никто их не смог бы выплатить, но правительство таким образом остановило этот рынок, который приобретал уже масштабы огромной аферы, иначе не скажешь. Сейчас это безумное строительство затормозилось, сами покупатели тоже стали действовать осторожно, выбирая только готовые объекты недвижимости со всеми документами, чтобы сразу стать собственниками.

Здесь еще такая история для иностранцев: после покупки недвижимости ты подаешь документы на разрешение на покупку в совет министров, который может рассматривать их до двух лет и только потом выдать одобрение. Право на собственность ты получишь, но придется подождать два года.

close Вид на город Кирения (или Гирне) bodrumsurf/Shutterstock/FOTODOM

Работа для русских на Северном Кипре

Русскоязычное комьюнити здесь достаточно большое. Никто его на самом деле не учитывает, но предполагается, что на Северном Кипре проживают не менее 50 тыс. русскоязычных . В любой организации, будь то поликлиника или супермаркет, есть русскоговорящий сотрудник. Проблем с общением, коммуникацией и ведением бизнеса на русском языке нет.

Когда здесь случился бум на недвижимость, все россияне, приехавшие сюда, стали профессиональными риелторами. Никаких особых навыков у них не было, но покупатели за нами буквально бегали, умоляли продать хоть что-нибудь. Я не утрирую, так и было.

Сейчас работу найти можно, вопрос, какая это будет работа. Здесь нет «белых воротничков», которые сидят в офисах и ничего не делают. Если ты работаешь, то ты работаешь — выполняешь определенный пул заданий, которые необходимы твоему работодателю. Тарологи, нутрициологи, психологи, маркетологи и прочие «ологи», которые в большом количестве приехали сюда из России после 2022 года, здесь не в почете.

Образование на Северном Кипре

В свое время стратегия Северного Кипра была направлена на то, чтобы давать доступное и качественное образование. На сегодняшний день в этой маленькой стране 20 университетов! Учеба стоит около €4000 в год, но если ты сдаешь английский на «отлично», тебе делают 100% скидки — и ты учишься бесплатно. Скидку в 50% делают всем жителям бывшего СССР . Что касается моих детей, они пока учатся в школе искусств: сын стал художником, дочь — пианисткой. Они принимают участие в международных конкурсах, выигрывают призы, развиваются в своем мастерстве.

Уровень жизни на Северном Кипре

Для комфортной жизни на Северном Кипре семье с двумя детьми хватит €1500, плюс еще €700 надо заложить на аренду жилья. При желании можно уложиться и в €2000 со всеми тратами — и тоже ни в чем себе не отказывать. У меня есть знакомая семья — муж, жена и двое детей, — они вообще живут на €1200. Оба работают, но одну зарплату полностью откладывают.

Все для жизни на Северном Кипре есть. Недавно мы летали на выходные в Анталью, и у меня не возникло мысли что-то там купить, чтобы привезти сюда. Когда приезжаешь сюда, потребительское поведение меняется. В России было как? Если ты забыл дома кошелек, надо срочно за ним вернуться, потому что за все надо платить. Здесь тебе некуда тратить деньги, потому что не нужно платить за каждый шаг. Деньги нужны, когда ты идешь в магазин или в ресторан. Рестораны дорогие, средний чек порядка €20 на человека. Но на «Патриках» в Москве, думаю, дороже.

Передвижение между Южным и Северным Кипром

При наличии шенгена или кипрской визы россияне без проблем могут передвигаться между южной и северной частями острова. Жители Северного Кипра (с шенгеном или европейским паспортом) ездят на Южную часть в «Икею», а жители Южного — к нам заправляться, потому что у нас бензин дешевле (на юге — €1,8 за литр, на севере — €0,9).

Когда мы сюда только переехали, я открывал про-визу, из Питера летел до Ларнаки, там садился в такси и ехал в северную часть. Сейчас про-визы отменены, и такое передвижение возможно только при наличии шенгена. Но пропаганда на Южном Кипре сильная, поэтому многие уверены, что на Северный Кипр ездить ни в коем случае нельзя.

Туристов пугают, что тут живут дикари, которые их обязательно украдут, убьют и съедят.

