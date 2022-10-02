Как ДНР, ЛНР, Херсонскую область и Запорожье принимают в состав России

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проекты четырех федеральных конституционных законов о принятии в состав страны ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Конституционный суд уже признал соответствующими Конституции договоры о принятии этих четырех регионов. Период интеграции субъектов продлится до 1 января 2026 года. Как будет устроена жизнь на новых территориях — в материале «Газеты.Ru».

Конституционный суд одобрил международные договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Харьковской областей. Все лица, проживающие на данных территориях, станут гражданами РФ, если не заявят о желании сохранить имеющееся гражданство.

«Признать не вступивший в силу международный договор между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой о принятии в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта соответствующим Конституции Российской Федерации», — говорится в решении по поводу ДНР. Аналогичные постановления суд вынес в отношении ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

В свою очередь президент Владимир Путин внес в Госдуму четыре проекта федеральных конституционных законов (ФКЗ) о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ. Кроме того, он назначил главу МИД Сергея Лаврова и замглавы МИД Евгения Иванова своими представителями при рассмотрении парламентом договоров о принятии новых субъектов в состав России.

30 сентября в Георгиевском зале Кремля прошла церемония подписания договоров о принятии в состав Российской Федерации и Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Подписи под документами поставили Владимир Путин и главы субъектов: Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо.

Как все будет устроено

— Для интеграции новых регионов в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы, а также органы госвласти России будет действовать переходный период, который продлится с момента принятия новых субъектов в состав РФ и до 1 января 2026 года. Также должны быть решены вопросы исполнения воинской обязанности и несения военной службы.

— Лица, постоянно проживающие на территориях данных регионов, будут признаны гражданами России, если в течение месяца не заявят о желании сохранить имеющееся гражданство или остаться без него. Проживающие в новых регионах приобретают гражданство РФ после подачи заявления и принесения присяги гражданина РФ.

— ДНР и ЛНР входят в состав России в статусе республик, руководить ими будут главы регионов. Запорожская и Херсонская области входят в состав РФ в качестве областей, их возглавят губернаторы.

— Государственным языком всех четырех регионов будет являться русский. Изучение «родного языка» ограничиваться не будет.

— Выборы в представительные органы новых регионов пройдут в сентябре 2023 года.

В КС отметили, что постановления окончательные, не подлежат обжалованию, вступают в силу с момента публикации.

Детали

Уточнения и комментарии к постановлениям Конституционного суда дал председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

— Проекты законов о вхождении в состав РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей внесены в Госдуму. В ГД их рассмотрят 3 октября, в Совете Федерации – 4 октября.

— До 1 июня 2023 года в новых республиках и областях будут созданы территориальные органы федеральных органов исполнительной власти.

— В законе о вхождении в состав РФ Запорожской области отдельно будет прописано обеспечение безопасного использования атомной энергии.

— Члены подразделений Народных милиций ДНР, ЛНР и военные в Херсонской и Запорожской областях будут включены в состав ВС РФ.

— Денежной единицей на территориях новых субъектов будет рубль, до 31 декабря возможны расчеты в гривнах

— Бюджетное законодательство будет применяться в новых субъектах с 1 января 2023 года. Бюджеты будут утверждены до 15 декабря 2022 года.

— Граждане РФ, проживающие на территориях новых регионов, приобретут гарантии в осуществлении трудовой деятельности, будут признаны документы об образовании, подтверждающие гражданское состояние, стаж трудовой деятельности, право на получение пенсий, социальной и медицинской помощи и прочее, выданные в ДНР, ЛНР, а также Украине.

Обоснование

В постановлениях отмечается, что «вследствие произвольных решений советских органов власти территория Украинской ССР была сформирована из земель с преобладающим русским населением, без волеизъявления самих граждан». Это, согласно тексту КС, после распада СССР привело к поражению в правах русскоязычного населения.

Также там отметили, что ситуация усугубилась после смены власти на Украине в 2014 году, в тексте постановления КС это обозначено как «вооруженный антиконституционный переворот».

В материалах КС отмечается, что на Украине было установлено «фактически внешнее управление», а русскому населению препятствовали в «сохранении своей национальной, языковой, религиозной и культурной идентичности».

В постановлениях суда говорится, что попытки мирного урегулирования фактически были сорваны Киевом, а угроза для жизни и здоровья значительной части населения регионов нарастала. В связи с этим Россия начала СВО и взяла под контроль значительные части территорий, население которых высказалось за самоопределение вне Украины.

По мнению российского суда, в указанных обстоятельствах население данных регионов получило основание следовать принципу равноправия и самоопределения народов (КС ссылается на п. 2 ст. 1 Устава ООН) и реализовать право на самоопределение (п. 1 ст. 1 Международного пакта о гражданских и политических правах). Формами осуществления данного права являются создание независимого суверенного государств и свободное присоединение к другому независимому государству.