Россиянам напомнили о штрафах за отказ убирать с участка опасное растение

Борщевик Сосновского – это одно из опаснейших растений, включенное в Классификатор сорных. Владельцы дачных участков обязаны с ним бороться, так как в противном случае им грозит штраф, напомнил RT юрист, руководитель Центра правопорядка Москвы и Московской области Александр Хаминский.

Речь идет о высокотоксичном растении, которое опасно для людей, животных и всей экосистемы, подчеркнул юрист. Его не поражают никакие болезни, не побеждают вредители – оно полностью вытесняет остальные виды культур со своей территории.

В российских регионах предусмотрена ответственность для владельцев участков за отказ убирать борщевик. Так, в качестве примера Хаминский привел Московскую область, где ужесточили наказание для владельцев земель, заросших сорняком.

«Новая редакция закона устанавливает фиксированный штраф — теперь каждый собственник участка, не удаливший борщевик, заплатит 5 тыс. рублей вне зависимости от обстоятельств», — пояснил специалист.

Такие же меры действуют в других регионах – например, в Ленинградской, Калужской и Вологодской областях, заключил эксперт.

Напомним, Россельхознадзор сообщал, что намерен в этом году победить борщевик Сосновского при помощи новой разработки биопестицида на основе грибов, «которые подавить очень сложно». В ведомстве подчеркнули, что растение, которое выводилось для кормовых целей, оказалось очень опасным сорняком для природы.

Ранее дачникам назвали способы борьбы с борщевиком.