Поэтому когда сюда приезжают люди, рискнувшие все же посмотреть на Северный Кипр, они ни на шаг не отходят от туристического автобуса, боятся. Или есть экскурсия, на которую возят с Южного Кипра, в заброшенный город Вароша. Когда-то это был шикарный курорт с пятизвездочными отелями, но сейчас это город-призрак, который больше 50 лет стоит заброшенным. И вот, автобус с туристами подъезжает к забору из сетки-рабицы, чтобы показать людям, как якобы выглядит Северный Кипр. Вот такая пропаганда на юге. Но, знаете, мне это даже нравится. Недавно ко мне в гости приезжала сестра, она выложила фотографии из отпуска в свои соцсети, а потом удалила. Я спросил: «Почему ты удалила снимки?» Она ответила: «Не хочу, чтобы об этой прекрасной стране узнали. Пусть она подольше останется такой».

close Лапта — популярный у иностранцев пригород Кирении (или Гирне) Фото из личного архива Михаила Ч.

Как добраться до Северного Кипра

Добраться до Северного Кипра проще всего на самолете — все рейсы до Эрджана летят через крупные турецкие города — Стамбул, Анкару, Анталью или Мерсин. Можно лететь и через Ларнаку, но это выйдет дороже. На сегодняшний день билет в один конец из Москвы до Эрджана с комфортной пересадкой обойдется в 12 тыс. рублей.

Кто живет на Северном Кипре

Мы называем местных жителей турко-киприотами, сами они называют себя просто киприотами. И местные турок, которые приезжают сюда жить, недолюбливают — считают их безалаберными, хамоватыми и грязными. Доходило до того, что приезжающим на Северный Кипр туркам не сдавали квартиры и машины в аренду, потому что они их «загаживали» вусмерть! Сейчас не любят сдавать жилье африканцам, говорят, что после них в квартире стоит запах, избавиться от которого невозможно. А релокантов из африканских стран очень много, поскольку здесь доступное образование.

Раньше на Северный Кипр переезжали русскоязычные, британцы и скандинавы. После 2022 года стали приезжать поляки, венгры и немцы. Последние бегут от высоких налогов и беженцев, которых в Германии стало очень много. Кстати, на Северном Кипре беженцев нет, потому что нет пособий и специальных программ для них. Если приплывает какая-то лодка с беженцами, пограничники сразу сажают их в автобус и везут на границу с Южным Кипром.

Религия на Северном Кипре

Остров Кипр — это колыбель христианства. Если едешь по старым деревням Северного Кипра, видишь мечеть, а рядом старую церковь. Церковь, как правило, недействующая, но она стоит, никто ее не разрушает. Очень часто можно увидеть мечеть со звонницей — значит, раньше это была церковь, из которой сделали мечеть. Сегодня на Северном Кипре есть действующая православная церковь, есть католическая, есть протестантская. Недавно проезжал мимо старой церкви, которую сейчас восстанавливают в рамках сохранения культурного наследия. Восстанавливают мусульмане. Здесь людям все равно, какому Богу ты молишься. С точки зрения поведения, это крайне светская страна. Все одеваются, как хотят, никто не обращает внимания.

close Реставрация старой церкви в деревне Фото из личного архива Михаила Ч.

Как меняется Северный Кипр

Если сравнивать Северный Кипр семилетней давности и сегодняшний — это уже разные страны. Я бы даже сказал, что «Северный Кипр уже не тот». Здесь появилось очень много шальных денег, поскольку в 2022 году сюда приехало огромное количество русских и украинцев, которые привезли с собой не только деньги, но и свой менталитет. И это, на мой взгляд, не очень хорошая история для страны.

Скажу сразу, конфликтов между русскими и украинцами здесь никогда не было, но если раньше тут всех русскоязычных называли «русскими», то сейчас их называют именно «русскоязычными».

После наплыва релокантов из России и Украины поднялся спрос буквально на все: люди покупали квартиры, машины, технику, и в какой-то момент продавцы начали «борзеть», поднимать цены на все. Особенно если люди хотели купить что-то из того, что было в наличии.

Я эту страну называю последним островком демократии. Здесь все еще думают о людях и принимают законы для людей, здесь любят всех и рады всем. Но боюсь, что этому рано или поздно придет конец. Раньше о Северном Кипре никто толком ничего не знал, кроме Турции его никто не признал. Но сейчас на эту страну оказывается колоссальное давление. В первую очередь — давит сама Турция, которая хочет видеть Северный Кипр чуть ли не своей областью. А после того, как здесь нашли залежи газа, возбудились греки, заявив, что это «немножко наше», а вслед за ними британцы сказали — «вообще-то это наша бывшая колония, мы там что-то делали и тоже имеем отношение».

P.S.: Я сейчас не тот кулик, который хвалит свое болото. Если меня спросить, является ли Северный Кипр моей конечной точкой, я отвечу так: «Я буду жить там, где мне спокойно, комфортно и хорошо. На сегодняшний день это Северный Кипр».