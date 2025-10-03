Суд арестовал миллиардера Сулейманова по делу об убийстве 21-летней давности

Басманный суд Москвы арестовал предпринимателя Ибрагима Сулейманова до 2 декабря по делу о заказном убийстве 21-летней давности. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.

«Постановлением суда удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сулейманова Ибрагима Амеевича на срок до 2 декабря», — огласил приговор судья.

Сулейманова обвиняют в организации двух убийств и одного покушения на убийство.

«Теневой миллиардер» Ибрагим Сулейманов был задержан в Москве, его подозревают в причастности к убийству экс-главы Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству Георгия Таля в 2004 году.

По информации СМИ, показания на бизнесмена дал предполагаемый исполнитель преступления, которого задержали 1 октября, «один из лидеров дагестанской ОПГ» Абакар Дарбишев. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее СМИ сообщили о смерти предполагаемого сообщника Сулейманова после задержания.