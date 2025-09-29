29 сентября — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

29 сентября в мире отмечают День сердца и говорят о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Поздравления с профессиональным праздником принимают отоларингологи. Верующие чтят память святой Евфимии Всехвальной. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 29 сентября и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 29 сентября

День отоларинголога

29 сентября поздравления с профессиональным праздником принимают отоларингологи — врачи, занимающиеся лечением болезней уха, горла, носа, головы и шеи. Именно этих специалистов в обиходе называют «лор» или «ухо-горло-нос». Дата праздника связана с началом сезона простуд и инфекций. Ведь именно в этот период отоларингологи становятся особенно востребованными.

В России большую роль в развитии этого направления медицины сыграли основоположники крупнейших терапевтических школ Сергей Боткин и Григорий Захарьин. В наше время эти врачи-отоларингологи используют в работе инновационное оборудование и современные методики.

Сегодняшний праздник — хороший повод не только поздравить медиков, но и вспомнить о том, что банальный насморк часто бывает коварен и не стоит заниматься самолечением. Воспаление верхних дыхательных путей или органов слуха требует обращения к специалисту.

Всемирный день сердца

День сердца призван повысить осведомленность общества о сердечно-сосудистых заболеваниях и мерах их профилактики. Впервые праздник отметили в 1999 году по инициативе Всемирной федерации сердца. Позднее акцию поддержали ВОЗ и ЮНЕСКО. С 2011 года праздник стал отмечаться 29 сентября.

В России в этот день проводятся семинары для медиков и просветительские акции. Например, в Казани проходит мероприятие «10 000 шагов к жизни». Его участники пройдут определенную дистанцию, проверят артериальное давление и определят уровень глюкозы и холестерина в крови. В Хабаровском крае стартует ежегодная акция «Сердца амура», а в Якутии — благотворительный праздник «День добрых сердец».

Международный день распространения информации о продовольственных потерях и пищевых отходах

В мире ежедневно попадают в отходы тонны качественных пищевых продуктов, пока около 10% населения планеты страдает от голода и недоедания. ООН предлагает объединить усилия, чтобы сократить продовольственные потери. По инициативе организации с 2019 года отмечается Международный день распространения информации о продовольственных потерях и пищевых отходах. Дата напоминает обществу о важности баланса между производством и потреблением. Кстати, в России набирает популярность продуктосбережение и фудшеринг: все больше людей делятся с нуждающимися продуктами, а помогают им в этом так называемые банки еды.

День осеннего одиночества

Этот неофициальный праздник призван напомнить о том, что человек может быть одинок, даже если внешне он — душа компании. Осенью, когда дни становятся короче и холоднее, чувство внутреннего одиночества обостряется. Приглядитесь к своим друзьям — возможно, им не помешает теплый разговор и посиделки в кафе за чашкой ароматного кофе.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 29 сентября в других странах

День кофе — США. Национальный день кофе — один из любимых гастрономических праздников американцев. Теплые слова благодарности сегодня принимают бариста — кофейных дел мастера. Этот праздник — хороший повод отведать любимый напиток и посидеть за чашечкой кофе с теми, кто вам нравится.

День кукурузы — Мексика. Мексиканскую кухню невозможно представить без сладкой кукурузы. Эта сельскохозяйственная культура веками кормила семьи в стране. Неудивительно, что для нее выделили особую дату. Сегодня кукуруза в Мексике — символ наследия, самобытности и национальной гордости. В этот день проходят кулинарные фестивали, а рестораны предлагают праздничное меню.

День победы в битве за Бокерон — Парагвай. Национальный праздник установлен в честь исторической даты — победы парагвайских войск в сражении против боливийcкой армии за форт Бокерон в 1932 году. Битва длилась три недели и известна как одна из самых кровопролитных в истории обеих стран. В этот день в разных городах Парагвая проходят памятные мероприятия.

Религиозные праздники 29 сентября

День памяти великомученицы Евфимии Всехвальной

Святая великомученица Евфимия, жившая в конце III — начале IV века, во времена гонений на христиан, была родом из Халкидона и происходила из семьи сенатора. Вместе с другими христианами девушка была схвачена в городе Приск. Прельщенный красотой христианки, правитель города решил заставить ее отречься от веры. Он соблазнял Евфимию дорогими подарками, но та отвергла его ухаживания.

