Смерть свидетеля и «дымовая завеса»: что известно о деле миллиардера Сулейманова

Миллиардер Сулейманов останется в СИЗО как минимум до 2 декабря
Ибрагим Сулейманов, обвиняемый в организации двух убийств и одного покушения, во время заседания в Басманном районном суде, Москва, 3 октября 2025 года

Московские суды общей юрисдикции/ТАСС
Басманный суд Москвы арестовал предпринимателя Ибрагима Сулейманова до 2 декабря. Его связывают с убийством главы ФСФО Георгия Таля в 2004 году. Сам бизнесмен называет дело «дымовой завесой», а его защита указывает на тяжелое состояние здоровья. Одним из ключевых фигурантов проходил Абакар Дарбишев, но он умер вскоре после задержания.

Басманный суд Москвы арестовал предпринимателя Ибрагима Сулейманова до 2 декабря. Его подозревают в причастности к убийству экс-главы Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству Георгия Таля, совершенному в 2004 году. Суд эту информацию пока не подтвердил.

«Постановлением суда удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сулейманова Ибрагима Амеевича на срок до 2 декабря», — огласил решение судья.

Заседание проходило в закрытом режиме: следователь настаивал, что в деле могут прозвучать сведения, составляющие тайну следствия.

«Теневой миллиардер» Сулейманов был задержан в Москве в ночь на 3 октября. Как сообщает Mash, после задержания бизнесмену дважды вызывали скорую в отделение МВД: он жаловался на боли в спине и шее.

Сулейманов считает уголовное дело против себя «дымовой завесой», пишет «Коммерсантъ». Его адвокат Георгий Абшилава сообщил, что защита не согласна с решением суда об аресте и намерена его обжаловать.

«Он заявил, что не имеет отношения ни к одному эпизоду», — рассказал Абшилава.

По словам юриста, у его подзащитного серьезные проблемы со здоровьем: сердечная недостаточность, недавно перенесенная кома и установка стента.

В 2007 году предприниматель уже был признан виновным в мошенничестве, легализации средств, самоуправстве с угрозой насилия и незаконном хранении оружия. Он получил срок 10 лет и 8 месяцев, но вышел по УДО в 2015-м. Сулейманов женат на дочери бывшего акционера ЮКОСа Платона Лебедева.

Смерть подозреваемого

По данным РЕН ТВ, показания против Сулейманова мог дать предполагаемый исполнитель преступления — «один из лидеров дагестанской ОПГ» Абакар Дарбишев. Его задержали 1 октября в Одинцово, однако по дороге в Москву он скончался. Источники ТАСС и «Коммерсанта» сообщили о сердечном приступе. При этом собеседники «Коммерсанта» отрицают, что Дарбишев успел дать показания против Сулейманова.

Сегодня суд в Москве также арестовал другого фигуранта дела в отношении Сулейманова – Муххамеда Дарбишева. Дело фигуранта проходит по части 3 статьи 30, а также по пункту «ж» части 2 статьи 105 УК РФ. Согласно решению суда, срок его ареста составляет ровно два месяца.

Убийство 20-летней давности

Георгий Таль занимал должность главы ФСФО с 1998 по 2001 год, а затем возглавлял Межрегиональную саморегулируемую организацию профессиональных арбитражных управляющих (МСОПАУ).

28 апреля 2004 года неизвестный четыре раза выстрелил в него из пистолета около дома 18/3 на Старой Басманной улице. Таля доставили в институт имени Склифосовского, где он вскоре скончался от полученных ранений.

По одной из версий, Таля убили в связи с активизацией расследований криминальных банкротств.

