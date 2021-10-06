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Общество

Как бороться с осенней хандрой

Медики рассказали, чем нужно поддерживать силы осенью

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Кирилл Кухмарь/ТАСС
Осенью наблюдается не только всплеск вирусных заболеваний, но и сезонная «хандра»: из-за недостатка солнца «гормон счастья» быстро превращается в «гормон сна», рассказали «Газете.Ru» врачи. Чтобы восстановить силы и поддерживать бодрое состояние, специалисты рекомендуют принимать качественные витамины, правильно питаться, соблюдать режим сна и заниматься спортом по 1-1,5 часа несколько раз в неделю. А вот восполнять ресурс с помощью энергетиков и кофе медики не советуют: это приведет к обратному эффекту. Воздержаться также стоит от алкоголя и чрезмерного употребления сладкого.

«Осенняя хандра» – это многопричинное состояние, которое во многом зависит от индивидуального уровня здоровья. Здесь могут играть роль разные факторы, например, сокращение светового дня, однообразное питание. Физиологическое объяснение осенней хандры состоит в дефиците солнечного света и снижении синтеза витамина Д в организме.

Недостаток солнца может привести к гормональному дисбалансу: серотонин, «гормон счастья», быстро метаболизируется в мелатонин, «гормон сна», — рассказал врач-терапевт «Инвитро-Сибирь» Михаил Гумалевский.

В сочетании с психологическими факторами, например, выходом из отпуска и приближающимися холодами, все это и дает состояние, известное как «осенняя хандра», пояснил врач.

«Больше всего такому подвержены люди трудоспособного возраста и пожилые люди, особенно при наличии сопутствующих хронических заболеваний: ожирении, сахарном диабете, сердечно-сосудистых заболеваниях», — отметил руководитель телемедицинской службы цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом», врач-терапевт, кардиолог Сергей Панов.

При высокой утомляемости врач советует, прежде всего, сдать общий и биохимический анализы крови, проверить уровень витамина D и гормонов щитовидной железы. «Но все это можно сделать только после консультации с терапевтом», — подчеркнул он.

«Есть хронические заболевания, которые обостряются в осенний период, например, хронический гастрит, холецистит и другие гастроэнтерологические патологии. В этом случае лечащий врач может назначить комплексное обследование, необходимое именно данному пациенту», — добавил Михаил Гумалевский.

Осенью важно принимать качественные витамины, сезонные продукты питания и не забывать о необходимости физических нагрузок.

«Заниматься спортом нужно минимум два-три раза в неделю по 1-1,5 часа — это позволит держать организм в тонусе, избежать потери мышечной массы, а также поддерживать здоровье сердечно-сосудистой и бронхолегочной систем», — сказал Гумалевский.

Для поддержания бодрости не менее важен режим сна. Необходимо стараться ложиться и просыпаться примерно в одно и то же время. Продолжительность сна для взрослого человека должна составлять не менее восьми часов.

А вот злоупотребление кофе, алкоголем и энергетиками не принесет организму пользы, заявил врач.

«При постоянном их использовании истощаются системы детоксикации организма. Организм затрачивает большое количество ресурсов на инактивацию и выведение таких веществ, что создает дополнительный стресс и истощает организм. «Искусственная» бодрость со временем может привести к чрезмерной усталости, так называемому «синдрому отмены», — объяснил Гумалевский.

«Бодрят» продукты с высоким содержанием сахара, отметил он, назвав глюкозу «готовым топливом». Однако постоянная высокоуглеводная «диета» имеет неприятные последствия: «При таком режиме питания может развиваться метаболический синдром, болезни сосудов и эндокринные патологии вплоть до сахарного диабета второго типа».

«Чтобы восполнить ресурс энергии, можно прибегнуть к общеукрепляющей терапии, витаминотерапии, если выявлен недостаток витаминов», — рекомендовал кардиолог Сергей Панов.

Стоит также избегать стресса и сильных психоэмоциональных нагрузок.

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