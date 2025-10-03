На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Теневой миллиардер» Сулейманов задержан по делу об убийстве 21-летней давности

Миллиардер Сулейманов задержан по делу об убийстве экс-главы ФСФО Таля в 2004-м
Ибрагим Сулейманов

Telegram-канал «Baza»
«Теневой миллиардер» Ибрагим Сулейманов задержан в Москве — его подозревают в причастности к убийству экс-главы Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству Георгия Таля в 2004 году. По данным СМИ, показания на бизнесмена дал предполагаемый исполнитель преступления — задержанный 1 октября «один из лидеров дагестанской ОПГ» Абакар Дарбишев. Сулейманов находится на допросе, ему дважды вызывали скорую помощь в отделение МВД.

Ибрагим Сулейманов, известный как «теневой миллиардер», задержан в Москве по подозрению в убийстве, сообщает ТАСС. Речь идет о преступлении «прошлых лет».

По данным Telegram-канала Baza, Сулейманов был задержан ночью. В ближайшее время ему изберут меру пресечения, следствие будет настаивать на аресте миллиардера.

Канал 112 со ссылкой на источники сообщил, что Сулейманова подозревают в организации убийства экс-главы Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству (ФСФО) Георгия Таля в 2004 году.

Таль занимал должность главы ФСФО с 1998 по 2001 год, а затем возглавлял Межрегиональную саморегулируемую организацию профессиональных арбитражных управляющих (МСОПАУ). 28 апреля 2004 года неизвестный четыре раза выстрелил в него из пистолета около дома 18/3 на Старой Басманной улице.

«Припарковав свой автомобиль, господин Таль, не пользовавшийся услугами телохранителей, направился к двери. Когда он потянулся к ее ручке, к нему сзади подошел мужчина и выстрелил в него из пистолета ТТ практически в упор. Первая пуля попала господину Талю в спину. Раненый обернулся, и две следующие пули застряли в его портфеле. Четвертая пуля попала в живот. Когда господин Таль упал, убийца не стал делать контрольного выстрела и уехал на салатовом ВАЗ-2110, в которой его ждал сообщник», — писала тогда газета «Коммерсантъ».

План «Перехват» тогда результатов не дал, злоумышленнику удалось скрыться. Георгия Таля доставили в институт имени Склифосовского, где он вскоре скончался от полученных ранений.

После нападения президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Аркадий Вольский выразил уверенность, что оно было связано с работой Таля в ФСФО. Как писал «Ъ», под его руководством «процедуре банкротства подверглись десятки тысяч предприятий». В частности, он курировал процесс банкротства аэропортов Москвы.

По данным РЕН ТВ, 1 октября в Одинцово задержали одного из исполнителей преступления, Абакара Дарбишева — телеканал называет его «одним из лидеров дагестанской ОПГ». Именно он дал показания на Сулейманова.

«Подозреваемый [Дарбишев] во время обысков оказал сопротивление. Его доставили в отдел для дачи показаний, но, по предварительной информации, он скончался от остановки сердца», — передает канал со ссылкой на источник.

Самому Сулейманову, как сообщает Mash, после задержания дважды вызвали скорую в отделение МВД: он жаловался на боли в спине и шее.

«Врачи «скорой» сделали задержанному обезболивающие уколы. Сейчас мужчину допрашивают об убийства 21-летней давности», — указано в публикации канала.

Чем известен Сулейманов?

Ибрагим Сулейманов родился 29 мая 1967 года в селе Рутул в Дагестане, занимался бизнесом в транспортной и авиационной сферах. Женат на Людмиле Платоновне Лебедевой, дочери Платона Лебедева — акционера ЮКОСа.

Сулейманова связывают с деятельностью ФПГ «Росавиаконсорциум» — структуры, контролировавшей доли во «Внуковских авиалиниях». По информации СМИ, Сулейманов мог выводить активы аэропортов в пользу подставных компаний, выдавливать арендаторов, присваивать имущество.

В октябре 2004 года Генепрокуратура РФ арестовала Ибрагима Сулейманова вместе с его деловым партнером Татевосом Суриновым, их обвинили в мошенничестве и отмывании денег на сумму более $4,5 млн. В 2007-м Басманный суд столицы признал миллиардера виновным в мошенничестве, легализации средств, самоуправстве с угрозой применения насилия и незаконном храненим оружия.

Сулейманова приговорили к 10 и 8 месяцам годам заключения, он досрочно вышел на свободу в 2015 году.

По данным СМИ, Сулейманов и его брат Расул в 2024 году были бенефициарами компании «Сирена-Трэвел» — крупнейшего поставщика IT-решений для авиаотрасли, в частности, системы Leonardo, которая обеспечивает управление расписанием перелетов и продажами авиабилетов. В 2024 году выручка компании составила 6,83 млрд рублей, увеличившись на 16% по сравнению с предшествующим годом. Чистая прибыль год к году выросла на 20%, до 2,9 млрд рублей.

