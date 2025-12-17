Миграционная политика России: переломный 2025 год

Этот год запомнится россиянам знаковыми изменениями в сфере миграционного регулирования. В стране появилась Служба по вопросам гражданства и регистрации иностранцев, утвердили Концепцию миграционной политики на 2026–2030 годы, приняли указ о создании цифрового профиля иностранного гражданина, начал работу реестр контролируемых лиц. Об этих и других итогах миграционной политики 2025 года — в нашей статье.

Мировой вызов XXI века

Миграционные вопросы стали одним из главных вызовов современности для большинства развитых стран мира. «Это вызов XXI века. Все страны без исключения сталкиваются с ним и пытаются его решить по-разному», — отмечает политолог и заместитель председателя комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов.

Основные трудности связаны с новыми измерениями экономики и необходимостью сбалансировать интересы рынка труда с защитой прав граждан.

«Речь не только о новой миграционной концепции политики, речь, например, об 11 законопроектах, которые стали законами, где принимаются решения в том или ином направлении касательно миграционной политики. Это и региональные решения по ограничению возможности работать в тех или иных сферах мигрантам для того, чтобы защитить рабочие места для местных жителей и граждан России в целом», — подчеркивает эксперт.

Системные изменения в миграционной сфере

За 2025 год в России реализовали целую серию законодательных и административных мер для основательного реформирования миграционной сферы. Среди них — создание Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранцев, а также утверждение Концепции миграционной политики на период 2026–2030 годов, закрепившей стратегические подходы к регулированию миграционных процессов с учетом национальных интересов.

Александр Асафов напоминает о распоряжении президента России Владимира Путина о создании межведомственного центра по миграции. «Конечно, есть особо чувствительная отрасль — это стройка, это сервис, это платформа на экономику в части доставки и производства. Но, безусловно, те шаги, которые делаются для ответа на этот, повторюсь, мировой вызов, они последовательны и, конечно, своевременны», — говорит политолог.

Принят указ о создании цифрового профиля иностранного гражданина, который позволит оперативно отслеживать пребывание иностранцев на территории страны. Также начал работу реестр контролируемых лиц — инструмент, позволяющий оперативно выявлять нелегальных мигрантов и принимать соответствующие меры для решения этой проблемы.

Так, по состоянию на 1 ноября 2025 года на территории России находилось порядка 6,3 млн иностранных граждан. В текущем году в страну въехало свыше 7,9 млн иностранцев, что на 8,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Работа по всем направлениям

Реализованные меры систематизированы по нескольким ключевым направлениям. В рамках ужесточения контроля и профилактики нарушений введен обязательный тест по русскому языку для детей мигрантов и проверка легальности их пребывания перед поступлением в школу. Также установлена обязательная идентификация по биометрии при оформлении сим-карт с ограничением количества номеров для мигрантов — теперь мигранты обязаны регистрироваться в специальном приложении перед въездом для создания цифровых профилей.

В контексте расширения полномочий правоохранительных органов и усиления ответственности полиции разрешили выдворять мигрантов за ряд административных проступков с возможностью задержания до 48 часов. Факт незаконного нахождения признан отягчающим обстоятельством при совершении уголовного преступления. Ужесточено наказание за организацию незаконной миграции — теперь за это дают от 5 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества и денег.

В текущем году почти на 47% увеличилось число выявленных преступлений, связанных с организацией незаконной миграции — правоохранителям удалось пресечь деятельность 890 организованных групп и преступных сообществ. На 22% возросло число преступлений, связанных с подделкой миграционных документов, этим занимались 64 организованные группы.

В рамках создания системы ограничений для нелегально проживающих в России введен специальный правоохранительный режим высылки, в рамках которого всех иностранных граждан, не имеющих оснований для законного нахождения в стране, включают в реестр контролируемых лиц. Таким гражданам запрещается приобретать и регистрировать недвижимость и транспортные средства, заключать брак, учреждать юридическое лицо, регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, открывать банковский счет и управлять транспортным средством. Несовершеннолетние иностранцы из этого реестра не могут поступать в школы и детские сады. За оказание услуг таким лицам введены штрафы.

Результаты операции «Нелегал-2025»

В этом году было проведено более 212 тыс. проверок по выявлению фактов нарушения миграционного законодательства. Их них 90% прошло на ключевых объектах массового притяжения иностранных граждан — строительных объектах, рынках, торговых центрах, в жилом секторе.

Благодаря принятым мерам видны положительные тенденции по сравнению с 2024 годом. Так, за счет расширения полномочий полиции, усиления контроля на этапе въезда и ограничительными мерам на 21% увеличилось число выявленных нарушений миграционного законодательства. При этом количество решений о выдворении и депортации сократилось на 5%. Это объясняется миграционной амнистией до 10 сентября 2025 года. После нее вступили в силу новые запреты, сместившие фокус с массового выдворения на целевые ограничения.

Раскрытие дел по организации незаконной миграции выросло на 20% — это связано с ужесточением наказаний и введением конфискации имущества, что мотивировало органы на раскрытие именно организаторской деятельности. А количество уголовных дел по смежным составам выросло более чем в два раза. Признание нелегального статуса отягчающим обстоятельством теперь ужесточает обвинения по широкому спектру дел, в частности, связанных с наркотиками, оружием и экстремизмом.

Приоритет соотечественникам

Вместе с ужесточением контроля за нелегальной миграцией Россия упрощает правила въезда для русских людей и соотечественников, которые указали за рубежом. Александр Асафов отмечает, что последние десятилетия этой теме уделяется особое внимание.

«Важно учитывать и людей, которые по своим убеждениям, религиозным или личным, близки к нам. Новая концепция, конечно, отдает приоритет в учете этих миграционных процессов нашим соотечественникам, тем, кто составляет одно целое с нами, но находится по каким-то причинам личной судьбы или личной судьбы родителей в других странах», — подчеркивает эксперт.

Также упрощены правила для въезда жителей стран Запада, которые стремятся переехать в Россию. Миграционная служба регулярно проводит рабочие встречи с представителями дипломатических миссий, в рамках которых освещаются новеллы миграционного законодательства и разъясняется порядок пребывания иностранных граждан на территории России.

Таким образом, ужесточение миграционной политики в 2025 году продемонстрировало системную результативность принятых решений. Комплекс реализованных мер позволил усилить контроль за миграционными потоками, существенно ограничить деятельность организованных преступных групп в этой сфере и изменить характер работы правоохранительных органов — от реагирования на последствия к более проактивной модели. Положительная динамика оперативных и уголовно-правовых показателей подтверждает обоснованность выбранного стратегического подхода.