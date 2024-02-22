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Госдума приняла закон о борьбе с борщевиком

Госдума приняла в первом чтении закон о борьбе с борщевиком

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Pixabay

Госдума приняла в первом чтении закон о борьбе с борщевиком и другими инвазивными растениями. Об этом пишет ТАСС.

«Необходимо предусмотреть источник финансирования для обеспечения мероприятий по борьбе с борщевиком, а также научных разработок в области борьбы с опасным растением», — заявил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

Причиной борьбы с борщевиком является его повышенная репродуктивность, которая позволяет ему вытеснять другую растительность, что наносит существенный вред экосистеме в целом.

До этого в России решили обязать дачников бороться с борщевиком. Пока законодательство обязывает делать это только владельцев и арендаторов сельхозземель — полей, сенокосов, пастбищ и тому подобных. Автором законопроекта стал заместитель председателя Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Владимир Самокиш.

Ранее нейросеть показала «советский» сериал The Last of Us, в котором планету захватил борщевик.

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