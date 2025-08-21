21 августа — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

21 августа поздравления с профессиональным праздником принимают российские офицеры: представители командного состава армии и правоохранительных органов, офицеры запаса, курсанты. В этот день во всем мире отдают дань памяти жертвам терроризма. Также сегодня можно смело отказаться от косметики и макияжа в пользу естественной красоты. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 21 августа и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 21 августа

День офицера России

21 августа поздравления с праздником принимает командный состав армии, полиции и других силовых структур. До 2019 года в России не было даты, которая объединяла бы всех офицеров страны. Сделать 21 августа праздником предложила организация «Офицеры России». Дату приурочили ко дню рождения суворовских училищ: они были созданы 21 августа 1943 года постановлением Совета народных комиссаров СССР и стали для многих офицеров первым шагом в военной карьере.

Несмотря на то что государственный статус праздник пока не получил, он отмечается по всей стране: в этот день проходят концерты, патриотические мероприятия, показы фильмов и встречи сослуживцев. День офицера объединяет многих людей, посвятивших свою жизнь защите Родины, а также их семьи.

Международный день памяти и поминовения жертв терроризма

В 2017 году Генеральная Ассамблея ООН учредила Международный день памяти и поминовения жертв терроризма. Эта дата — напоминание о том, что терроризм во всех его формах и проявлениях продолжает оставаться одной из самых серьезных угроз для мира и безопасности. В этот день вспоминают погибших и пострадавших от террористических актов, оказывают поддержку семьям. Еще одна важная задача — защита прав жертв терактов, включая меры физической, психологической, социальной и финансовой реабилитации.

Кстати, в России 3 сентября отмечается своя памятная дата — День солидарности в борьбе с терроризмом. Она связана с событиями в Беслане 1—3 сентября 2004 года. В этот день чтут память жертв террористических актов и сотрудников правоохранительных органов, погибших при выполнении своих обязанностей.

Международный день без косметики и макияжа

Этот неофициальный праздник призван напомнить женщинам о том, что они прекрасны и без косметики. Предположительно, он появился в США в 2017 году. Но идею подхватили во всем мире. Ведь естественная красота всегда в моде. В этот день представительниц прекрасного пола призывают отказаться от туши для ресниц, теней, тонального крема, помады и пудры либо использовать их в минимальном количестве. А еще делиться своими фото без мейкапа в соцсетях.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 21 августа в других странах

День пожилых людей — США. Праздник отмечается с 1988 года. Его учредил президент Рональд Рейган для повышения осведомленности о проблемах, которые влияют на пожилых людей и качество их жизни. В этот день дедушки и бабушки принимают поздравления от молодых членов семьи, выбираются на пикники и праздничные прогулки.

День истории железной дороги — Эстония. Праздник напоминает об историческом событии: 21 августа 1876 года в Тарту из Таллина прибыл первый поезд. Запуск железнодорожного сообщения со столицей стал серьезным импульсом для развития местной экономики.

День Ниноя Акино — Филиппины. Эта дата отмечается в память о сенаторе, который был убит в международном аэропорту Манилы в 1983 году. В 2004 году годовщину его смерти провозгласили национальным праздником и нерабочим днем. Бенигно «Ниной» Акино находился в оппозиции к диктатору, правившему страной, прославился честностью и твердостью духа.

Религиозные праздники 21 августа

День памяти святителя Мирона, епископа Критского

Святитель Мирон Критский жил в III-IV веках, прославился как чудотворец и покровитель земледельцев. В молодости он был семейным человеком, сеял хлеб и жил плодами своего труда. Однажды Мирон вышел в поле и увидел, как воры пытаются утащить его зерно. Вместо того, чтобы обрушить на похитителей свой гнев, он пожалел их: помог ворам взвалить тяжелые мешки на плечи. Великодушие его поступка настолько изумило злодеев, что, устыдившись, они вступили на честный путь. Впоследствии святитель Мирон был избран епископом Крита, прославился даром чудотворения и дожил до глубокой старости.

