Чем опасен борщевик Сосновского и как избавиться от «зеленого монстра» навсегда

Как бороться с борщевиком на дачном участке и можно ли вывести это растение навсегда

Борщевик Сосновского — гигантское травянистое растение, завезенное с Кавказа и быстро захватившее обочины дорог и пустыри в Центральной России. Его сок содержит высокую концентрацию веществ, которые, попав на кожу, при контакте с солнечным светом вызывают тяжелые ожоги. Чем еще может быть опасен борщевик, что делать после контакта с ним и как навсегда избавиться от этого растения на дачном участке — разобралась «Газета.Ru».

Что такое борщевик

Борщевик (Heracleum) — обширный род травянистых растений семейства Зонтичные (Apiaceae), включающий более 100 видов, разбросанных по умеренным широтам Евразии и Северной Америки.

Борщевики — растения неоднозначные. Например, борщевик Сосновского опасен — его сок вызывает сильные ожоги под воздействием солнца, а стремительное распространение делает его настоящей угрозой. А вот борщевик сибирский вполне безобиден: его молодые побеги раньше даже ели — они сладковатые и ароматные. Так что не всех видов этого растения стоит опасаться.

Борщевики могут быть двухлетними или многолетними травами с мощной корневой системой и крупными рассеченными листьями, причем высота большинства видов не превышает 2 м, но «гиганты» достигают 4-5 м.

Период цветения приходится на середину лета, когда сформировавшиеся зонтики состоят из десятков или сотен мелких белых цветков.

до 20 тыс. семян за сезон способно дать зрелое растение борщевика Сосновского

Как выглядит опасный борщевик Сосновского

Борщевик Сосновского вырастает от 1,5 до 4-5 метров в высоту, что сразу выделяет его среди других растений.

Стебель — толстый, полый, бороздчато-ребристый, диаметром до 10 см, покрыт редкими волосками и фиолетовыми пятнами.

Листья — огромные, длиной до 1,8 м и шириной до 1,5 м, насыщенно-зеленого цвета и с зазубренными краями.

В июле-августе (в период цветения) на вершине стебля образуется массивный сложный зонтик диаметром до 80 см, состоящий из сотен небольших белых цветков, который привлекает многочисленных насекомых-опылителей.

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В основании расположена мощная корневая система со стержневым корнем длиной до 2 м, что позволяет растению успешно перезимовывать и быстро разрастаться весной.

Какие еще бывают виды борщевика в России?

На территории России, помимо борщевика Сосновского, наиболее часто встречаются три вида растений рода Heracleum:

Борщевик сибирский (Heracleum sibiricum) — исконный для средней полосы и Западной Сибири вид, обычный на луговинах, по берегам рек и в сорных местах Европейской части России. Этот вид безопасен для людей. Его сок может лишь незначительно повышать чувствительность кожи к УФ-лучам, но тяжелых ожогов, как от борщевика Сосновского, не вызывает.

Как выглядит борщевик сибирский? • Цветки желто-зеленые (не белые, как у борщевика Сосновского);

• Стебель ребристый, с жестким опушением, без фиолетовых пятен;

• Листья рассеченные, напоминают кленовые;

• Высота редко превышает 1,5-2 м.

Борщевик рассеченный (Heracleum dissectum) — распространен в Сибири и на Дальнем Востоке, растет в лесных опушках и горно-таежных лугах. Как и сибирский, содержит минимальное количество токсинов (фуранокумаринов). Контакт с кожей не опасен. Используется в народной медицине при болезнях почек, желчного пузыря, а также как противовоспалительное средство.

Как выглядит борщевик рассеченный? • Цветки белые, но зонтики меньше по размеру.

• Стебель ярко-зеленый, с сильным опушением.

• Запах приятный, травянистый (у Сосновского — резкий).

