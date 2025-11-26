27 ноября — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

Праздники в России и мире 27 ноября
- День морской пехоты в России
Корни этого праздника уходят в XVIII век: Петр I в 1705 году издал указ о создании первого в России «полка морских солдат» после сражения флотилии со шведскими кораблями в устье Невы. В полк входили подразделения Балтийского флота, позже они участвовали в сражениях Русско-турецкой войны и Средиземноморском походе. А сформированный позже морской гвардейский экипаж участвовал в Отечественной войне 1812 года. За свою долгую историю морская пехота стала одним из элитных родов войск. Морпехи героически сражались при обороне Москвы, Ленинграда, Сталинграда и других ключевых городов. Сегодня они выполняют задачи в составе десантных операций и по обороне побережья.
- День самозанятых в России
Этот неофициальный праздник отмечают те, кто предпочитает работать на себя. Правовой статус «самозанятый» появился в России сравнительно недавно и позволил по простой и понятной схеме легализовать доходы фрилансерам, репетиторам, няням, дизайнерам и другим специалистам. Главные преимущества такого формата — свободный график и самостоятельное планирование рабочего дня. Однако у этого статуса есть и недостатки: например, самозанятые не получают оплачиваемый отпуск или больничный, а их стаж не идет в пенсионный счет. Несмотря на это, многие выбирают такой формат работы — часто в качестве дополнительного заработка.
- День оценщика в России
Профессия оценщика стала востребованной в современной России после принятия в 1991 году закона о приватизации. В обязанности специалиста входит анализ активов и затрат на их содержание, а также прогнозирование будущей прибыли. Они могут оценивать стоимость недвижимости, бизнеса, оборудования, транспортных средств. Для работы в этой среде требуется не только диплом о высшем образовании в финансовой сфере, но и развитые аналитические способности, внимание к деталям и стрессоустойчивость.
- Международный день гитариста
Праздник приурочен ко дню рождения одного из самых знаменитых и талантливых гитаристов в истории — Джими Хендрикса, который появился на свет 27 ноября 1942 года. В этот день чествуют как всемирно известных виртуозов, так и начинающих музыкантов. По всему миру проходят концерты, творческие вечера и выставки музыкальных инструментов, объединяя всех поклонников гитары.
- Международный день поддержки черепах
Праздник был учрежден, чтобы привлечь внимание к частой проблеме: люди заводят черепах, не осознавая всей ответственности. Многие покупают их как «несложную» живую игрушку, но не могут обеспечить необходимый уход. В результате животные часто гибнут или оказываются выброшенными на улицу, где не способны выжить. Сегодня черепахи — под угрозой исчезновения. В этот день защитники природы напоминают: покупать можно только легальных, рожденных в неволе питомцев, а главное — быть готовым заботиться о них десятилетиями.
Какие праздники и памятные даты отмечаются 27 ноября в других странах
- День благодарения — США. Этот праздник знаком нам по фильмам и сериалам, а вот для американцев он считается одним из главных в году. День благодарения отмечается в четвертый четверг ноября и открывает предрождественский сезон. Традиция восходит к XVII веку, когда английские переселенцы вместе с индейцами отпраздновали первый обильный урожай. В этот день на стол ставят запеченную индейку с клюквенным соусом, тыквенный пирог, початки кукурузы и фрукты.
На параде в честь Дня благодарения в Нью-Йорке, 28 ноября 2024 годаEduardo Munoz/Reuters
- День учителя — Испания. Праздник учрежден в честь католического священника Иосифа де Каласанса, жившего в XVI веке, который открыл первую бесплатную общеобразовательную школу в Европе. До сих пор его почитают как покровителя учителей, а Испании в его честь устраивают праздничные мероприятия в школах.
- День здоровья — Таиланд. До конца XIX века в Сиаме (нынешний Таиланд) не было больниц. Их создавали лишь в случае эпидемий, а в снижение пика заболеваемости демонтировали. Первую больницу открыл Рама V в Бангкоке в 1888 году и назвал ее «Сирирадж» в честь сына, погибшего от дизентерии в полтора года. А вот министерство здравоохранения Таиланда было учреждено при Раме VIII 27 ноября 1942 года. К этой дате и приурочен праздник.
Религиозные праздники 27 ноября
- День памяти апостола Филиппа
Апостол Филипп был одним из двенадцати ближайших учеников Христа. Согласно Евангелию, он хорошо знал Священное писание и с верой ждал прихода мессии.
После вознесения Иисуса Филипп отправился проповедовать, а его слова часто подтверждались чудесами. Однажды он воскресил младенца на руках у матери, а в другом городе обратил в веру толпу, воскресив умершего прямо во время похоронной процессии.
Его проповедь в Малой Азии сопровождалась и испытаниями. Так, в одном из языческих храмов он молитвой умертвил огромную змею, исцелил укушенных и обратил многих жителей в христианство. Это вызвало гнев местных жрецов, которые добились его казни через распятие. Даже умирая на кресте, Филипп молился о спасении своих гонителей.
Сегодня мощи апостола хранятся в соборе деревни Омодос на Кипре.
