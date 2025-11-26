На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Общество
Размер текста
А
А
А

27 ноября — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

Календарь на 27 ноября: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей
true
true
true
close
Алексей Коновалов/ТАСС
27 ноября в России — День морской пехоты. В мире отмечают День гитариста, приуроченный ко дню рождения Джимми Хендрикса, а в США — День благодарения. Церковь вспоминает апостола Филиппа, одного из двенадцати учеников Иисуса Христа. А в народе в этот день готовились к началу Рождественского поста. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 27 ноября и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 27 ноября

  • День морской пехоты в России

Корни этого праздника уходят в XVIII век: Петр I в 1705 году издал указ о создании первого в России «полка морских солдат» после сражения флотилии со шведскими кораблями в устье Невы. В полк входили подразделения Балтийского флота, позже они участвовали в сражениях Русско-турецкой войны и Средиземноморском походе. А сформированный позже морской гвардейский экипаж участвовал в Отечественной войне 1812 года. За свою долгую историю морская пехота стала одним из элитных родов войск. Морпехи героически сражались при обороне Москвы, Ленинграда, Сталинграда и других ключевых городов. Сегодня они выполняют задачи в составе десантных операций и по обороне побережья.

  • День самозанятых в России

Этот неофициальный праздник отмечают те, кто предпочитает работать на себя. Правовой статус «самозанятый» появился в России сравнительно недавно и позволил по простой и понятной схеме легализовать доходы фрилансерам, репетиторам, няням, дизайнерам и другим специалистам. Главные преимущества такого формата — свободный график и самостоятельное планирование рабочего дня. Однако у этого статуса есть и недостатки: например, самозанятые не получают оплачиваемый отпуск или больничный, а их стаж не идет в пенсионный счет. Несмотря на это, многие выбирают такой формат работы — часто в качестве дополнительного заработка.

  • День оценщика в России

Профессия оценщика стала востребованной в современной России после принятия в 1991 году закона о приватизации. В обязанности специалиста входит анализ активов и затрат на их содержание, а также прогнозирование будущей прибыли. Они могут оценивать стоимость недвижимости, бизнеса, оборудования, транспортных средств. Для работы в этой среде требуется не только диплом о высшем образовании в финансовой сфере, но и развитые аналитические способности, внимание к деталям и стрессоустойчивость.

  • Международный день гитариста

Праздник приурочен ко дню рождения одного из самых знаменитых и талантливых гитаристов в истории — Джими Хендрикса, который появился на свет 27 ноября 1942 года. В этот день чествуют как всемирно известных виртуозов, так и начинающих музыкантов. По всему миру проходят концерты, творческие вечера и выставки музыкальных инструментов, объединяя всех поклонников гитары.

close
ldutko/Shutterstock/FOTODOM

  • Международный день поддержки черепах

Праздник был учрежден, чтобы привлечь внимание к частой проблеме: люди заводят черепах, не осознавая всей ответственности. Многие покупают их как «несложную» живую игрушку, но не могут обеспечить необходимый уход. В результате животные часто гибнут или оказываются выброшенными на улицу, где не способны выжить. Сегодня черепахи — под угрозой исчезновения. В этот день защитники природы напоминают: покупать можно только легальных, рожденных в неволе питомцев, а главное — быть готовым заботиться о них десятилетиями.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 27 ноября в других странах

  • День благодарения — США. Этот праздник знаком нам по фильмам и сериалам, а вот для американцев он считается одним из главных в году. День благодарения отмечается в четвертый четверг ноября и открывает предрождественский сезон. Традиция восходит к XVII веку, когда английские переселенцы вместе с индейцами отпраздновали первый обильный урожай. В этот день на стол ставят запеченную индейку с клюквенным соусом, тыквенный пирог, початки кукурузы и фрукты.

close

На параде в честь Дня благодарения в Нью-Йорке, 28 ноября 2024 года

Eduardo Munoz/Reuters

  • День учителя — Испания. Праздник учрежден в честь католического священника Иосифа де Каласанса, жившего в XVI веке, который открыл первую бесплатную общеобразовательную школу в Европе. До сих пор его почитают как покровителя учителей, а Испании в его честь устраивают праздничные мероприятия в школах.

  • День здоровья — Таиланд. До конца XIX века в Сиаме (нынешний Таиланд) не было больниц. Их создавали лишь в случае эпидемий, а в снижение пика заболеваемости демонтировали. Первую больницу открыл Рама V в Бангкоке в 1888 году и назвал ее «Сирирадж» в честь сына, погибшего от дизентерии в полтора года. А вот министерство здравоохранения Таиланда было учреждено при Раме VIII 27 ноября 1942 года. К этой дате и приурочен праздник.

Религиозные праздники 27 ноября

  • День памяти апостола Филиппа

Апостол Филипп был одним из двенадцати ближайших учеников Христа. Согласно Евангелию, он хорошо знал Священное писание и с верой ждал прихода мессии.

После вознесения Иисуса Филипп отправился проповедовать, а его слова часто подтверждались чудесами. Однажды он воскресил младенца на руках у матери, а в другом городе обратил в веру толпу, воскресив умершего прямо во время похоронной процессии.

Его проповедь в Малой Азии сопровождалась и испытаниями. Так, в одном из языческих храмов он молитвой умертвил огромную змею, исцелил укушенных и обратил многих жителей в христианство. Это вызвало гнев местных жрецов, которые добились его казни через распятие. Даже умирая на кресте, Филипп молился о спасении своих гонителей.

