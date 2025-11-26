Рождественский пост 2025–2026: календарь питания и правила соблюдения

Сколько длится Рождественский пост у православных и какие ограничения он предполагает

Рождественский пост для православных христиан — это сорок дней подготовки к одному из главных праздников года — Рождеству Христову. В это время верующие пересматривают привычки, ограничивают себя в пище и развлечениях, уделяют больше внимания молитве и добрым делам. Когда начинается и заканчивается Рождественский пост в 2025/2026 году, какова его история и духовный смысл, что можно и нельзя делать, а также как устроен календарь питания по дням — в материале «Газеты.Ru».

Когда начинается и какого числа заканчивается пост

В 2025–2026 году Рождественский пост у православных начинается в пятницу, 28 ноября 2025 года , и закончится в Рождественский сочельник, 6 января 2026 года .

Пост длится 40 дней и завершится ночной службой в честь Рождества Христова, которое отмечают 7 января.

Эти даты из года в год остаются одинаковыми. В церковных текстах его называют Четыредесятницей — по аналогии с Великим постом.

У поста есть и второе название — Филиппов. Он начинается сразу после дня памяти апостола Филиппа (27 ноября), и исторически это считалось точкой отсчета зимнего периода духовной подготовки к Рождеству.

Рождественский пост в католицизме (Адвент) В католической церкви период подготовки к Рождеству называется Адвентом. Это тоже время ожидания пришествия Христа, но устроено оно иначе.



Адвент длится четыре недели и начинается в первое воскресенье перед Рождеством. В 2025 году Адвент начнется 30 ноября и завершится 24 декабря, накануне Рождества.



Католический пост в эти дни менее строгий и регламентированный, чем православный: он скорее про духовную сосредоточенность, благотворительность, отказ от излишеств. Но смысл похож: верующие ведут духовную подготовку к празднику Рождества.

На время Рождественского поста всегда приходится один из главных для россиян светских праздников — Новый год. Церковь напоминает, что это не повод отменять пост , и верующим стоит внимательнее отнестись к умеренности в еде и развлечениях.

Насколько пост строгий?

Рождественский пост обычно считают менее строгим, чем Великий, но по уставу он все равно предполагает серьезные ограничения. При этом церковь постоянно подчеркивает: изначально устав составляли для монастырей, а не для мирян.

Священник храма Петра Митрополита Московского в Санкт-Петербурге Николай Савченко (отец Николай) в разговоре с «Газетой.Ru» уточнил, что степень строгости поста всегда зависит от конкретного человека.

«Монастырский устав — это ориентир, а не железное правило для мирян. Важно учитывать здоровье, возраст, образ жизни», — подчеркивает священник.

Он обратил внимание, что у человека могут быть болезни, на нем может лежать забота о маленьких детях, он может тяжело работать. Беременным и кормящим женщинам нередко нужен особый рацион, а пожилым людям и тем, кто регулярно принимает много лекарств, может навредить резкий отказ от привычной еды.

По словам Николая Савченко, пост не должен сводиться к соблюдению формальностей: монахи ориентируются на Типикон (богослужебный устав) и постятся максимально строго, а миряне чаще придерживаются более мягкой схемы, реже практикуют сухоядение и, как правило, отказываются от рыбы только в самые строгие дни, например в последнюю неделю перед Рождеством.

Главная мысль, на которой настаивает отец Николай:

«Цель поста не в количестве запретов, а в покаянии и работе над собой».

Строгий рацион без молитвы, исповеди и внутренней работы превращается лишь в диету — и это уже не христианский пост.

Что можно и нельзя есть в Рождественский пост

Ориентир для питания дают церковный устав и пастырские рекомендации. Для мирян чаще всего используют смягченный вариант, о котором рассказывают священники.

Что можно есть

Священник и писатель, иерей Андрей Лоргус (отец Андрей) в беседе с «Газетой.Ru» отмечает, что в Рождественский пост основу рациона составляют продукты растительного происхождения:

овощи и фрукты — свежие, тушеные, вареные, запеченные, в супах и салатах;

крупы и злаки — гречка, рис, перловка, овсянка, пшено и другие каши;

бобовые — фасоль, горох, чечевица, нут, соевые продукты;

орехи и семена — грецкие орехи, миндаль, фундук, семечки, кунжут;

растительные масла — подсолнечное, оливковое и другие;

хлеб и мучные изделия без молока и яиц;

морепродукты и рыба — в определенные дни.

