«2004 год стал точкой невозврата». 20 лет трагедии в Беслане В Беслане почтили память погибших при теракте в школе 20 лет назад

20 лет назад террористы захватили школу в Беслане и три дня удерживали в заминированном спортзале детей, их родителей и учителей. Жертвами страшного теракта стали 186 детей и 148 взрослых. В годовщину трагедии импровизированные мемориалы, куда люди несут игрушки, цветы и свечи, появились не только в российских городах, но и за рубежом. В самой Северной Осетии началась трехдневная вахта памяти.

Новый учебный год в Северной Осетии начинается не 1 и не 2, а 4 сентября — после трехдневной вахты памяти по жертвам теракта в Беслане. В первый день осени в школе №1 прошла траурная линейка, она началась ровно в 9 утра. Через 15 минут прозвенел звонок, после чего в Храме-на-крови Новомучеников и исповедников Российских началось заупокойное богослужение. Затем прошел крестный ход с портретами погибших к мемориальному кладбищу «Город ангелов». Зажгли 334 поминальные свечи — по числу жертв.

Во дворе школы в двадцатую годовщину установили копию монумента «Немой крик» скульптора Ренцо Венди. Автор работы, потрясенный трагедией, создал монумент на собственные средства. Оригинал был установлен в 2006 году в Сан-Марино.

Это отлитый в бронзе маленький мальчик, обезумевший от происходящего вокруг ужаса. Прототипом стал заложник Георгий Ильин, который в 2004 году должен был пойти во второй класс. Он выжил в теракте и тоже присутствовал на церемонии.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло написал в Telegram, что в республике «наступают священные дни — дни памяти и тишины». Они продлятся три дня.

«2004 год, когда 1 сентября террористы во время праздничной линейки захватили в заложники учеников и учителей бесланской школы №1, стал для нас точкой невозврата, изменившей всю нашу жизнь, превратившей День знаний — в день боли и неутихающего горя. Вот уже 20 лет в три первых сентябрьских дня мы погружаемся в траур по погибшим», — говорится в одном из его постов.

Меняйло также сообщил, что передал Храму новомучеников и исповедников Русской церкви, созданному на территории школы, икону Святых Вифлеемских младенцев, полученную в дар от президента России Владимира Путина.

«Младенцы, убиенные по приказу иудейского царя Ирода в Вифлееме, почитаются мучениками, невинно пострадавшими не только за Христа, но вместо него»,— отметил глава региона.

В двадцатую годовщину теракта жители многих городов почтили память жертв трагедии: так, в Петербурге несли цветы и игрушки к мемориалу «Дети Беслана» у Успенского храма на Малой Охте. Цветы к памятнику «Скорбящая мать» возложили и в Курске.

Память жертв Бесланской трагедии почтили и на Кипре: киприоты и уроженцы РФ принесли к стихийному мемориалу цветы, иконы, свечи и игрушки. Такие же акции прошли в Риме, Неаполе и в Сан-Марино. В итальянской столице, например, неподалеку от Колизея появился импровизированный мемориал из детских игрушек, фотографий и свечей.

Сорванный план спецназа

Участник операции в Беслане, полковник ФСБ Виталий Демидкин рассказал, что бойцы антитеррористических подразделений «Альфа» и «Вымпел» планировали штурм спортзала и готовились к нему на стрельбище, которое находилось в 60 км от города, но планы резко изменились из-за непредвиденных обстоятельств.

«В 13:00 пришел приказ срочно возвращаться на базу. Нам не предоставили объяснений. Затем мы узнали, что произошло несколько взрывов. На месте штабной офицер разъяснил, что мы будем действовать по ранее распределенным секторам: освобождая заложников и при необходимости уничтожая террористов. Мы прибыли к школе, оперативно высадились. Внутри зала были жертвы и тяжелораненые», — вспомнил Демидкин.

По его словам, бойцы приняли решение пробраться через окна в коридор, ведущий от центрального входа до столовой. Террористы открыли по ним огонь из пулеметов и автоматов, бросали гранаты Ф-1. «Альфа» и «Вымпел» рассредоточились по классам, вступив в ответную перестрелку. Когда последняя группа террористов была ликвидирована, перестрелка прекратилась.

«Сейчас наш Тимур был бы такой же»

Бывший заложник Беслана, ныне московский врач-реаниматолог Камболат Баев рассказал в беседе с kp.ru, что помнит каждую секунду тех событий. В 2004 году он пошел в третий класс.

«Если бы можно было из головы делать проекцию, мы бы сейчас смотрели фильм, который начался в 10 утра, с нашей линейки, и до момента, как я очнулся в больнице. В голове все очень плотно осело, это не забывается», — отметил он.

Баев находился в спортзале все три дня до штурма. Родителей с ним не было, так как в тот день они не остались на линейку. После взрыва его вынес из спортзала мужчина, живший в пятиэтажке рядом со школой. Во время теракта погибла его дочь.

«Рядом был наш учитель — это мама моего одноклассника, сейчас она директор нашей школы. Они все нас поддерживали. Когда ты ребенок, ты не понимаешь, что с тобой происходит. Я ребятам, кто был из 10-11 класса, когда видимся, говорю: «Вы были взрослые, вы понимали, что жизнь сейчас может закончиться». А для меня тогда это было: да, загнали, да, почему-то держат, почему-то не дают воды», — сказал Баев.

По его словам, самым тяжелым для него оказались даже не собственные воспоминания, а необходимость встречаться с горем других людей, чьи дети не выжили в трагедии.

«Мы на кладбище ходим к своим одноклассникам — их родители, бабушки, дедушки… не всегда узнают тебя. Ты подходишь к памятнику, прикладываешь руки к нему, а они спрашивают: «Вы знали его?» Я говорю: «Мы одноклассники». И тогда начинается разговор, что вот сейчас бы наш Тимур или Заур был бы такой же большой», — пояснил мужчина.

Бывший заложник дежурил вечером 22 марта, когда произошел теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле». К ним в отделение привезли двух девушек с отравлением продуктами горения, мужчину с ожогами и еще одного мужчину в крайне тяжелом состоянии, с пулевым ранением. Все четверо выжили.

«И я им сказал: «Я вас очень хорошо понимаю». На что они так друг на друга посмотрели — типа, чего это вы нас понимаете? Ну и я им сказал, что я сам был плюс-минус в таких же обстоятельствах — в Беслане», — поделился Баев.

«Враг не такой, как мы»

20 августа президент Владимир Путин в рамках рабочей поездки в Северо-Кавказский федеральный округ приехал в Северную Осетию, где посетил мемориал «Город ангелов», построенный в память о жертвах теракта в школе №1 Беслана. Возлагая цветы, политик встал на колени.

Он также встретился с представителями комитета «Матери Беслана».

«У нас в народе иногда говорят такие слова «врагу не пожелаешь», но наш враг другой, он не такой, как мы», — сказал он на встрече.

1 сентября 2004 года во время линейки боевики захватили школу №1 в Беслане, загнав в спортзал больше тысячи человек. Три дня террористы не давали заложникам ни воды, ни еды. Первоначальный план штурма школы был сорван из-за прогремевших взрывов.

Жертвами теракта в Беслане стали 334 человека, 186 из них — дети. Более 800 человек были ранены, 72 ребенка остались инвалидами.