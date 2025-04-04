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Суд утвердил импичмент президенту Южной Кореи

Конституционный суд Южной Кореи утвердил импичмент президенту Юн Сок Ёлю
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The Presidential Office/Reuters

Конституционный суд Южной Кореи утвердил импичмент президенту Юн Сок Ёлю, что лишает его всей полноты власти. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Утверждается, что за импичмент южнокорейскому президенту проголосовали все восемь судей при шести необходимых для вынесения решения. Судьи подтвердили, что президент Юн Сок Ёль грубо нарушил закон, приказав направить военнослужащих в парламент для того, чтобы взять его под контроль. Суд пришел к выводу, что Юн Сок Ёль объявил военное положение и использовал военных в политических целях.

14 декабря депутаты Южной Кореи поддержали импичмент президенту. Исполняющим обязанности главы государства стал премьер-министр Хан Док Су.

Юн Сок Ёля арестовали 15 января по делу о мятеже. Это беспрецедентный случай в истории Южной Кореи, когда действующий президент был арестован следственным органом. Сам политик при этом заявил, что добровольно явился на допрос в прокуратуру и виновным он себя не признает.

При этом россиян призвали отказаться от посещения массовых мероприятий в Южной Корее.

Ранее Южной Корее предрекли «полный крах» в 2025 году.

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