Россиянин косил траву и получил ожог 80% тела из-за борщевика

В Москве врачи спасли дачника, который получил ожоги 80% тела, когда косил траву

В Москве врачи НИИ скоро помощи имени Склифосовского помогли мужчине, который получил сильнейшие ожоги из-за борщевика. Об этом рассказали в пресс-службе медицинского учреждения.

По словам медиков, у пациента были диагностированы ожоги 80% кожных покровов. Сам мужчина не сразу обратился за помощью и поначалу не понял, что с ним.

«На дачном участке косил траву. Там попадался борщевик. Я на это не обратил внимания и косил дальше. Приехал вечером домой, увидел покраснения, лег спать. Еще вечером все тело начало зудеть сильно. Утром встал, посмотрел на себя... Жена чуть в обморок не упала. Экстренно меня повезли в больницу», — поделился дачник.

Сначала мужчине оказали помощь в ожоговом отделении, затем направили в отделение токсикологии, где ему выполняли перевязки с использованием уникальных разработок института — повязок на основе коллагена. Пациента выписали через десять дней пребывания в стационаре.

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