Взбешенный правитель решил подвергнуть девушку страшным мукам, однако изощренные пытки не нанесли ей вреда. В конце концов ее бросили на растерзание диким зверям. Но каково же было удивление язычников, когда животные, вместо того, чтобы наброситься на девушку, принялись лизать ей ноги. Лишь только медведица слегка ранила Евфимию. В эту секунду раздался голос с неба, зовущий к себе христианку. Евфимия предала свой дух Господу, после чего случилось землетрясение. Родители мученицы похоронили ее тело в окрестностях Халкидона. Позже над ее могилой возвели храм. На протяжение многих веков мощи святой были источником многих чудес.

Православная церковь 29 сентября также чтит память: • перенесения мощей праведного Алексия Московского (Мечева);

• святителя Киприана, митрополита Киевского, Московского и всея Руси, чудотворца;

• святителя Фотия, митрополита Киевского, Московского и всея Руси, чудотворца;

• преподобного Кукши Одесского, исповедника;

• мученицы Севастианы Гераклейской;

• мученицы Мелитины Маркианопольской;

• мучеников Виктора и Сосфена;

• преподобного Дорофея, пустынника Египетского;

• мученицы Людмилы, княгини Чешской;

• преподобного Прокопия, игумена Сазавского;

• мучеников братьев Исаака и Иосифа;

• священномученика Григория Раевского, пресвитера;

• священномученика Сергия Лосева, пресвитера;

• иконы Божией Матери «Призри на смирение».



Католическая церковь 17 июля вспоминает:



• святых Архангелов Михаила, Рафаила и Гавриила.

Народные праздники и приметы 29 сентября

Ефимия, Птичья костка

В этот день на Руси издревле почитали святую великомученицу Евфимию Всехвальную, в народе — Ефимию. Было принято охотиться на птиц, готовить из них вкусные блюда, а затем, рассматривая кости добычи, гадать о погоде. Отсюда и другое название праздника — Птичья костка.

Если пойманная утка, глухарь или другая птица оказывалась жирной с толстыми костями, значит зима будет суровой, с сильным морозами. Тонкие косточки, напротив, обещали мягкую зиму и раннюю весну.

Хозяйки в этот день активно заготавливали на зиму квашеную капусту. Чтобы сделать соление вкусней и полезней, в него добавляли клюкву, бруснику, яблоки.

Народные приметы гласили, что в этот день можно изменить характер сварливого мужа к лучшему. Для этого нужно изловить кота и терпеливо гладить его до тех пор, пока тот не начнет громко мурлыкать.

Приметы

На Ефимию тепло и сухо — зима задержится и будет мягкой.

Услышал гром — жди зиму без снега.

Если листья крепко держатся на ветвях — осень будет долгой.

Солнечный день — к мягкой зиме.

Скворцы все еще щебечут и не думаю улетать — впереди бабье лето.

Белки тащат в дупло орехи — зима будет морозной.

Какие исторические события произошли 29 сентября

1650 год — в Лондоне открылось первое в мире брачное агентство.



— в Лондоне открылось первое в мире брачное агентство. 1717 год — Гватемальское землетрясение разрушило столицу Генерал-капитанства Гватемала административная единица Испанской империи .



— Гватемальское землетрясение разрушило столицу Генерал-капитанства Гватемала . 1793 год — английский спортивный журнал впервые упомянул в статье игру теннис.



— английский спортивный журнал впервые упомянул в статье игру теннис. 1829 год — в Лондоне основали гражданскую полицию, которая позднее получит название Скотланд-Ярд.



— в Лондоне основали гражданскую полицию, которая позднее получит название Скотланд-Ярд. 1897 год — в театре «Олимпо» в Буэнос-Айресе танцоры впервые исполнили невероятно красивый и страстный танец — танго.



— в театре «Олимпо» в Буэнос-Айресе танцоры впервые исполнили невероятно красивый и страстный танец — танго. 1907 год — В Петербурге первые трамваи начали перевозить пассажиров.

1916 год — американец Джон Рокфеллер официально стал первым в мире бизнесменом-миллиардером.



— американец Джон Рокфеллер официально стал первым в мире бизнесменом-миллиардером. 1941 год — в урочище Бабий Яр под Киевом нацисты и местные полицаи начали массовые расстрелы мирного населения, в основном евреев и цыган, и советских военнопленных.



— в урочище Бабий Яр под Киевом нацисты и местные полицаи начали массовые расстрелы мирного населения, в основном евреев и цыган, и советских военнопленных. 1943 год — токийский суд приговорил к казни русского разведчика Рихарда Зорге.