Отец Андрей подчеркнул, что послушно прожитый пост не означает голодания. Важно, чтобы питание оставалось разнообразным и насыщенным по нутриентам, а ограничения не ломали здоровье.

Когда разрешена рыба Рождественский пост менее строг по отношению к рыбе, чем Великий:



• в начале поста рыбу традиционно разрешают по субботам и воскресеньям, а также в большие православные праздники — например, на Введение во храм Пресвятой Богородицы (4 декабря) и день памяти Святителя Николая (19 декабря).



• в некоторые периоды устав допускает рыбу и по вторникам и четвергам — особенно если в этот день приходится великий святой или престольный праздник.



• ближе к Рождеству, с конца декабря и до 6 января, правила ужесточаются: рыбу постепенно убирают даже из выходных дней.



При этом священники постоянно напоминают: конкретную меру поста человек обсуждает со своим духовником. Для кого-то рыба может быть разрешена чаще, кому-то, наоборот, благословят более строгий вариант.

Что нельзя есть

На протяжении всего Рождественского поста верующим обычно рекомендуют отказаться от:

мяса и мясных продуктов — свинины, говядины, баранины, птицы, колбас, сосисок, полуфабрикатов;

животных жиров — сала, сливочного масла, смальца;

молока и молочных продуктов — молока, сливок, сыра, творога, йогуртов;

яиц и блюд с ними — омлет, выпечка на яйцах и прочее;

фастфуда и сильно переработанной пищи — чипсы, снеки, газировка, сладкие энергетики;

алкоголя исключение — небольшой бокал вина в определенные дни .

❗️Важно понимать: речь не только о «запрещенных продуктах», но и о борьбе с чревоугодием — перееданием, привычкой «заедать» эмоции. Церковь постоянно повторяет, что пост — это время умеренности, а не заменитель привычных излишеств на «постные вкусности».

Календарь питания по дням

Полный монастырский устав достаточно сложный, поэтому для мирян чаще используют упрощенный календарь. По церковной традиции Рождественский пост можно условно разделить на три периода.

С 28 ноября по 19 декабря 2025 года

Самая «мягкая» часть поста . В этот период приходятся два крупных праздника, когда рыба разрешается даже при строгом подходе, в том числе если день выпадает на среду или пятницу.

Несмотря на то, что Рождественский пост довольно строгий, на него разрешается рыба. Но есть ее можно не всякий раз, а только в определенные дни, например, в дни праздников: Введение во храм Пресвятой Богородицы 4 декабря или День святителя Николая 6 декабря. Такие послабления, к слову, считаются одним из главных отличий от Великого поста. Андрей Лоргус (отец Андрей) русский православный священник, писатель, иерей

С 20 декабря 2025 года по 1 января 2026 года

Чем ближе Рождество, тем строже становится пост. Именно на этот отрезок попадает Новый год. Священник Николай Савченко напоминает: раньше по юлианскому календарю Новый год праздновали уже после Рождества, а с переходом на григорианский оказался внутри поста.

Конечно, нужно стараться соблюдать пост, а в особенности сделать это в период празднования Нового года. Понятно, что Новый год — это гражданский и очень большой праздник, но верующим христианам, даже отмечая Новый год, необходимо стараться не нарушать основные установления в посте. Николай Савченко (отец Николай) священник

С 2 по 6 января 2026 года

Самая строгая часть Рождественского поста. Со 2 по 5 января — обычно исключают рыбу полностью. Рождественский сочельник, 6 января, — традиционно день строгого поста: монастырский устав предполагает полный отказ от пищи до первой звезды, а для мирян рекомендуют сухоядение или очень скромный прием пищи ближе к вечеру.

Вечером 6 января, когда на небе загорается первая звезда, верующие начинают праздничную трапезу и пробуют сочиво (кутью) — сладкую кашу из зерна с орехами, сухофруктами и медом.

Важно Это ориентир, а не строгий приказ. Конкретные послабления и степень строгости стоит согласовывать с духовником, а при проблемах со здоровьем — еще и с врачом.

Можно ли пить алкоголь в Рождественский пост?

В целом позиция церкви однозначна: алкоголь не сочетается с духом поста. Священники напоминают, что пост — это время трезвости, внимания к себе и молитвы, а любые состояния, которые «затуманивают» голову, идут вразрез с этой задачей.

При этом в церковном уставе есть оговорка: в некоторые праздничные дни допускается немного вина.

Рождественский пост позволяет в небольших количествах употреблять вино. Но, конечно, это употребление не должно быть регулярным и выходить за пределы зоны меры. Все-таки нам стоит воздерживаться от алкоголя, а бокал вина считать временным небольшим послаблением. Николай Савченко (отец Николай) священник

Особенно внимательно церковь просит относиться к алкоголю в новогоднюю ночь. Священники напоминают: для христиан это лишь светский праздник посреди поста, а не повод забыть о мере.

Как плавно выйти из поста без вреда для организма

Завершение поста — не момент, когда «можно все», а еще один ответственный период. Резкий переход от постного стола к тяжелой пище — большая нагрузка для желудка, печени, поджелудочной железы и сердца. Врачи рекомендуют постепенный выход, особенно если вы строго соблюдали ограничения.

Первые 1–2 дня после поста

В первые один-два дня после поста лучше начинать с легких блюд: овощных салатов, тушеных или запеченных овощей, круп, постных супов.

Постепенно можно добавить в рацион кисломолочные продукты небольшой жирности, если врач не запрещал молочку. Жареной и очень жирной пищи в это время стоит избегать, отдавая предпочтение отварным, тушеным или запеченным вариантам.

3–4 день после поста

На третий–четвертый день можно постепенно вводить в меню рыбу и нежирное мясо — курицу, индейку, кролика. Лучше выбирать блюда, приготовленные на пару или запеченные, а не жареные. Порции в эти дни все еще желательно сохранять умеренными, даже если очень хочется «отпраздновать» окончание поста.

Чего стоит избегать • обильных застолий «в первый же день» — организму тяжело сразу перейти от постного меню к салатам с майонезом, копченостям и сладостям;



• большого количества крепкого алкоголя и газированных напитков;



• экспериментов, если у вас есть хронические заболевания ЖКТ, печени, сердца — лучше заранее обсудить схему выхода из поста с врачом.



Если после праздничного стола вы почувствовали тяжесть, боль, тошноту, резкое ухудшение самочувствия — не геройствуйте и обратитесь к врачу.

Кому не стоит соблюдать пост или следует поститься осторожно

Хотя пост играет большую роль в духовной жизни верующего, есть люди, для которых строгие ограничения могут быть опасны. Священники и врачи сходятся во мнении: здоровье — не менее важный дар, чем благочестивые намерения.

Особой осторожности требуют:

Люди с хроническими заболеваниями:



сахарный диабет;



болезни желудка и кишечника (язва, гастрит, колит);



заболевания печени и поджелудочной железы;



сердечно-сосудистые болезни.

Любые резкие изменения рациона при таких диагнозах должны происходить только после консультации с врачом.

Беременные и кормящие женщины

Организм тратит ресурсы не только на женщину, но и на ребенка. Собеседники «Газеты.Ru» рекомендуют мягкий вариант поста или вовсе благословляют отказаться от строгих ограничений.

Дети и подростки

Растущему организму нужен полноценный белок и стабильное питание. Для детей пост чаще всего сводят к отказу от сладостей, фастфуда, лишних развлечений, а не к жесткой диете. Любые серьезные ограничения возможны только с разрешения педиатра.

Пожилые люди

В старшем возрасте обмен веществ замедляется, часто присутствуют хронические болезни и прием лекарств. Слишком строгий пост может ухудшить самочувствие, поэтому допустимы послабления по благословению духовника и рекомендации врача.

Люди с расстройствами пищевого поведения или критическим дефицитом веса

Для них постовые ограничения могут стать триггером и сильно ухудшить психологическое состояние. В таких ситуациях главное — работа с врачом и психологом, а не строгий рацион.