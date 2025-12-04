Долиной предложили взять кредит для покупателей своей квартиры

Певице Ларисе Долиной следует взять кредит в банке, чтобы вернуть деньги покупателям ее квартиры. Это будет справедливый шаг, так как они остались и без значительной суммы финансов, и без жилья. С такой идеей в пресс-центре НСН выступила брокер по недвижимости Мария Атлас.

«Если бы я оказалась на месте покупателя квартиры Ларисы Долиной, я бы предложила, чтобы Лариса Долина взяла сама кредит, отдала его покупателю. Как ипотека…А что делать? Покупатель ведь остался и без квартиры, и без денег», — подчеркнула эксперт.

Она напомнила, что квартиру купили в ипотеку, поэтому теперь, после случившегося, продавец может сделать то же самое и оформить кредит для возмещения ущерба.

Напомним, журналистка Алена Мартынова сегодня сообщила, что Долину вырезают из новогодних программ. По словам ее источника, руководство каналов попросило удалить даже упоминания Долиной. На данный момент артистка осталась только в «Голубом огоньке» на «России-1». Судьба певицы на шоу «Песня года» пока неизвестна.

Ранее в команде Ларисы Долиной анонсировали ее объяснение перед россиянами о скандале с квартирой.