Сегодня мощи апостола хранятся в соборе деревни Омодос на Кипре.

Народные праздники и приметы 27 ноября

  • Филипповка, Заговенье

Филиппов день предшествует Рождественскому посту, который длится 40 дней и заканчивается Рождеством Христовым. 27 ноября крестьяне устраивали заговенье — в этот день хозяйки подавали на стол мясные, молочные и другие скоромные блюда. Среди крестьян была распространена примета: на ужин звали домового и оставляли ему угощение. Так его задабривали, чтобы он хранил благополучие дома и скота.

В этот день активно следили за погодой. Если 27 ноября на улице стоял мороз, ожидали снежную зиму без сильных перепадов температур. Девушки устраивали гадания: ставили чашку с водой на окно на ночь: если к утру появилась тонкая корочка льда, ожидали жениха.

Приметы

Если звезды яркие, будет долгий мороз. Тусклые звезды — к оттепели.

Вороны сидят низко на деревьях — будет снегопад.

На Филиппа нужно помириться с близкими и простить обиды, иначе в дом придут несчастья.

close
Just Life/Shutterstock/FOTODOM

Нельзя жаловаться на жизнь, иначе отпугнешь удачу вплоть до Рождества.

Какие исторические события произошли 27 ноября

  • 1095 год — на Клермонском соборе папа Римский Урбан II объявил о начале Первого крестового похода.
  • 1671 год — окончание восстания Степана Разина в Астрахани.
  • 1730 год — Сенат России издал указ «О сделании для освещения в зимнее время в Москве стеклянных фонарей».
  • 1888 год — в Москве объявлен конкурс на лучший проект здания торговых рядов на Красной площади.
  • 1895 год — Альфред Нобель подписал завещание, по которому большая часть его состояния поступала в фонд Нобелевской премии.

close

Альфред Нобель

Global Look Press

  • 1922 год — в РСФСР поступили в обращение новые купюры достоинством 1, 3, 5, 10 и 25 червонцев.
  • 1945 год — создана международная гуманитарная организация CARE, которая начала деятельность по помощи Европе после войны.
  • 1971 год — впервые поверхности Марса достиг искусственный космический объект.

  • 1992 год — создана Высшая школа экономики.
  • 2009 год — крушение поезда «Невский экспресс», одна из самых громких катастроф современности на российских железных дорогах.

Дни рождения и юбилеи 27 ноября

  • В 1829 году родился Анри де Соссюр — швейцарский минералог и исследователь насекомых, описавший более 400 видов тараканов.
  • В 1843 году родился Корнелиус Вандербильт II — американский предприниматель, представитель династии Вандербильтов, который занимался популяризацией железных дорог в США.
  • В 1894 году родился Коносуке Мацусита — основатель корпорации Panasonic, один из крупнейших предпринимателей XX века.
  • В 1913 году родился Льюис Козер — американский социолог, один из основоположников социологии конфликта.
  • В 1927 году родился Карлос Жозе Кастильо — звезда бразильского футбола, игравший на позиции вратаря.
  • В 1940 году родился Брюс Ли — американский и гонконгский актер, мастер боевых искусств.

close

Брюс Ли в фильме «Выход дракона» (1973)

Warner Bros. Pictures Co.

  • В 1942 году родился Джими Хендрикс (имя при рождении Джонни Аллен Хендрикс) — американский гитарист, вокалист и автор песен, легенда мирового рока.
  • В 1945 году родился Виктор Коклюшкин — советский и российский сатирик и юморист, автор монологов.

Кто отмечает день рождения

  • 86 лет исполняется Галине Польских — советской и российской актрисе, народной артистке РСФСР.
  • 83 года исполняется Маноло Бланику — легендарному дизайнеру обуви, основателю одноименного модного бренда.
  • 79 лет исполняется Нине Масловой — советской и российской актрисе, известной по фильмам «Большая перемена», «Афоня».
  • 74 года исполняется Кэтрин Бигелоу — американской актрисе и режиссеру, лауреату премии «Оскар».

close

Кэтрин Бигелоу

Nancy Kaszerman/Global Look Press

  • 74 года исполняется Вере Фишер — бразильской актрисе, исполнительнице роли Иветти в сериале «Клон».
  • 72 года исполняется Борису Гребенщикову (признан в РФ иностранным агентом) — российскому музыканту, лидеру группы «Аквариум».
  • 71 год исполняется Стивену Бэнксу — сценаристу мультсериалов «Котопес» и «Губка Боб Квадратные Штаны».
  • 70 лет исполняется Александру Нефедову — советскому и российскому музыканту, участнику ВИА «Самоцветы».
  • 65 лет исполняется Юлии Тимошенко — украинскому политику.
  • 62 года исполняется Владимиру Машкову — российскому актеру, художественному руководителю Московского театра Олега Табакова и театра «Современник».
  • 61 год исполняется Роберто Манчини — итальянскому футболисту и тренеру, рекордсмену по числу завоеванных кубков Италии.
  • 52 года исполняется Таданобу Асано (имя при рождении Таданобу Сато) — японскому актеру, известному по сериалу «Сегун» и фильму Сергея Бодрова «Монгол».
  • 46 лет исполняется Виктории Боне — телеведущей и участнице проекта «Дом-2».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами