Дыхание пальцами, запрещенный отвар и общение с духами. Чем увлекается Виктория Боня

Телеведущая и блогерша Виктория Боня родилась 27 ноября 1979 года. В середине 2000-х она обрела известность как звезда «Дома-2», а в последнее время продвигает свой блог, освещая в нем теории заговора, ретриты с запрещенными веществами, общение с духами и омолаживающие курсы. О самых странных практиках и идеях, которые Боня несет в массы, рассказывает «Газета.Ru».

Церемонии с запрещенным в России отваром

В 2023 году живущая в Монако Виктория Боня рекламировала на своих курсах шаманский отвар из галлюциногенного растения и приглашала всех желающих на его открытую дегустацию в Барселону. Стоимость ретрита варьировалась от €5,5 тыс. до €10 тыс. В России это вещество запрещено. В интервью для шоу «Алена, блин!» Боня заявила, что продвигает продукт для аудитории из других стран.

«К нам приезжают люди из Америки, Австралии — со всего мира. Из России вообще не приезжают. Я верю в этот напиток, потому что вижу, как он исцеляет людей. Люди, у которых были проблемы в браке, приходят и говорят: «Виктория, благодаря тому, что мы открыли для себя этот сакральный напиток, у нас семья снова стала жить, отношения с детьми стали лучше», — заявила Боня.

Представительница Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Елена Крайт попросила генпрокурора России провести проверку деятельности Бони, наказать ее и обязать удалить всю опубликованную рекламу галлюциногенов. В свою очередь блогерша в беседе с «Газетой.Ru» назвала эту проверку «шумихой для самопиара».

«Я законопослушный человек и живу на территории другого государства уже больше 12 лет. Думаю, всем понятно, что в других странах я имею право делать все, что не нарушает законы этих стран. И если законы этих стран разнятся с российскими, то это совсем не означает, что я нарушаю закон в России. В Штатах, большинстве странах Европы (например в Испании, Италии, Португалии, Черногории, Польше) [отвар] официально легализован специальными законодательными актами, а в странах Латинской Америки и Амазонии растение, из которого делают этот отвар, вообще считается священным. У меня в Испании официально зарегистрирован ретрит-центр, работающий с сакральной медициной. Какие могут быть вопросы ко мне? Все прозрачно, законно и, главное, легально. Кстати, я всегда подчеркиваю, что в России церемонии с [отваром] запрещены», — сказала она.

Боня подчеркнула, что отрицательно относится к любым вредным привычкам и много лет выступает за здоровый образ жизни.

close victoriabonya/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Дыхание пальцами

Для лучшего усвоения информации из марафона Бони для «женщин-богинь» она призывала участниц расширять рамки своего сознания — например прыгать с парашютом. Иначе, как утверждала Боня, девушки не поймут предлагаемые тезисы. Об этом YouTube-блогер Катя Конасова рассказала на своем канале — чтобы снять выпуск, она приобрела доступ к материалам от Бони за 60 тыс. рублей.

По словам Конасовой, деструктивные сценарии поведения из курса («женщина-прислуга», «женщина-спасатель», «женщина — «все сама») и пути выхода из них «слово в слово» скопированы из книги Клода Штайнера «Сценарии жизни людей». Урок об обидах, как утверждается в разоблачении, светская львица перенесла из журнала по психологии.

«Также автор марафона предлагает сделать практику, которую используют Елена Блиновская и другие продавцы курсов, — прописать свои негативные установки и опровергнуть их», — отметила Конасова.

Были в курсе и ноу-хау — например, в одном из видеоуроков лежавшая на диване Боня учила женщин «дышать пальцами» для раскрытия женственности.

«Я хочу, чтобы вы на протяжении 40 дней каждый вечер без остановки делали эту медитацию. Через мизинчик и фалангу левой руки вы будете вдыхать и говорить фразу «Я есть блаженство бога». Затем мы дышим безымянным пальчиком. Повторяем по три раза на каждый пальчик: «Я есть блаженство бога», — говорила Боня.

close victoriabonya/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Общение с духами гор

В конце сентября 2024 года Боня покорила гору Манаслу высотой 8163 метра. Она опубликовала кадры оттуда и заявила, что в восхождении ей помогали местные духи.

«Думаю, резкое плохое самочувствие было не просто так. Духи горы хотели проверить мое намерение, насколько для меня это было важно. И этот день для меня на сегодня — самый сильный, лучший, важный день моей жизни! Я выросла, стала еще мощнее, мой дух слился с этой мощью. Это был опыт слияния с богом, никак не меньше», — написала Боня в своем Telegram-канале.

Ранее в интервью Алене Жигаловой блогерша рассказала, что при восхождении на Эверест она тоже четко ощущала присутствие духа. По словам Бони, он был «и не добрым, и не злым — а сильным, мощным и устрашающим». Она добавила, что перед восхождением проходила практику с тем самым отваром для благословения от «Мадре».

close victoriabonya/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)







Кампания против вышек 5G

В 2020 году Боня опубликовала в соцсетях серию роликов, в которых утверждалось, что пациенты в США заболевали якобы не из-за коронавируса, а «от радиации и облучения, которые они получали от 5G-связи». Она высказала мнение, что людей «устрашают» якобы несуществующей инфекцией для того, чтобы «потом вакцинировать всех и установить чипы». Своим 6,7 млн подписчиков Боня заявила, что ничего не выдумывает и «делится фактами, которые изучают специалисты и доктора».

Звезду «Дома-2» раскритиковали многие публичные персоны, в том числе Ксения Собчак — она назвала заявления Бони «тупостью». А в ноябре 2024-го блогерша вернулась к этой теме, подкрепив свои утверждения информацией о новом открытии ученых Томского государственного университета — они выявили изменения в мозгу крыс из-за излучения 5G.

«Вы еще многое услышите, в чем я была права. Человек слеп, глух и нем. Поэтому ему нужно время, чтобы принять истину», — заявила Боня.

close Кирилл Каллиников/РИА Новости

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