Борщевик Мантегацци (Heracleum mantegazzianum) — гигантский вид, произрастающий в Северном Кавказе (Карачаево-Черкессия, Краснодарский край) и в Закавказье. Также токсичен и опасен, как борщевик Сосновского — способен вызвать ожоги II–III степени, отметила в беседе с «Газетой.Ru» руководитель общественного движения «Антиборщевик» Мария Попова.

Почему не стоит уничтожать борщевики сибирский и рассеченный? Не агрессивны. В отличие от борщевика Сосновского, эти виды не захватывают территории, не подавляют другие растения и не нарушают экосистемы.



Польза для природы:

• медоносы, привлекают пчел и бабочек;

• служат кормом для диких животных (лоси, олени);

• участвуют в почвообразовании.



Культурная ценность. Борщевик сибирский — основа традиционного русского борща.

Чем опасен борщевик Сосновского

Прозрачный сок борщевика содержит фуранокумарины — ксантотоксин, бергаптен и ангелицин, которые делают кожу чрезвычайно чувствительной к солнечному свету. Под воздействием ультрафиолета эти соединения запускают химическую реакцию, повреждающую клетки кожи и вызывают сильные ожоги, рассказал «Газете.Ru» эксперт в сфере здравоохранения, врач, основатель медицинского консьерж-сервиса Liberta Medica Роман Фишкин.

Как развивается ожог

По словам врача, первые симптомы появляются уже через 30 минут — это может быть зуд, покраснение или отек. В некоторых случаях реакция может проявляется и через двое суток. Ожоги делятся на три типа:

Легкие (покраснение и отек);



(покраснение и отек); Средней тяжести (крупные волдыри до 10 см);



(крупные волдыри до 10 см); Тяжелые (глубокие язвы, оставляющие рубцы).

Если сок попал в глаза, возможен ожог роговицы и потеря зрения: зарегистрированы случаи временной и даже необратимой слепоты у детей, игравших с пустотелыми стеблями как с «подзорными трубами».

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Какие самые серьезные последствия контакта?

Фитохимические ожоги II-III степени с длительным заживлением, стойкой пигментацией и образованием рубцов.

Фуранокумарины замедляют восстановление тканей, поэтому ожоги заживают очень долго. Даже после заживления кожа остается чувствительной к солнцу до полугода, а пигментные пятна могут сохраняться годами. Самые опасные последствия — ожоги третьей степени, слепота при попадании сока в глаза, аллергический шок или даже летальный исход. Роман Фишкин врач, эксперт в сфере здравоохранения

Риск кожных инфекций при нарушении целостности эпидермиса и несвоевременном лечении открытых ран.

Офтальмологические травмы — сильный ожог роговицы, вплоть до слепоты.

Отек гортани и анафилактическая реакция при вдыхании аэрозоля или пыльцы, что может привести к удушью и смерти без неотложной помощи.

Повышенный риск меланомы и других онкологических заболеваний кожи при повторных контактах и неправильном уходе за местом ожога.

Неосторожный контакт с борщевиком чаще всего заканчивается ожогами. У некоторых людей может развиться аллергическая реакция — обычно респираторная, а иногда на старых ожогах появляется покраснение и зуд. Смертельные случаи крайне редки. Если у вас аллергия (особенно дыхательная), лучше не рисковать и не уничтожать борщевик самостоятельно. Гораздо разумнее подключить к этому делу друзей, соседей или добиваться вмешательства местных властей. Мария Попова руководитель общественного движения «Антиборщевик»

Кто в группе особого риска?

Дети и подростки. Юные исследователи, которые норовят залезть в самые густые заросли, рискуют больше всех, отметил Роман Фишкин. Они могут нечаянно измазать в соке руки, лицо, даже все тело — а потом выйти на солнце и получить сильные ожоги. И ведь не сразу поймешь, в чем дело: сначала просто чешется, а через несколько часов — волдыри.

