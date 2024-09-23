Кабмин поддержал развитие фудшеринга в России

Правительство Российской Федерации поддержало законопроект о введении механизма фудшеринга — безвозмездной передачи нераспроданных продуктов питания нуждающимся. Об этом на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» заявил председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.

Парламентарий отметил, что численность российского населения с доходами ниже прожиточного минимума в конце 2023 года составила более 14 млн человек.

В среднем около трети семейного бюджета уходит на продукты питания.

Особенно непросто с этой статьей расходов приходится малоимущим многодетным семьям, подчеркнул Артем Метелев.

По его словам, одним из инструментов решения проблемы может стать фудшеринг — технология перераспределения нереализованных бизнесом, но пригодных к употреблению по всем требованиям законодательства продуктов через социально ориентированные некоммерческие организации для оказания помощи нуждающимся.

Этот законопроект Метелев назвал важным для себя лично, уточнив, что он занимается данным вопросом уже три года.

«Искренне рад, что мы получили поддержку правительства Российской Федерации», — заявил Метелев.

Депутат напомнил, что в период пандемии ковида был организован проект «Мы вместе», когда волонтеры развозили продукты миллионам людей по всей стране.

Он уточнил, что к причинам появления нереализованных сетями магазинов могут относиться ограниченные, но действующие, сроки годности, снижение потребительского спроса, сезонность употребления отдельных продуктов, неформатность овощей и фруктов.

Метелев убежден, что в стране важно грамотно выстроить всю систему фудшеринга: прописать строгие требования к продукции, сформировать список компаний-участников, а также базу нуждающихся семей.

По Налоговому кодексу, передача продуктов питания на благотворительные цели подразумевает оплату НДС в размере 20%. Законопроектом предлагается предусмотреть право на освобождение от НДС передачи товаров на благотворительные цели при отсутствии обязанности по восстановлению входного НДС.