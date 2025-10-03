На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Вопрос об аресте миллиардера Сулейманова рассмотрят в закрытом режиме

true
true
true
close
Telegram-канал «Baza»

Басманный суд города Москвы рассмотрит вопрос о заключении под стражу миллиардера Ибрагима Сулейманова в закрытом режиме. Об этом сообщает РИА Новости.

Следователь по делу обратился с ходатайством о проведении заседания в закрытом режиме, обосновав это тем, что в ходе рассмотрения дела могут быть разглашены сведения, охраняемые законом.

Судья принял решение удовлетворить ходатайство.

Согласно данным следствия, миллиардер Ибрагим Сулейманов подозревается в организации покушения на Георгия Таля, который возглавлял Федеральную службу по финансовому оздоровлению и банкротству (ФСФО) и курировал вопросы банкротства столичных аэропортов. Нападение на мужчину, в ходе которого ему были нанесены не совместимые с жизнью ранения, произошло в 2004 году в центре Москвы.

1 октября правоохранительные органы произвели задержание непосредственного исполнителя данного преступления. В ночь на 2 октября полиция задержала Сулейманова, который считается предполагаемым заказчиком.

Ранее СМИ сообщили о кончине предполагаемого сообщника Сулейманова.