Аллергики и люди с чувствительной кожей. По словам врача, если обычный человек отделается покраснением, то у аллергика реакция может быть куда серьезнее: отеки, пузыри, даже приступ удушья, если сок попадет в дыхательные пути. А тем, у кого кожа тонкая и чувствительная, борщевик «дарит» особенно долго заживающие раны.

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Пожилые и люди с ослабленным здоровьем. При ослабленном иммунитете кожа восстанавливается медленнее, а значит и последствия контакта могут быть тяжелее. К тому же у пожилых людей выше риск вторичных инфекций — если в рану попадет грязь, воспаление может затянуться надолго.

Домашние питомцы. Собаки, кошки, а особенно любопытные козы и коровы — все они могут пострадать, обратил внимание собеседник «Газеты.Ru». Животные трутся о стебли, нюхают их, а некоторые даже едят. В результате животное получает ожоги на морде, лапах, слизистых. И если ребенку, подростку или взрослому человеку еще можно объяснить опасность, то питомец сам не поймет, отчего ему вдруг стало так больно.

Борщевик очень опасен для животных — например, у коров он может вызвать бесплодие и генетические мутации у потомства. Роман Фишкин врач, эксперт в сфере здравоохранения

Важно Если вы обнаружили заросли борщевика рядом с домом или местами для прогулок, не отпускайте домашних питомцев одних. Растение может быть опасно для животных.

Беременные, кормящие женщины и люди с хроническими болезнями. Им вообще лишние риски ни к чему. Токсины борщевика могут повлиять не только на кожу, но и на общее состояние, а при беременности — даже на ребенка. Так что в этом случае лучше обходить борщевик десятой дорогой.

Что делать, если сок борщевика попал на кожу?

Если вы гуляли по лугу, трогали красивые высокие растения с белыми зонтиками и вдруг поняли, что это был борщевик, а его сок оказался на коже — важно действовать быстро и правильно, обратили внимание оба эксперта в беседе с «Газетой.Ru».

Срочно спрячьтесь от солнца. Немедленно прикройте пораженный участок плотной тканью — подойдет любая одежда, платок или даже пакет. Главное — полностью блокировать доступ ультрафиолета. Аккуратно удалите сок. Промокните кожу сухой салфеткой или тканью, но не растирайте! Иначе рискуете размазать ядовитое вещество по новым участкам на коже. Срочно в тень! Быстрее уходите с открытого пространства — даже рассеянный солнечный свет может усилить реакцию. Тщательное промывание. В помещении промойте кожу холодной водой с мылом. Лучше использовать хозяйственное или дегтярное — они лучше обезжиривают, посоветовал врач Роман Фишкин. Обработайте участок кожи. По словам руководителя «Антиборщевика» Марии Поповой, пораженный участок следует обработать антисептиком (спиртом или слабым раствором марганцовки). Затем нанести заживляющую мазь (например, с пантенолом) и наложить стерильную повязку. Меняйте ее каждые 12 часов.

Даже если кажется, что все в порядке, следующие 2-3 дня избегайте солнца — реакция может проявиться позже.

«Если все сделано вовремя и правильно, то ожога, скорее всего, не будет. Если упустили момент — тогда надо идти к врачу и лечить ожог согласно его рекомендациям», — обратила внимание Мария Попова.

Когда обратиться к врачу? Срочная медицинская помощь нужна, если:

• появились крупные волдыри;

• поражено лицо или слизистые;

• развивается сильный отек;

• возникают признаки аллергии (затрудненное дыхание, головокружение).

Если после контакта с борщевиком на коже появились волдыри, ни в коем случае не вскрывайте их — это может привести к инфицированию, предупреждает врач Роман Фишкин.

Борщевик попал в глаза: что делать

Если сок борщевика попал в глаза — действуйте без промедления. Первое и главное — немедленно промойте глаза большим количеством чистой воды, подчеркнула Мария Попова. Лейте воду не менее 10-15 минут, стараясь максимально вымыть ядовитый сок. После промывания срочно вызывайте скорую помощь — чем быстрее приедет врач, тем лучше.

