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В Россельхознадзоре рассказали о новой разработке против борщевика

Россельхознадзор пообещал победить борщевик с помощью нового биопестицида
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Pixabay

Россельхознадзор намерен в этом году победить борщевик Сосновского при помощи новой разработки. Об этом заявил руководитель ведомства Сергей Данкверт в интервью телеканалу «Россия 24».

Борщевик Сосновского, который выводился для кормовых целей, оказался очень опасным сорняком для природы, отметил глава Россельхознадзора.

Он рассказал, что в настоящее время ведомство занимается разработкой биопестицида на основе грибов, «которые подавить очень сложно».

В декабре ученые КамГУ им. Витуса Беринга рассказали «Газете.Ru», что в районе Петропавловска-Камчатского и поселка Пущино зафиксировано распространение агрессивного борщевика Сосновского.

Они предупредили, что особую опасность представляет возможность гибридизации борщевика с местным камчатским видом — борщевиком шерстистым. Ученые подчеркнули, что без своевременных мер по локализации очагов борщевик может распространиться по всему региону.

Ранее Роскачество предупредило дачников об отходах, которые нельзя сжигать.

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