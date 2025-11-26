27 ноября — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

27 ноября в России — День морской пехоты. В мире отмечают День гитариста, приуроченный ко дню рождения Джимми Хендрикса, а в США — День благодарения. Церковь вспоминает апостола Филиппа, одного из двенадцати учеников Иисуса Христа. А в народе в этот день готовились к началу Рождественского поста. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 27 ноября и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 27 ноября

День морской пехоты в России

Корни этого праздника уходят в XVIII век: Петр I в 1705 году издал указ о создании первого в России «полка морских солдат» после сражения флотилии со шведскими кораблями в устье Невы. В полк входили подразделения Балтийского флота, позже они участвовали в сражениях Русско-турецкой войны и Средиземноморском походе. А сформированный позже морской гвардейский экипаж участвовал в Отечественной войне 1812 года. За свою долгую историю морская пехота стала одним из элитных родов войск. Морпехи героически сражались при обороне Москвы, Ленинграда, Сталинграда и других ключевых городов. Сегодня они выполняют задачи в составе десантных операций и по обороне побережья.

День самозанятых в России

Этот неофициальный праздник отмечают те, кто предпочитает работать на себя. Правовой статус «самозанятый» появился в России сравнительно недавно и позволил по простой и понятной схеме легализовать доходы фрилансерам, репетиторам, няням, дизайнерам и другим специалистам. Главные преимущества такого формата — свободный график и самостоятельное планирование рабочего дня. Однако у этого статуса есть и недостатки: например, самозанятые не получают оплачиваемый отпуск или больничный, а их стаж не идет в пенсионный счет. Несмотря на это, многие выбирают такой формат работы — часто в качестве дополнительного заработка.

День оценщика в России

Профессия оценщика стала востребованной в современной России после принятия в 1991 году закона о приватизации. В обязанности специалиста входит анализ активов и затрат на их содержание, а также прогнозирование будущей прибыли. Они могут оценивать стоимость недвижимости, бизнеса, оборудования, транспортных средств. Для работы в этой среде требуется не только диплом о высшем образовании в финансовой сфере, но и развитые аналитические способности, внимание к деталям и стрессоустойчивость.

Международный день гитариста

Праздник приурочен ко дню рождения одного из самых знаменитых и талантливых гитаристов в истории — Джими Хендрикса, который появился на свет 27 ноября 1942 года. В этот день чествуют как всемирно известных виртуозов, так и начинающих музыкантов. По всему миру проходят концерты, творческие вечера и выставки музыкальных инструментов, объединяя всех поклонников гитары.

Международный день поддержки черепах

Праздник был учрежден, чтобы привлечь внимание к частой проблеме: люди заводят черепах, не осознавая всей ответственности. Многие покупают их как «несложную» живую игрушку, но не могут обеспечить необходимый уход. В результате животные часто гибнут или оказываются выброшенными на улицу, где не способны выжить. Сегодня черепахи — под угрозой исчезновения. В этот день защитники природы напоминают: покупать можно только легальных, рожденных в неволе питомцев, а главное — быть готовым заботиться о них десятилетиями.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 27 ноября в других странах

День благодарения — США. Этот праздник знаком нам по фильмам и сериалам, а вот для американцев он считается одним из главных в году. День благодарения отмечается в четвертый четверг ноября и открывает предрождественский сезон. Традиция восходит к XVII веку, когда английские переселенцы вместе с индейцами отпраздновали первый обильный урожай. В этот день на стол ставят запеченную индейку с клюквенным соусом, тыквенный пирог, початки кукурузы и фрукты.

День учителя — Испания. Праздник учрежден в честь католического священника Иосифа де Каласанса, жившего в XVI веке, который открыл первую бесплатную общеобразовательную школу в Европе. До сих пор его почитают как покровителя учителей, а Испании в его честь устраивают праздничные мероприятия в школах.

День здоровья — Таиланд. До конца XIX века в Сиаме (нынешний Таиланд) не было больниц. Их создавали лишь в случае эпидемий, а в снижение пика заболеваемости демонтировали. Первую больницу открыл Рама V в Бангкоке в 1888 году и назвал ее «Сирирадж» в честь сына, погибшего от дизентерии в полтора года. А вот министерство здравоохранения Таиланда было учреждено при Раме VIII 27 ноября 1942 года. К этой дате и приурочен праздник.

Религиозные праздники 27 ноября

День памяти апостола Филиппа

Апостол Филипп был одним из двенадцати ближайших учеников Христа. Согласно Евангелию, он хорошо знал Священное писание и с верой ждал прихода мессии.

После вознесения Иисуса Филипп отправился проповедовать, а его слова часто подтверждались чудесами. Однажды он воскресил младенца на руках у матери, а в другом городе обратил в веру толпу, воскресив умершего прямо во время похоронной процессии.

Его проповедь в Малой Азии сопровождалась и испытаниями. Так, в одном из языческих храмов он молитвой умертвил огромную змею, исцелил укушенных и обратил многих жителей в христианство. Это вызвало гнев местных жрецов, которые добились его казни через распятие. Даже умирая на кресте, Филипп молился о спасении своих гонителей.