Если вы никак не нашли возможности промыть глаза водой, то по пути до больницы нужно плотно закрыть глаз от солнечного света плотной, но дышащей повязкой, например, сложенной в несколько слоев марлей или хлопковой тканью. Мария Попова руководитель общественного движения «Антиборщевик»

Даже если после промывания кажется, что все в порядке, показаться врачу необходимо — последствия могут проявиться позже.

И ни в коем случае не трите глаза — это только ухудшит ситуацию.

Опасен ли борщевик, если его не трогать?

При отсутствии прямого контакта с растением серьезная угроза минимальна (но все же не исключена): в тени без повреждений кожи фуранокумарины не активны, а отдельный контакт с сухими стеблями не даст ожога.

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Однако, по словам экспертов, пыльца борщевика в период цветения (июль-август) может вызывать аллергические реакции — от насморка и зуда глаз до бронхоспазма у астматиков. Аэрозоль мелких капель сока, образующихся при скашивании растения, может попасть на открытые участки кожи и слизистые, спровоцировав ожоги без непосредственного прикосновения.

Борщевик Сосновского опасен даже без прямого контакта. Его пыльца вызывает аллергию, а эфирные масла — головокружение. Токсичность сохраняется и в пасмурную погоду. Роман Фишкин врач, эксперт в сфере здравоохранения

Избегайте зарослей борщевика, надевайте защитную одежду при пребывании в потенциально зараженных участках и при малейшем подозрении на контакт сразу выполняйте первые действия по оказанию помощи.

Почему борщевик так трудно искоренить

Борщевик Сосновского начал захватывать территории по всей стране в 50-х годах, когда его привезли с Кавказа, чтобы использовать как силосную культуру (для корма животных). Эксперимент провалился, а ситуация очень быстро вышла из-под контроля. Уникальные биологические особенности борщевика требуют комплексного для его уничтожения, на что не всегда хватает ресурсов и согласованности действий. А опасность для здоровья людей и животных усложняет прямую — механическую — борьбу. Среди основных сложностей:

Высокая плодовитость и долгая жизнестойкость семян. Борщевик Сосновского может давать до 20 тыс. семян с одного растения за сезон, которые разносятся ветром, водой и животными. В почве семена сохраняют всхожесть до семи лет, создавая «банк» потенциальных всходов даже после нескольких лет обработки территории.

Мощная корневая система и вегетативное возобновление. Стержневой корень борщевика уходит на глубину до 2 м и способен регенерировать из малейших фрагментов. При попытке выкорчевать растение остающиеся в почве кусочки корня дают новые побеги, что делает выкапывание малоэффективным без полной зачистки грунта.

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Экологическая неприхотливость. Борщевик растет на любых почвах — от сырых лугов до сухих обочин — и не боится ни сильной жары, ни морозов, ни тени.

Подавление «конкурентов». Борщевик — очень агрессивный сорняк. Растение выделяет в грунт вещества, препятствующие прорастанию и росту других видов, что позволяет ему формировать почти чистые заросли. Огромные листья затеняют почву, дополнительно усложняя жизнь соседним растениям и замедляя их восстановление после уборки борщевика.

«На «необитаемых» территориях борщевик силен за счет своей большой плодовитости и быстрого роста: весной он вылезает раньше всех и быстро растет, перекрывая свет другим растениям. Кроме этого, в дикой природе его почти никто не ест. Хотя иногда насекомые-вредители по нему ползают, но никто не наносит существенного ущерба его популяциям», — рассказала Мария Попова.

Организационные и психологические барьеры. Отчаявшись, сельские жители и дачники опускают руки и прекращают регулярные обработки, что позволяет борщевику быстро восстанавливаться и разрастаться заново. Отсутствие координации между собственниками соседних участков приводит к «эффекту бумеранга», когда очищенный участок снова зарастает из-за семян и побегов соседей.

