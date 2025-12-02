«Показать, что ее ценят». Зачем Долину позвали в Госдуму обсуждать сделки с жильем

Депутат Свищев: Долину позвали в Госдуму, чтобы она рассказала свою версию дела

Певицу Ларису Долину пригласили в Госдуму на круглый стол, посвященный мошенничеству на рынке вторичного жилья. Приглашение артистки уже вызвало споры: депутат Нина Останина попросила не приглашать в парламент звезд, а спикер Думы Вячеслав Володин призвал «искать решение», а не «пиариться». При этом депутат от ЛДПР Дмитрий Свищев считает участие Долиной полезным, ведь она сможет рассказать, «что случилось на самом деле» и «открыть глаза» на новые факты.

Народную артистку России Ларису Долину пригласили поучаствовать в круглом столе в Госдуме 17 декабря, где будет обсуждаться защита покупателей и продавцов вторичного жилья от мошенничества. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу депутата от ЛДПР Дмитрия Свищева.

«Первое заседание рабочей группы пройдет в формате открытого круглого стола «Кризис доверия на вторичном рынке: правовые механизмы защиты участников сделок» 17 декабря 2025 года в Государственной думе. На него приглашены: ведущие юристы и адвокаты, специализирующиеся на жилищных спорах, представители Росреестра, Минюста и банковского сектора, депутаты профильных комитетов Госдумы, представители страховых организаций, правозащитники и авторитетные блогеры, народная артистка РФ Лариса Долина», — приводит агентство текст сообщения.

Мероприятие решили провести на фоне широкого распространения мошеннической схемы, когда продавцы жилья после получения денег возвращают себе имущество под предлогом того, что действовали под чужим влиянием.

Зачем Долину позвали в парламент

Свищев заявил, что ситуация со сделками на вторичном рынке жилья приобрела характер «национального бедствия». По его словам, общество «трясет» из-за созданного делом Долиной прецедента и судебной практики, которая принимает сторону продавцов.

«Придет [Долина] или не придет — это ее дело. Хотелось бы понять, что случилось на самом деле, ее мнение услышать. <…> Хотим понять, как это все происходит, почему правосудие встало на ее сторону. Может, откроет нам глаза, какие-то факты, может, мы не знаем», — заявил депутат.

Первый зампред комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Иван Сухарев заявил, что «ситуация вышла из-под контроля» и «схему Долиной» уже используют в отношении автомобилей.

«Каждая сторона должна вернуть все полученное, а при невозможности вернуть возместить стоимость этой вещи», — подчеркнул парламентарий.

В то же время Telegram-канал «Свита короля» со ссылкой на источник из парламента утверждает, что в Госдуме рассматривают возможность награждения Долиной за вклад в борьбу с мошенничеством в сфере недвижимости.

«Слишком много критики получил преданный родине человек на пустом месте. Привлечь Долину к обсуждению проблем с мошенничеством — это и показать ей, что ее ценят», — сказал инсайдер.

Собеседник канала подчеркнул, что в депутатском корпусе растет поддержка идеи наградить певицу, поскольку «если бы не она, эта проблема так и осталась бы в тени».

Кто против?

При этом глава комитета Думы по защите семьи Нина Останина выступила против приглашения певицы на круглый стол, сообщил «Коммерсантъ».

Останина попросила не звать звезд в парламент во время закрытого обсуждения повестки пленарного заседания. В обсуждении вопроса поучаствовал и спикер Госдумы Вячеслав Володин, который призвал депутатов «искать решение», а не «пиариться».

Останина также заявила, что обратилась в Верховный суд из-за «схемы Долиной», поскольку главная проблема заключается в прецеденте избирательного правосудия.

«Вопрос не в Долиной, а в прецеденте. <…> Людей просто возмутила несправедливость и вот это избирательное, так сказать, отношение судов — это недопустимо», — сказала глава комитета Госдумы.

Останина подчеркнула, что очень хотела бы, чтобы судебные решения были одинаковыми для всех людей, независимо от того, «поют ли они на вечеринках, обслуживают ли власть, или это люди, которые являются молодыми семьями». По ее мнению, суд не вправе вставать на чью-либо сторону лишь потому, что кто-то «возомнил себя элиткой и вправе пренебрегать законами».

«Поэтому вместе со своим коллегой Алексеем Корниенко мы обратились и к министру юстиции, и в Верховный суд», — добавила Нина Останина.

Резонанс из-за «дела Долиной»

27 ноября Второй кассационный суд признал законными решения Хамовнического суда Москвы, а также Мосгорсуда о возвращении Долиной квартиры стоимостью 112 млн рублей.

Это вызвало общественный резонанс, который уже прозвали в СМИ «эффектом Долиной». Ряд звезд встали на сторону народной артистки, а некоторые, наоборот, выступили с критикой в ее адрес.

Режиссер Валерия Гай Германика проккоментировала ситуацию в своем Telegram, заявив, что пришел конец эпохи «вседозволенности советских звезд». Кинематографистка отметила, что артистам все прощали за прошлые заслуги.

«В старой системе артист был над толпой. И вдруг выяснилось: ответственность догоняет каждого, даже тех, кто привык жить в режиме «я всегда права по умолчанию». Мир держал их на руках слишком долго, и руки устали», — отметила Гай Германика.

Режиссер заключила, что наступила пора, когда личность важнее статуса, а культура «требует взросления».