Суд оставил под стражей фигуранта дела миллиардера Сулейманова

Суд в Москве арестовал фигуранта дела миллиардера Сулейманова на два месяца
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Суд в Москве арестовал Муххамеда Дарбишева — фигуранта дела в отношении миллиардера Ибрагима Сулейманова об убийстве 21-летней давности. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

«Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дарбишева Муххамеда», — говорится в публикации.

Сообщается, что дело фигуранта проходит по части 3 статьи 30, а также по пункту «ж» части 2 статьи 105 УК РФ. Согласно решению суда, срок его ареста составляет ровно два месяца.

Незадолго до этого газета «Коммерсантъ» сообщила о том, что другой Дарбишев — Абакар — умер после задержания. Он является предполагаемым сообщником миллиардера Ибрагима Сулейманова по делу об убийстве. По данным издания, самому предпринимателю, задержанному ранее, тоже потребовалась помощь в связи с заболеванием сердца.

О том, что «теневой миллиардер» Ибрагим Сулейманов был задержан в Москве, стало известно в пятницу, 3 октября. Его подозревают в причастности к убийству экс-главы Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству Георгия Таля в 2004 году. По данным СМИ, показания на бизнесмена дал предполагаемый исполнитель преступления — задержанный 1 октября «один из лидеров дагестанской ОПГ» Абакар Дарбишев. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее суд в Москве вынес приговор киллеру, который убил разыскиваемого в Армении бизнесмена.