Борщевик захватывает наши земли в основном благодаря человеческому равнодушию. Большинство людей воспринимают эти ядовитые заросли как чью-то чужую проблему: то ли властей, то ли соседей, то ли коммунальных служб — но только не свою личную ответственность. Особенно парадоксально видеть буйные заросли борщевика в Москве и Санкт-Петербурге — мегаполисах с многомиллионным населением и колоссальными бюджетами на благоустройство. Кстати, именно при благоустройстве часто завозят грунт, заражённый семенами борщевика. Мария Попова руководитель общественного движения «Антиборщевик»

Как избавиться от борщевика на участке: 3 главных этапа

Избавиться от борщевика Сосновского на участке навсегда — сложная, но выполнимая задача. Это требует системного подхода, терпения (процесс может занять 3-5 лет) и строгого соблюдения мер безопасности, подчеркнула Мария Попова.

1. Главное — безопасность

Защита тела. Работайте только в водонепроницаемой одежде, закрывающей все участки кожи: плотные штаны, куртка с длинными рукавами, высокие резиновые сапоги, непромокаемые перчатки (лучше две пары), защитные очки, маска или щиток для лица. Борщевик выделяет сок, содержащий фуранокумарины — вещества, вызывающие сильные фотохимические ожоги при контакте с солнцем (даже через одежду!).

При уничтожении борщевика можно также использовать одноразовый костюм химзащиты. Старайтесь, чтобы открытых участков тела не было вовсе, в особенности берегите лицо и глаза! Желательно прикрыть лицо специальной маской из оргстекла или прозрачным щитком. Мария Попова руководитель общественного движения «Антиборщевик»

Время работ. Роман Фишкин посоветовал работать только в пасмурную погоду, рано утром или поздно вечером, когда нет активного солнца. Избегайте росы и дождя, с ними сок легче разбрызгивается.

После работы. Тщательно (отдельно от других вещей) постирайте всю одежду, вымойте обувь, инструменты и открытые участки тела большим количеством воды с мылом. Избегайте солнечных лучей минимум 48 часов после возможного контакта.

Уничтожать борщевик нужно с корнем, в пасмурный день. После — сразу примите душ и отдельно постирайте рабочую одежду при высоких температурах. Роман Фишкин врач, эксперт в сфере здравоохранения

2. Стратегия уничтожения: комбинированный подход

Этап №1: уничтожение взрослых растений (предотвращение цветения)

Весной или в начале лета, до цветения, острой лопатой или корнеудалителем срежьте точку роста на глубине 10-20 см (она обычно ниже корневой шейки).

Важно Корень борщевика стержневой, уходит глубоко (до 2 м), но основная точка роста находится в верхней части. Не пытайтесь вытащить весь корень целиком! Главное — уничтожить почку возобновления.

Срезанную верхушку с точкой роста поместите в плотный мешок для утилизации. Минус такого подхода — трудоемко на больших площадях, требует аккуратности.

Для больших зарослей или труднодоступных мест. Применяйте системные гербициды сплошного действия на основе глифосата («Раундап», «Торнадо», «Ураган Форте», «Глифор», «Агрокиллер» и прочие).

Как правильно использовать гербициды? • Сроки. Лучше всего в фазе активного роста (май-июнь), ДО цветения, при высоте растения 20-50 см. Можно повторить в конце лета на отрастающих экземплярах.



• Концентрация. Готовьте раствор по максимальной концентрации, указанной в инструкции для злостных сорняков (обычно 80-120 мл на 1 л воды).



• Нанесение. Используйте опрыскиватель с защитным кожухом или кисть. Тщательно смочите ВСЕ листья, особенно центр розетки и молодые листочки. Категорически избегайте попадания на культурные растения!



• Эффект. Растение начнет желтеть и увядать через 7-14 дней. Полная гибель наступает через 3-4 недели.