Сегодня мощи апостола хранятся в соборе деревни Омодос на Кипре.

27 ноября Русская православная церковь вспоминает: • преподобного Филиппа Ирапского;

• правоверного царя Иустиниана I и царицы Феодоры;

• святого Григория Паламы, архиепископа Фессалонитского.

Народные праздники и приметы 27 ноября

Филипповка, Заговенье

Филиппов день предшествует Рождественскому посту, который длится 40 дней и заканчивается Рождеством Христовым. 27 ноября крестьяне устраивали заговенье — в этот день хозяйки подавали на стол мясные, молочные и другие скоромные блюда. Среди крестьян была распространена примета: на ужин звали домового и оставляли ему угощение. Так его задабривали, чтобы он хранил благополучие дома и скота.

В этот день активно следили за погодой. Если 27 ноября на улице стоял мороз, ожидали снежную зиму без сильных перепадов температур. Девушки устраивали гадания: ставили чашку с водой на окно на ночь: если к утру появилась тонкая корочка льда, ожидали жениха.

Приметы

Если звезды яркие, будет долгий мороз. Тусклые звезды — к оттепели.

Вороны сидят низко на деревьях — будет снегопад.

На Филиппа нужно помириться с близкими и простить обиды, иначе в дом придут несчастья.

Нельзя жаловаться на жизнь, иначе отпугнешь удачу вплоть до Рождества.

Какие исторические события произошли 27 ноября

1095 год — на Клермонском соборе папа Римский Урбан II объявил о начале Первого крестового похода.



— на Клермонском соборе папа Римский Урбан II объявил о начале Первого крестового похода. 1671 год — окончание восстания Степана Разина в Астрахани.



— окончание восстания Степана Разина в Астрахани. 1730 год — Сенат России издал указ «О сделании для освещения в зимнее время в Москве стеклянных фонарей».



— Сенат России издал указ «О сделании для освещения в зимнее время в Москве стеклянных фонарей». 1888 год — в Москве объявлен конкурс на лучший проект здания торговых рядов на Красной площади.



— в Москве объявлен конкурс на лучший проект здания торговых рядов на Красной площади. 1895 год — Альфред Нобель подписал завещание, по которому большая часть его состояния поступала в фонд Нобелевской премии.

1922 год — в РСФСР поступили в обращение новые купюры достоинством 1, 3, 5, 10 и 25 червонцев.



— в РСФСР поступили в обращение новые купюры достоинством 1, 3, 5, 10 и 25 червонцев. 1945 год — создана международная гуманитарная организация CARE, которая начала деятельность по помощи Европе после войны.



— создана международная гуманитарная организация CARE, которая начала деятельность по помощи Европе после войны. 1971 год — впервые поверхности Марса достиг искусственный космический объект.

1992 год — создана Высшая школа экономики.



— создана Высшая школа экономики. 2009 год — крушение поезда «Невский экспресс», одна из самых громких катастроф современности на российских железных дорогах.

Дни рождения и юбилеи 27 ноября

В 1829 году родился Анри де Соссюр — швейцарский минералог и исследователь насекомых, описавший более 400 видов тараканов.



— швейцарский минералог и исследователь насекомых, описавший более 400 видов тараканов. В 1843 году родился Корнелиус Вандербильт II — американский предприниматель, представитель династии Вандербильтов, который занимался популяризацией железных дорог в США.



— американский предприниматель, представитель династии Вандербильтов, который занимался популяризацией железных дорог в США. В 1894 году родился Коносуке Мацусита — основатель корпорации Panasonic, один из крупнейших предпринимателей XX века.



— основатель корпорации Panasonic, один из крупнейших предпринимателей XX века. В 1913 году родился Льюис Козер — американский социолог, один из основоположников социологии конфликта.



— американский социолог, один из основоположников социологии конфликта. В 1927 году родился Карлос Жозе Кастильо — звезда бразильского футбола, игравший на позиции вратаря.



— звезда бразильского футбола, игравший на позиции вратаря. В 1940 году родился Брюс Ли — американский и гонконгский актер, мастер боевых искусств.

В 1942 году родился Джими Хендрикс (имя при рождении Джонни Аллен Хендрикс) — американский гитарист, вокалист и автор песен, легенда мирового рока.



(имя при рождении Джонни Аллен Хендрикс) — американский гитарист, вокалист и автор песен, легенда мирового рока. В 1945 году родился Виктор Коклюшкин — советский и российский сатирик и юморист, автор монологов.

Кто отмечает день рождения

86 лет исполняется Галине Польских — советской и российской актрисе, народной артистке РСФСР.



— советской и российской актрисе, народной артистке РСФСР. 83 года исполняется Маноло Бланику — легендарному дизайнеру обуви, основателю одноименного модного бренда.



— легендарному дизайнеру обуви, основателю одноименного модного бренда. 79 лет исполняется Нине Масловой — советской и российской актрисе, известной по фильмам «Большая перемена», «Афоня».



— советской и российской актрисе, известной по фильмам «Большая перемена», «Афоня». 74 года исполняется Кэтрин Бигелоу — американской актрисе и режиссеру, лауреату премии «Оскар».

