Обвиняемые по делу Долиной получили реальные сроки. На оглашение приговора артистка не пришла

Андрей Основа, курьер Анжела Цырульникова и Артур Каменецкий (слева направо) во время заседания по уголовному делу о мошенничестве с квартирой певицы Ларисы Долиной в Балашихинском городском суде, 28 ноября 2025 года

Участники мошеннической схемы с квартирой Долиной осуждены на сроки от 4 до 7 лет

Суд вынес вердикт по делу о мошенничестве с квартирой Ларисы Долиной. Трое обвиняемых получили по семь лет колонии, еще один — четыре. Подсудимые категорически отказались комментировать решение суда. При этом сама певица не пришла на оглашение приговора. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Балашихинский городской суд приговорил к срокам от 4 до 7 лет заключения обвиняемых по делу о мошенничестве с квартирой певицы Ларисы Долиной. Об этом сообщает ТАСС.

Курьер Анжела Цырульникова, забиравшая деньги у певицы, была приговорена к семи годам колонии и штрафу в 1 млн рублей. Дмитрий Леонтьев и Артур Каменецкий — также были приговорены к семи годам колонии каждый и штрафам в 900 тыс. рублей. Еще один фигурант дела — Андрей Основа — приговорен к четырем годам колонии и штрафу в 900 тыс. руб.

Последние трое занимались обналичивание денежных средств, которые Долина переводила на «безопасный счет».

Один из адвокатов осужденных сообщил, что приговор будет обжалован.

«Мнимые сотрудники ФСБ»

Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщает, что обвиняемые настаивали на том, что сами стали жертвами мошенников, которые обманом вовлекли их в преступную схему . Так Цырульникова рассказала, что ее ввели в заблуждение «мнимые сотрудники ФСБ», предложившие встретиться с Долиной и забрать у нее сумку «в качестве подарка ко дню рождения».

Цырульникова взяла наличные, которые Долина получила за продажу квартиры. В свою очередь Каменецкий, Леонтьев и Основа утверждают, что обналичивали деньги в рамках процессинга криптовалютных операций.

По данным следствия, обвиняемые вместе с неустановленными сообщниками регулярно выходили на связь с Ларисой Долиной с апреля по июнь 2024 года и с помощью обмана завладели 175,12 млн руб. В результате артистка лишилась права собственности на квартиру стоимостью свыше 138 млн руб., а общий ущерб с учетом банковских комиссий и сопутствующих расходов превысил 317 млн.

Летом прошлого года Долина продала жилье в Хамовниках по цене ниже рыночной. Как она позднее сообщила, решение было принято под давлением злоумышленников: те уверяли, что сделка носит формальный характер и квартира останется за ней, а вырученные деньги нужно перевести на «безопасный счет».

Когда покупательница квартиры Полина Лурье попросила Долину освободить жилплощадь, певица осознала, что стала жертвой мошенников. Обе подали иски в суд — Долина просила признать сделку недействительной и вернуть жилье, а Лурье — выселить и выписать Долину и ее родных из этой квартиры.

Кроме хищения 175 млн руб. у Долиной, группа также выманила 9,4 млн у жительницы Балашихи и 2,7 млн руб. у пенсионерки из Одинцово.

Вернула квартиру, но не отдала деньги

27 ноября Второй кассационный суд признал законными решения Хамовнического суда Москвы, а также Мосгорсуда о возвращении Долиной квартиры стоимостью 112 млн руб.

Кассационную жалобу Лурье суд не удовлетворил, ее адвокат Светлана Свириденко сообщила о намерении обжаловать решение в Верховном суде.

«Если Лариса Александровна приобрела право собственности на свою квартиру, то, соответственно, она должна вернуть Полине то, что она получила от нее, — это деньги. У нас этого не происходит», — подчеркнула юрист.

Долиной оставили квартиру за 112 млн рублей. Покупательница жилья осталась ни с чем Суд оставил квартиру Ларисы Долиной, которую певица продала под воздействием мошенников... 27 ноября 16:04

В Госдуме на фоне участившихся случаев с расторжением сделок с недвижимостью, якобы совершенных продавцами под давлением мошенников, предложили ввести «периоды охлаждения» и другие защитные меры, чтобы добросовестные покупатели не лишались как приобретенных квартир, так и потраченных средств.

«Эффект Долиной»

Telegram-канал Baza опубликовал заявление певицы Славы, которая пожаловалась, что из-за дела Долиной не может продать квартиру.

«Теперь из-за всей этой обстановки мне нужно идти <...> знает куда и <...> знает зачем. Если покупатель узнает, что я артистка, — значит, могу кого-то развести. Спасибо вам большое и пребольшое» — сказала Слава.

Певица пояснила, что хочет продать квартиру, но теперь потенциальные покупатели не идут на сделку, опасаясь подобного же итога, как и в случае с Долиной.

Безопасные сделки и проверка дееспособности: как россиян защитят при покупке квартир у пенсионеров В Совфеде предложили Минюсту обязать пенсионеров подтверждать свою дееспособность при продаже... 16 ноября 16:10

Музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко считает, что данный эпизод испортил репутацию певицы, так как теперь ее имя стало олицетворением мошенничества с недвижимостью.

«Определенный шлейф уже прилепился к Долиной. Появляются объявления с припиской «продаю квартиру не по схеме Ларисы Долиной». Это навредит и репутации артистки», — отметил он.

Рудченко подчеркнул, что на такое негативное восприятие есть основание, так как покупательница ее квартиры не может получить обратно деньги.

«Речь уже не о том, что у нее вырастут какие-то гонорары, там дай бог, чтобы не было резких понижений», — заключил эксперт.