• Меры предосторожности. Строго соблюдайте инструкцию! Работайте в полной защите, включая респиратор. Не применяйте в ветреную погоду.

Если не успели уничтожить борщевик до цветения, срочно срежьте все зонтики на стадии бутонизации или начала цветения. Обязательно в полной защите! Срезанные зонтики немедленно поместите в плотные мешки и сожгите или глубоко закопайте (не менее 1 м).

Даже срезанные зонтики способны дозревать и давать семена. Не оставляйте их на участке.

После скашивания или обработки гербицидом, накройте участок непрозрачным, очень плотным материалом (черная агроткань 100-150 г/м², толстая пленка 100-200 мкм, старый линолеум, картон в несколько слоев + пленка сверху). Края придавите кирпичами, землей. Оставьте на минимум один, а лучше два вегетационных сезона. Без света борщевик погибнет.

Этап №2: уничтожение семян в почве и проростков

Регулярное скашивание или выкапывание сеянцев. Весной, как только появятся всходы (они похожи на всходы огурцов, но с характерными «борщевичными» чертами), немедленно уничтожайте их. Скашивайте под корень или выкапывайте с точкой роста. Делайте это регулярно — каждые две-три недели в течение всего сезона. Это истощает семенной банк почвы.

Прополка. Тщательно пропалывайте участок, удаляя все молодые ростки. Не давайте им накопить силы.

Пленочный метод, или «паровая баня». Весной, как только прогреется почва, накройте очищенный участок прозрачной полиэтиленовой пленкой. Края плотно прижмите. Солнце нагреет почву под пленкой до температур, губительной для семян борщевика (60-70°C). Держите пленку от четырех до шести недель.

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Этап №3: замещение и контроль

Засев конкурирующими растениями. Как только борщевик ослаблен, немедленно засейте участок плотным газоном (например, смеси с кострецом, овсяницей, райграсом) или сидератами растения, которые выращиваются и затем заделываются в почву для улучшения ее структуры (горчица, клевер, люпин и другие). Густой травостой не даст проросткам борщевика света и пространства.

Регулярный уход. Систематически косите газон, не давая никакому сорняку (не только борщевику) обсемениться. Укрепляйте желаемую растительность.

Контроль. Тщательно осматривайте участок и прилегающие территории каждую весну и лето в течение как минимум пяти лет после последнего замеченного борщевика . Уничтожайте все единичные всходы немедленно.

3. Утилизация растительных остатков

Сжигание. Самый надежный способ уничтожить семена и остатки растений. Проводите в безопасном месте, соблюдая правила пожарной безопасности. Как вариант — сжигайте борщевик в металлической бочке.

Глубокое «захоронение». Если сжигание невозможно, выкопайте яму глубиной не менее одного метра . Сложите в нее все части борщевика (особенно соцветия и семена), засыпьте землей и плотно утрамбуйте. Главное не компостируйте — семена сохраняют всхожесть в компосте.

Что делать после уничтожения?

Сообщение властям. При обнаружении крупных очагов информируйте местные органы самоуправления или Россельхознадзор для организации комплексных работ и мониторинга.

Коллективные акции. Привлечение соседей и волонтеров помогает оперативно очистить территорию и не допустить повторного зарастания семенами с прилегающих участков.

«Борщевик Сосновского — это агрессивный сорняк с долгосрочными последствиями для здоровья. Ключевые правила — избегайте контакта, знайте алгоритм первой помощи и уничтожайте растения с соблюдением мер безопасности. При тяжелых ожогах, особенно лице или большой площади, срочно обращайтесь к врачу», — заключил врач Роман Фишкин.

Что нельзя делать при борьбе с борщевиком: ошибки, сводящие усилия на нет

Косить без последующего уничтожения. Скошенный борщевик быстро отрастает и все равно зацветет. Косить можно только как промежуточный этап перед укрытием или гербицидом, или для уничтожения сеянцев.

