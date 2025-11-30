«Оголтелая травля и издевательства». В России «отменяют» Ларису Долину

Эстрадной певице Ларисе Долиной устроили «оголтелую травлю» в социальных сетях после слушаний по делу об афере с ее квартирой в московских Хамовниках, заявил концертный директор артистки Сергей Пудовкин в беседе с SHOT.
70-летняя Долина плохо реагирует на «издевательства» в свой адрес, подчеркнул он. Представитель певицы уточнил, что многие обозлились на Долину за то, что покупательница ее квартиры Полина Лурье осталась без жилья и денег. Однако суды еще не завершены, заметил Пудовкин.
«Нужно дождаться завершения процесса, следственные действия до сих пор продолжаются. И, наверное, для некоторых будет разочарованием все, что они писали. Много чего отменяли — у нас умеют прощать, я так скажу», — высказался он.
В беседе с изданием «Подъем» Пудовкин отметил, что вопрос о компенсациях покупательнице квартиры Долиной должен решаться только через суд. Он не стал уточнять, планирует ли певица лично выплатить компенсацию пострадавшей.
«То, что человек должен получить потерянные деньги, — в этом вообще никто не сомневается. Просто это инкриминировано тем мошенникам, которые эти деньги украли. Конечно, человек должен получить деньги. Мне кажется, ни один здравомыслящий человек с этим не будет спорить. Но для этого есть суд и система правовых оценок», — добавил директор певицы.
27 ноября Второй кассационный суд признал законными решения Хамовнического суда Москвы и Мосгорсуда о возвращении Долиной квартиры стоимостью 112 млн рублей, которую та потеряла из-за действий мошенников. Покупательница недвижимости Лурье лишилась не только квартиры, но и потраченных на нее средств. Она планирует обжаловать решение кассационной инстанции в Верховном суде.
Схема, при которой люди продают квартиру и отдают деньги аферистам, а затем добиваются возврата квартиры через суд, стала называться «эффектом Долиной».
Как «отменяют» Долину?
В социальных сетях стали чаще появляться видеоролики с «отменой Долиной». В частности, под известную песню артистки «Погода в доме» ей отказывают в разных услугах и не приглашают в рестораны, пишет SHOT.
«Или говорят в шутку, что их «развели мошенники» и им тоже надо вернуть деньги за «импульсивные покупки», — билеты на самолет на Мальдивы, поход в стриптиз-клуб, бензин для авто», — говорится в публикации.
К флешмобу стали присоединяться знаменитости. В частности, блогер и телеведущая Алена Водонаева пошутила, что потратила все деньги на украшения под влиянием мошенников.
«Прошу суд взыскать с магазина деньги в мою пользу, так как я не осознавала свои действия и не могла ими руководить», — написала она в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
По информации Telegram-канала Baza, «Бургер Кинг» временно приостановил доставку еды к дому Долиной до тех пор, пока покупательница ее квартиры «не получит свои деньги обратно», а один из московских ресторанов удалил из соцсетей и с сайта публикацию о выступлении певицы на Новый год.
Кроме того, создатели новогоднего фильма «Невероятные приключения Шурика» рассматривают решение вырезать из ленты кадры с участием Долиной, поскольку «опасаются провала». По информации издания «Абзац», речь идет о сцене, в которой артистка перепела хит Инстасамки «За деньги — «да».
Также поступают противоречивые сообщения о массовом возврате билетов на концерты Долиной. По данным Baza, перед ее выступлением во Владивостоке число свободных мест возросло с 35 до 224, а в Хабаровске, где концерт намечен на 2 декабря, количество нераспроданных билетов увеличилось с 7 до 35. Пудовкин опроверг эту информацию. По информации SHOT, отмен нет и большинство билетов выкуплены. На ближайшем масштабном мероприятии — гала-концерте в Москве — Долина также будет выступать.
Как Долиной восстановить репутацию?
Долина может поддержать покупательницу своей квартиры, чтобы восстановить свою репутацию, считает музыкальный критик Павел Рудченко.
«Для прекращения «отмены» в народе Долиной необходимо пойти на репутационные шаги: первым из них могут стать переговоры с Лурье, покупательницей ее квартиры. Хотя бы как-то ей помочь решить вопрос с жильем, а не отгораживаться от сложившейся ситуации», — сказал он в беседе с NEWS.ru.
Рудченко обратил внимание, что Долиной в этой случае не помогут регалии народной артистки. По его словам, «прикрыться былыми заслугами» не получится.
«Эффект Долиной» собеседник издания назвал «вирусной историей с нелицеприятным шлейфом».
Реакция законодателей
Верховному суду следует обратить внимание на дело Долиной, считает глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.
«Хотелось бы, чтобы новое руководство Верховного суда внимательно отнеслось к этому делу и дало развернутое постановление с анализом отказа в двусторонней реституции, сопоставлением этого подхода с нормами Гражданского кодекса и законом о компенсации добросовестному приобретателю», — отметил он в беседе с РИА Новости.
Такое постановление способно задать иной вектор для дальнейшей практики по спорам о жилье и показать, что добросовестный покупатель не несет на себе все риски чужого обмана, добавил парламентарий.
По мнению первого зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимира Кошелева, необходимо ввести механизм залогового удержания недвижимости у покупателя на период возврата денег продавцом, если суд признал сделку недействительной.
«Если продавец не в состоянии вернуть деньги, покупатель не обязан возвращать квартиру. До полного возврата средств недвижимость фактически должна оставаться в залоговом состоянии у покупателя», — добавил депутат.