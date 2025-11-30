«Оголтелая травля и издевательства». В России «отменяют» Ларису Долину

Певица Лариса Долина столкнулась с культурой отмены и «оголтелой травлей» после того, как покупательница ее квартиры Полина Лурье осталась без недвижимости и денег. Пользователи социальных сетей шутят, что им тоже нужно вернуть деньги за «импульсивные покупки», поскольку их «развели мошенники». Кроме того, создатели новогоднего фильма «Невероятные приключения Шурика» раздумывают о том, чтобы вырезать из ленты кадры с участием Долиной. Сама певица, по словам концертного директора, тяжело переносит «издевательства» в свой адрес.

Эстрадной певице Ларисе Долиной устроили «оголтелую травлю» в социальных сетях после слушаний по делу об афере с ее квартирой в московских Хамовниках, заявил концертный директор артистки Сергей Пудовкин в беседе с SHOT.

70-летняя Долина плохо реагирует на «издевательства» в свой адрес, подчеркнул он. Представитель певицы уточнил, что многие обозлились на Долину за то, что покупательница ее квартиры Полина Лурье осталась без жилья и денег. Однако суды еще не завершены, заметил Пудовкин.

«Нужно дождаться завершения процесса, следственные действия до сих пор продолжаются. И, наверное, для некоторых будет разочарованием все, что они писали. Много чего отменяли — у нас умеют прощать, я так скажу », — высказался он.

В беседе с изданием «Подъем» Пудовкин отметил, что вопрос о компенсациях покупательнице квартиры Долиной должен решаться только через суд. Он не стал уточнять, планирует ли певица лично выплатить компенсацию пострадавшей.

«То, что человек должен получить потерянные деньги, — в этом вообще никто не сомневается. Просто это инкриминировано тем мошенникам, которые эти деньги украли. Конечно, человек должен получить деньги. Мне кажется, ни один здравомыслящий человек с этим не будет спорить. Но для этого есть суд и система правовых оценок», — добавил директор певицы.

Долиной оставили квартиру за 112 млн рублей. Покупательница жилья осталась ни с чем Суд оставил квартиру Ларисы Долиной, которую певица продала под воздействием мошенников... 27 ноября 16:04

27 ноября Второй кассационный суд признал законными решения Хамовнического суда Москвы и Мосгорсуда о возвращении Долиной квартиры стоимостью 112 млн рублей, которую та потеряла из-за действий мошенников. Покупательница недвижимости Лурье лишилась не только квартиры, но и потраченных на нее средств. Она планирует обжаловать решение кассационной инстанции в Верховном суде.

Схема, при которой люди продают квартиру и отдают деньги аферистам, а затем добиваются возврата квартиры через суд, стала называться «эффектом Долиной».

Как «отменяют» Долину?

В социальных сетях стали чаще появляться видеоролики с «отменой Долиной». В частности, под известную песню артистки «Погода в доме» ей отказывают в разных услугах и не приглашают в рестораны, пишет SHOT.

«Или говорят в шутку, что их «развели мошенники» и им тоже надо вернуть деньги за «импульсивные покупки», — билеты на самолет на Мальдивы, поход в стриптиз-клуб, бензин для авто», — говорится в публикации.

К флешмобу стали присоединяться знаменитости . В частности, блогер и телеведущая Алена Водонаева пошутила, что потратила все деньги на украшения под влиянием мошенников.

«Прошу суд взыскать с магазина деньги в мою пользу, так как я не осознавала свои действия и не могла ими руководить», — написала она в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Пригожин сравнил Долину с распятым Христом: «Что будет, если она потеряет голос?» Певица Лариса Долина, ставшая жертвой «культуры отмены», оказалась в центре чужого заговора и не... 30 ноября 11:41

По информации Telegram-канала Baza, «Бургер Кинг» временно приостановил доставку еды к дому Долиной до тех пор, пока покупательница ее квартиры «не получит свои деньги обратно», а один из московских ресторанов удалил из соцсетей и с сайта публикацию о выступлении певицы на Новый год.

Кроме того, создатели новогоднего фильма «Невероятные приключения Шурика» рассматривают решение вырезать из ленты кадры с участием Долиной , поскольку «опасаются провала». По информации издания «Абзац», речь идет о сцене, в которой артистка перепела хит Инстасамки «За деньги — «да».

Также поступают противоречивые сообщения о массовом возврате билетов на концерты Долиной. По данным Baza, перед ее выступлением во Владивостоке число свободных мест возросло с 35 до 224, а в Хабаровске, где концерт намечен на 2 декабря, количество нераспроданных билетов увеличилось с 7 до 35. Пудовкин опроверг эту информацию. По информации SHOT, отмен нет и большинство билетов выкуплены. На ближайшем масштабном мероприятии — гала-концерте в Москве — Долина также будет выступать.

Близкие Долиной об «отмене» певицы: «Все пишут проплаченные боты» Народная артистка России Лариса Долина заявила, что шквал гневных комментариев в ее соцсетях... 29 ноября 12:09

Как Долиной восстановить репутацию?

Долина может поддержать покупательницу своей квартиры, чтобы восстановить свою репутацию, считает музыкальный критик Павел Рудченко.

«Для прекращения «отмены» в народе Долиной необходимо пойти на репутационные шаги: первым из них могут стать переговоры с Лурье, покупательницей ее квартиры. Хотя бы как-то ей помочь решить вопрос с жильем, а не отгораживаться от сложившейся ситуации», — сказал он в беседе с NEWS.ru.

Рудченко обратил внимание, что Долиной в этой случае не помогут регалии народной артистки. По его словам, «прикрыться былыми заслугами» не получится .

«Эффект Долиной» собеседник издания назвал «вирусной историей с нелицеприятным шлейфом».

Обвиняемые по делу Долиной получили реальные сроки. На оглашение приговора артистка не пришла Суд вынес вердикт по делу о мошенничестве с квартирой Ларисы Долиной. Трое обвиняемых получили... 28 ноября 17:17

Реакция законодателей

Верховному суду следует обратить внимание на дело Долиной, считает глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

«Хотелось бы, чтобы новое руководство Верховного суда внимательно отнеслось к этому делу и дало развернутое постановление с анализом отказа в двусторонней реституции, сопоставлением этого подхода с нормами Гражданского кодекса и законом о компенсации добросовестному приобретателю», — отметил он в беседе с РИА Новости.

Такое постановление способно задать иной вектор для дальнейшей практики по спорам о жилье и показать, что добросовестный покупатель не несет на себе все риски чужого обмана, добавил парламентарий.

«Негативный шлейф»: Долиной предрекли снижение гонораров Скандал с продажей и возвращением квартиры сильно испортил репутацию певицы Ларисы Долиной... 28 ноября 13:38

По мнению первого зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимира Кошелева, необходимо ввести механизм залогового удержания недвижимости у покупателя на период возврата денег продавцом, если суд признал сделку недействительной.

«Если продавец не в состоянии вернуть деньги, покупатель не обязан возвращать квартиру. До полного возврата средств недвижимость фактически должна оставаться в залоговом состоянии у покупателя», — добавил депутат.