Оставлять срезанные зонтики на участке. Они дозреют и дадут семена.

Запускать участок. Даже один уцелевший борщевик, давший семена, перечеркнет годы борьбы. Постоянный контроль за участком — обязательный и ключевой момент в борьбе с этим агрессивным и опасным сорняком.

Работать без защиты. Если вы будете уничтожать борщевик без специальной одежды — очень высок риск тяжелых ожогов (особенно в летнюю солнечную погоду).

Использовать неспецифичные или слабые гербициды. Только глифосат в максимальной концентрации дает надежный эффект на взрослые растения.

Надеяться на быстрый результат. Семена сохраняют всхожесть в почве до пяти-семи лет. Борьба с борщевиком должна быть системной и длительной.

Важно Если борщевик растет на бесхозной земле рядом с вашим домом или у соседей, поговорите с ними или обратитесь в местную администрацию. Борьба на одном участке будет малоэффективна, если рядом постоянный источник семян.

Избавиться от борщевика навсегда возможно, но это требует дисциплины, настойчивости и времени, подчеркнула руководитель общественного движения «Антиборщевик» Мария Попова. Действуйте системно, не пропускайте этапы и не опускайте руки. Многие успешно победили этого «зеленого монстра» на своих участках. И у вас тоже получится.

Штраф за «соседство»: закон о борьбе с борщевиком

В 2024 году Госдума приняла первый в истории страны закон, специально направленный против борщевика Сосновского (который, к слову, добавили в «Черную книгу флоры Средней России»).

Что такое «Черная книга флоры Средней России»? Это неофициальный, но широко цитируемый свод инвазивных чужеродных видов, составленный инициативными учеными и активистами с целью мониторинга и контроля агрессивных сорняков. В этом «черном списке» фигурирует 58 видов, каждый из которых способен нарушить местные экосистемы, нанести экономический ущерб и вызвать у населения сильную аллергию.

Суть закона проста, но радикальна: все владельцы земель — от дачников до крупных сельхозпроизводителей — обязаны уничтожать борщевик на своих участках. Согласно закону, следить за выполнением будут местные власти и Россельхознадзор.

В Россельхознадзоре рассказали о новой разработке против борщевика Россельхознадзор намерен в этом году победить борщевик Сосновского при помощи новой разработки. Об... 17 апреля 11:09

Существовавшие до нововведения региональные программы по борьбе с борщевиком не работали именно из-за человеческого фактора, подчеркнула руководитель «Антиборщевика» — многие просто перекладывали ответственность на других. Закон 2024 года закрыл эту лазейку. Теперь если хозяин земли не борется с борщевиком, муниципалитеты могут сделать это принудительно — но за его счет.

Что конкретно нужно делать землевладельцам:

регулярно осматривать участки;



уничтожать борщевик любыми разрешенными способами (скашивание, гербициды, выкапывание корней);



пускать на участок проверяющих.

Если игнорировать борщевик на своем участке — придется заплатить штраф. Размер варьируется в зависимости от категории собственника: для физических лиц он может составлять от 2 тыс. до 5 тыс. руб., для должностных лиц — от 5 тыс. до 20 тыс. руб., а для юридических лиц — от 20 тыс. до 50 тыс. руб. В некоторых регионах установлены фиксированные штрафы, например, 5 тыс. руб. для всех владельцев участков.

Россиянам напомнили о штрафах за отказ убирать с участка опасное растение Борщевик Сосновского – это одно из опаснейших растений, включенное в Классификатор сорных... 22 мая 08:40

В июне 2025 года в Госдуме уже планируют увеличить штрафы до 50 тыс. руб. для граждан и до 700 тыс. руб. для юрлиц за игнорирование борьбы с агрессивным сорняком — ко второму чтению законопроект дорабатывается с учетом финансовых и технических возможностей землевладельцев.