1957 год — произошла радиационная авария на химкомбинате «Маяк» в Челябинской области, которая по масштабу уступает лишь авариям на Чернобыльской АЭС и Фукусиме-1, случившимся значительно позже.



— произошла радиационная авария на химкомбинате «Маяк» в Челябинской области, которая по масштабу уступает лишь авариям на Чернобыльской АЭС и Фукусиме-1, случившимся значительно позже. 1968 год — испанский тенор Пласидо Доминго дебютировал в Метрополитен-опере.



— испанский тенор Пласидо Доминго дебютировал в Метрополитен-опере. 1986 год — советский астроном Людмила Карачкина открыла астероиды, которые получили названия «Раневская» и «Остапбендер».

Дни рождения и юбилеи 29 сентября

В 106 г до н. э. родился Гней Помпей Великий — римский военачальник и неоднократный консул республики.



— римский военачальник и неоднократный консул республики. В 1547 году родился Мигель де Сервантес Сааведра — испанский писатель, автор романа «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский».



— испанский писатель, автор романа «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский». В 1571 году родился Микеланджело Меризи да Караваджо — итальянский живописец, один из самых ярких представителей реализма в живописи эпохи барокко. Среди самых известных его работ — «Призвание Апостола Матфея», «Погребение Христа», «Поцелуй Иуды» и др.



— итальянский живописец, один из самых ярких представителей реализма в живописи эпохи барокко. Среди самых известных его работ — «Призвание Апостола Матфея», «Погребение Христа», «Поцелуй Иуды» и др. В 1820 году родился Иван Забелин — русский историк и археолог, автор «Истории Москвы».



— русский историк и археолог, автор «Истории Москвы». В 1843 году родился Михаил Скобелев — русский военачальник, генерал от инфантерии, генерал-адъютант. В историю вошел под прозвищем «Белый генерал», так как всегда появлялся перед войсками в белом мундире и на белом коне.



— русский военачальник, генерал от инфантерии, генерал-адъютант. В историю вошел под прозвищем «Белый генерал», так как всегда появлялся перед войсками в белом мундире и на белом коне. В 1898 году родился Трофим Лысенко — советский биолог, академик, организатор борьбы с классической генетикой.



— советский биолог, академик, организатор борьбы с классической генетикой. В 1904 году родился Николай Островский — советский писатель, автор романов «Как закалялась сталь», «Рожденные бурей».



— советский писатель, автор романов «Как закалялась сталь», «Рожденные бурей». В 1912 году родился Микеланджело Антониони — итальянский кинорежиссер и сценарист, лауреат «Оскара».



— итальянский кинорежиссер и сценарист, лауреат «Оскара». В 1913 году родился Стэнли Крамер — американский кинорежиссер и продюсер, обладатель премии BAFTA, двух «Золотых глобусов».



— американский кинорежиссер и продюсер, обладатель премии BAFTA, двух «Золотых глобусов». В 1935 году родился Джерри Ли Льюис — американский певец, пианист и композитор, один из основоположников рок-н-ролла.



— американский певец, пианист и композитор, один из основоположников рок-н-ролла. В 1936 году родился Сильвио Берлускони — итальянский политик и предприниматель, трижды бывший председателем Совета министров Италии.



— итальянский политик и предприниматель, трижды бывший председателем Совета министров Италии. В 1956 году родился Юрий Мороз — советский и российский актер театра и кино, кинорежиссер, сценарист и кинопродюсер.

Кто отмечает дни рождения

89 лет исполняется Алле Демидовой — актрисе театра и кино, педагогу, народной артистке РСФСР.



— актрисе театра и кино, педагогу, народной артистке РСФСР. 82 года исполняется Леху Валенсе — польскому политику, лауреату Нобелевской премии мира (1983) за деятельность в поддержку прав рабочих, президенту Польши (1990—1995).



— польскому политику, лауреату Нобелевской премии мира (1983) за деятельность в поддержку прав рабочих, президенту Польши (1990—1995). 79 лет исполняется Дмитрию Крылову — российскому актеру, телеведущему.



— российскому актеру, телеведущему. 77 лет исполняется Виктору Кровопускову — советскому фехтовальщику, саблисту, четырехкратному олимпийскому чемпиону.



— советскому фехтовальщику, саблисту, четырехкратному олимпийскому чемпиону. 54 года исполняется Дельфину, настоящее имя Андрей Лысиков — российскому певцу, рэперу, музыканту.