Перенесение мощей преподобных Зосимы и Савватия Соловецких

Преподобные Савватий, Зосима и Герман — три основателя Соловецкого монастыря, Соловецкие чудотворцы. Они жили в XV веке. Савватий был иноком Валаамской обители. Узнав, что в двух днях плавания по Белому морю есть большой пустынный остров, он отправился туда вместе с иноком Германом в 1429 году. Там они обустроили келью, куда со временем стали прибывать и другие отшельники.

Одним из таких стал Зосима, который с юных лет отличался кротостью и с большим усердием изучал Священное Писание. Встретившись однажды с иноком Германом, он узнал о Соловецком острове и в 1436 году поселился там. Благодаря подвижникам и возник Соловецкий монастырь. Впоследствии Зосима стал игуменом иноческого общежития.

Преподобные Зосима и Савватий были известны своими чудесами. Мощи преподобных в 1566 году были перенесены в придел в Преображенском соборе. Сегодня они находятся в Свято-Троицком Зосимо-Савватиевском соборе.

Православная церковь 21 августа также чтит память: • святителя Емилиана исповедника, епископа Кизического;

• преподобного Григория, иконописца Печерского, в Ближних пещерах;

• мучеников Елевферия и Леонида;

• преподобного Григория Синаита;

• преподобномученика Иосифа (Баранова), иеромонаха, священномучеников Николая Прозорова и Сергия Тихомирова, пресвитеров,священномученика Николая Шумкова, пресвитера, священномученика Никодима (Кроткова), архиепископа Костромского.



Также в этот день чтут икону Божией Матери Толгскую.

Народные праздники и приметы 21 августа

Мирон Ветрогон

В этот день православные издревле отмечали день святого Мирона Критского. А в народе праздник получил название Мирон Ветрогон из-за сильных ветров, которые начинались в конце августа. Такие перемены погоды напоминали о скором конце лета. Наши предки говорили: ветры-ветрогоны пыль погнали по белу свету, зарыдали по красну лету.

В день Мирона хозяюшки отправлялись в лес — собирать ежевику. Это вкусная кисло-сладкая ягода славилась своими целебными свойствами. Накануне холодов семьи заготавливали ее на зиму, перетирали с медом, варили варенье, сушили.

Интересные обряды в этот день были связаны с ветром. Так, чтобы больной поскорее исцелился, ему меняли постельное белье, а грязное после стирки развешивали просушиться на ветру — чтобы выдуть прочь все недуги.

Женщины, мечтающие о ребенке, отправлялись в поле и поднимали подол юбки. Согласно примете, если ветер хорошенько обдует голые ноги, скоро наступит беременность. Именно с этим обрядом связана выражение «Ветром надуло».

Приметы

Если утром трава покрылась инеем — следующее лето будет урожайным.

Какая погода на Мирона — таким и январь будет.

Лягушки расквакались — к скорому дождю.

Лес щедр на ягоды — зима будет с крепкими морозами.

Роса и туман поутру — к погожей погоде.

Алое небо на закате — к сильным ветрам на следующий день.

Какие исторические события произошли 21 августа

1560 год — датский мальчик Тихо Браге, изучавший юриспруденцию в университете Копенгагена, стал свидетелем полного солнечного затмения. Это событие перевернуло жизнь юного датчанина. Он сконцентрировал все силы на изучении астрономии и первым в Европе начал проводить высокоточные астрономические наблюдения, на основании которых впоследствии были выведены законы движения планет.



— датский мальчик Тихо Браге, изучавший юриспруденцию в университете Копенгагена, стал свидетелем полного солнечного затмения. Это событие перевернуло жизнь юного датчанина. Он сконцентрировал все силы на изучении астрономии и первым в Европе начал проводить высокоточные астрономические наблюдения, на основании которых впоследствии были выведены законы движения планет. 1803 год — австралийская газета впервые в мире подробно описала невиданное прежде животное — коалу.



— австралийская газета впервые в мире подробно описала невиданное прежде животное — коалу. 1902 год — в США основали «Кадиллак», отделение концерна «Дженерал Моторс», которое занялось производством легковых автомобилей класса «люкс».