Народные праздники и приметы 27 ноября
- Филипповка, Заговенье
Филиппов день предшествует Рождественскому посту, который длится 40 дней и заканчивается Рождеством Христовым. 27 ноября крестьяне устраивали заговенье — в этот день хозяйки подавали на стол мясные, молочные и другие скоромные блюда. Среди крестьян была распространена примета: на ужин звали домового и оставляли ему угощение. Так его задабривали, чтобы он хранил благополучие дома и скота.
В этот день активно следили за погодой. Если 27 ноября на улице стоял мороз, ожидали снежную зиму без сильных перепадов температур. Девушки устраивали гадания: ставили чашку с водой на окно на ночь: если к утру появилась тонкая корочка льда, ожидали жениха.
Приметы
Если звезды яркие, будет долгий мороз. Тусклые звезды — к оттепели.
Вороны сидят низко на деревьях — будет снегопад.
На Филиппа нужно помириться с близкими и простить обиды, иначе в дом придут несчастья.
Нельзя жаловаться на жизнь, иначе отпугнешь удачу вплоть до Рождества.
Какие исторические события произошли 27 ноября
- 1095 год — на Клермонском соборе папа Римский Урбан II объявил о начале Первого крестового похода.
- 1671 год — окончание восстания Степана Разина в Астрахани.
- 1730 год — Сенат России издал указ «О сделании для освещения в зимнее время в Москве стеклянных фонарей».
- 1888 год — в Москве объявлен конкурс на лучший проект здания торговых рядов на Красной площади.
- 1895 год — Альфред Нобель подписал завещание, по которому большая часть его состояния поступала в фонд Нобелевской премии.
Альфред НобельGlobal Look Press
- 1922 год — в РСФСР поступили в обращение новые купюры достоинством 1, 3, 5, 10 и 25 червонцев.
- 1945 год — создана международная гуманитарная организация CARE, которая начала деятельность по помощи Европе после войны.
- 1971 год — впервые поверхности Марса достиг искусственный космический объект.
- 1992 год — создана Высшая школа экономики.
- 2009 год — крушение поезда «Невский экспресс», одна из самых громких катастроф современности на российских железных дорогах.
Дни рождения и юбилеи 27 ноября
- В 1829 году родился Анри де Соссюр — швейцарский минералог и исследователь насекомых, описавший более 400 видов тараканов.
- В 1843 году родился Корнелиус Вандербильт II — американский предприниматель, представитель династии Вандербильтов, который занимался популяризацией железных дорог в США.
- В 1894 году родился Коносуке Мацусита — основатель корпорации Panasonic, один из крупнейших предпринимателей XX века.
- В 1913 году родился Льюис Козер — американский социолог, один из основоположников социологии конфликта.
- В 1927 году родился Карлос Жозе Кастильо — звезда бразильского футбола, игравший на позиции вратаря.
- В 1940 году родился Брюс Ли — американский и гонконгский актер, мастер боевых искусств.
Брюс Ли в фильме «Выход дракона» (1973)Warner Bros. Pictures Co.
- В 1942 году родился Джими Хендрикс (имя при рождении Джонни Аллен Хендрикс) — американский гитарист, вокалист и автор песен, легенда мирового рока.
- В 1945 году родился Виктор Коклюшкин — советский и российский сатирик и юморист, автор монологов.
Кто отмечает день рождения
- 86 лет исполняется Галине Польских — советской и российской актрисе, народной артистке РСФСР.
- 83 года исполняется Маноло Бланику — легендарному дизайнеру обуви, основателю одноименного модного бренда.
- 79 лет исполняется Нине Масловой — советской и российской актрисе, известной по фильмам «Большая перемена», «Афоня».
- 74 года исполняется Кэтрин Бигелоу — американской актрисе и режиссеру, лауреату премии «Оскар».
Кэтрин БигелоуNancy Kaszerman/Global Look Press
- 74 года исполняется Вере Фишер — бразильской актрисе, исполнительнице роли Иветти в сериале «Клон».
- 72 года исполняется Борису Гребенщикову (признан в РФ иностранным агентом) — российскому музыканту, лидеру группы «Аквариум».
- 71 год исполняется Стивену Бэнксу — сценаристу мультсериалов «Котопес» и «Губка Боб Квадратные Штаны».
- 70 лет исполняется Александру Нефедову — советскому и российскому музыканту, участнику ВИА «Самоцветы».
- 65 лет исполняется Юлии Тимошенко — украинскому политику.
- 62 года исполняется Владимиру Машкову — российскому актеру, художественному руководителю Московского театра Олега Табакова и театра «Современник».
- 61 год исполняется Роберто Манчини — итальянскому футболисту и тренеру, рекордсмену по числу завоеванных кубков Италии.
- 52 года исполняется Таданобу Асано (имя при рождении Таданобу Сато) — японскому актеру, известному по сериалу «Сегун» и фильму Сергея Бодрова «Монгол».
- 46 лет исполняется Виктории Боне — телеведущей и участнице проекта «Дом-2».
- 43 года исполняется Александру Кержакову — российскому футболисту, звезде футбольного клуба «Зенит».