— в США основали «Кадиллак», отделение концерна «Дженерал Моторс», которое занялось производством легковых автомобилей класса «люкс». 1911 год — из Лувра похитили портрет Моны Лизы. Бесценная картина была обнаружена случайно два года спустя во Флоренции.

1914 год — летчик Российского императорского военно-воздушного флота Ян Нагурский вместе с матросом-механиком Евгением Кузнецовым совершил первый в мировой истории полет над арктическими льдами.



— летчик Российского императорского военно-воздушного флота Ян Нагурский вместе с матросом-механиком Евгением Кузнецовым совершил первый в мировой истории полет над арктическими льдами. 1922 год — Центральная радиотелефонная станция в Москве запустила первые в мире опытные широковещательные трансляции.



— Центральная радиотелефонная станция в Москве запустила первые в мире опытные широковещательные трансляции. 1923 год — в СССР создан Госплан — орган, осуществлявший планирование развития народного хозяйства СССР и контроль за выполнением планов.



— в СССР создан Госплан — орган, осуществлявший планирование развития народного хозяйства СССР и контроль за выполнением планов. 1932 год — в Венеции завершился первый международный кинофестиваль. Приз за лучшую режиссерскую работу получил советский фильм «Путевка в жизнь».



— в Венеции завершился первый международный кинофестиваль. Приз за лучшую режиссерскую работу получил советский фильм «Путевка в жизнь». 1945 год — США прекратили поставки в СССР по ленд-лизу.



— США прекратили поставки в СССР по ленд-лизу. 1954 год — в Якутии открыто первое коренное месторождение алмазов — кимберлитовая трубка, названная «Зарницей».



— в Якутии открыто первое коренное месторождение алмазов — кимберлитовая трубка, названная «Зарницей». 1959 год — Гавайи получили статус 50-го штата США.



— Гавайи получили статус 50-го штата США. 1968 год — в Чехословакию введены войска стран Организации Варшавского договора.



— в Чехословакию введены войска стран Организации Варшавского договора. 1981 год — ученые впервые заговорили об угрозе глобального потепления на Земле.



— ученые впервые заговорили об угрозе глобального потепления на Земле. 1986 год — в индийском штате Бихар произошло сильнейшее землетрясение, было разрушено около 25 тыс. домов.



— в индийском штате Бихар произошло сильнейшее землетрясение, было разрушено около 25 тыс. домов. 2004 год — чеченские боевики под командованием Аслана Масхадова предприняли попытку захватить Грозный.

Дни рождения и юбилеи 21 августа

В 1660 году родился Анри Готье — французский ученый, проектировщик мостов и дорог, геолог.



— французский ученый, проектировщик мостов и дорог, геолог. В 1698 году родился Джузеппе Гварнери — итальянский скрипичный мастер.



— итальянский скрипичный мастер. В 1754 году родился Уильям Мердок — английский изобретатель, придумавший использовать угольный газ в качестве источника света.



— английский изобретатель, придумавший использовать угольный газ в качестве источника света. В 1871 году родился Леонид Андреев — писатель, представитель Серебряного века русской литературы, основоположник русского экспрессионизма.



— писатель, представитель Серебряного века русской литературы, основоположник русского экспрессионизма. В 1904 году родился Сергей Бирюзов — советский маршал, командующий ракетными войсками СССР (1955-1963).



— советский маршал, командующий ракетными войсками СССР (1955-1963). В 1913 году родился Виктор Розов — русский советский драматург и сценарист.



— русский советский драматург и сценарист. В 1916 году родилась Консуэло Веласкес — мексиканская пианистка и композитор, автор песни «Bésame Mucho».



— мексиканская пианистка и композитор, автор песни «Bésame Mucho». В 1929 году родилась Вия Артмане — латышская советская актриса театра и кино, народная артистка СССР.



— латышская советская актриса театра и кино, народная артистка СССР. В 1936 году родился Уилт Чемберлен — американский баскетболист, самый результативный игрок в истории НБА.



— американский баскетболист, самый результативный игрок в истории НБА. В 1961 году родился Стивен Хилленберг — американский мультипликатор, автор мультсериала «Губка Боб Квадратные Штаны».

