Женщина у стихийного мемориала у здания концертного зала «Крокус Сити Холл», 26 марта 2024 года

Как выглядели места терактов в России. Тогда и потом Мемориалы на местах трагедий

В первый же день после теракта у разрушенного здания «Крокуса» появился стихийный мемориал. Жители приносили цветы, свечи и игрушки. Москвичи выступили за то, чтобы здесь разбили сквер памяти погибшим и установили памятник. Как хранят память о предыдущих трагедиях — в материале «Газеты.Ru».

Захват заложников в Буденновске, 14-19 июня 1995 года

Буденновская больница, захваченная чеченскими террористами, 15 июня 1995 года.

В больнице сохранили нетронутой стену, у которой террористы расстреливали заложников. Александр Земляниченко/РИА Новости и МК-Урал

В ночь на 14 июня 1995-го боевики во главе с Шамилем Басаевым выехали в Ставропольский край на трех КАМАЗах и Жигули, замаскированном под милицейскую служебную машину. Они беспрепятственно прошли 52 блокпоста, уверяя что везут гробы с убитыми военными. Для проверки их остановили только в Буденновске.

Банда расстреляла патрульных, захватила здание РОВД и рассредоточилась по городу. Заложников террористы удерживали в центральной районной больнице. Вместе с пациентами и врачами в плену оказались 1586 человек. Шесть из них были расстреляны на следующий день.

17 июня начался штурм. Бой длился около четырех часов, освободить удалось лишь 61 человека.

Утром следующего дня премьер-министр России Виктор Черномырдин начал телефонные переговоры с Басаевым и пошел на уступки в обмен на освобождение людей.

Террористам предоставили автобусы, на которых они уехали под прикрытием заложников. У села Зандак в Чечне пленников отпустили. Террористы скрылись.

По данным ФСБ, в ходе атаки погибли 129 человек, еще 415 граждан были ранены. После этого в России приняли закон о борьбе с терроризмом, который запрещает удовлетворять требования боевиков.

В память о трагедии в больнице оставили нетронутой стену, у которой были расстреляны заложники, а у РОВД установили мемориал погибшим милиционерам.

close 100% Возложение цветов к памятнику милиционерам, погибшим при захвате города боевиками Шамиля Басаева в июне 1995 года Виктор Новосельцев/ТАСС

Взрыв жилого дома в Каспийске, 16 ноября 1996 года

Разбор завалов с помощью строительной техники на месте взрыва в 9-этажном жилом доме № 58 на улице Ленина в Каспийске, 16 ноября 1996 года.

Стела из белого гранита и мраморные плиты с высеченными на них именами жертв трагедии на месте взорванного жилого дома. Александр Бомза/ТАСС и Федор Завьялов/ТАСС

В ночь на 16 ноября 1996 года на улице Ленина был взорван дом, в котором проживали семьи военнослужащих. В результате теракта погибли 68 человек, в том числе 20 детей.

Взрыв произошел в два часа ночи, разрушив более 40 квартир. Эпицентром был подвал здания. Большинство жителей оказались под завалами. Спасательные работы шли трое суток.

Следователи считали, что организаторами теракта могли быть как чеченские боевики, так и контрабандисты, которые хотели отомстить пограничникам. Осенью 2023 года дело приостановили.

На месте разрушенного дома установлена стела в память о погибших. В 2020 году рядом разбили аллею. Количество деревьев равно количеству погибших.

Теракт в Буйнакске, 4 сентября 1999 года

Последствия террористического акта в Буйнакске, 4 сентября 1999 года.

4 сентября 2000 года в Буйнакске на месте взрыва дома был открыт памятник его жертвам. Олег Булдаков/ТАСС и Сергей Расулов/РИА Новости

Вечером 4 сентября 1999 года на парковке около пятиэтажного дома на улице Леваневского (Шихсаидова) взорвался грузовик ГАЗ-53, набитый смесью алюминиевого порошка и аммиачной селитры.

Взрывом были разрушены четыре подъезда дома, в котором жили семьи офицеров 136-й бригады Министерства обороны РФ. В результате теракта погибли 64 человека, еще 146 получили ранения.

В ходе расследования выяснилось, что боевики готовили еще один теракт, припарковав грузовую машину, начиненную взрывчаткой, между военным госпиталем и жилым домом в Буйнакске. Часовой механизм был настроен на полвторого ночи 5 сентября. Взрыв удалось предотвратить.

Во взрыве обвинили банду террориста Хаттаба. Исполнителей задержали, а боевика ликвидировали в 2002 году.

В 2000 году на месте трагедии появился памятник.

Взрыв в доме на улице Гурьянова в Москве, 9 сентября 1999 года

Разбор завалов на месте террористического акта на улице Гурьянова в Москве, в результате которого погибли 100 человек, 1999 год.

Православная часовня во имя иконы Богоматери Всех Скорбящих построена на улице Гурьянова в память о жертвах теракта и памятный знак на месте взорванного дома №19. Дмитрий Коробейников/РИА Новости и Борис Кавашкин/ТАСС, Максим Блинов/РИА Новости

8 сентября 1999 года в 23:58 на первом этаже девятиэтажного дома №19 на улице Гурьянова произошел взрыв. Два подъезда были разрушены. От взрывной волны деформировалась конструкция соседнего дома, еще в трех зданиях выбило стекла.

После взрыва на первом этаже дома загорелся склад лакокрасочных материалов.

Погибли 100 человек, 690 получили ранения.

Организатором теракта следователи также назвали Хаттаба и Абу Умара.

В 2000 году на месте взрыва установили бронзовый монумент в память о погибших. В 2003 году возле места трагедии был возведен храм-часовня в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость».

Взрыв в доме на Каширском шоссе в Москве, 13 сентября 1999 года

Работы по расчистке завалов 14 сентября 1999 года на месте взрыва жилого дома на Каширском шоссе в Москве.

Мемориал на месте, где стоял жилой дом №6/3 по Каширскому шоссе. Олег Ласточкин/РИА Новости и Михаил Фомичев/РИА Новости

Вечером 13 сентября 1999 года на Каширском шоссе в Москве произошел взрыв в жилом доме №6. Пятиэтажка оказалась полностью разрушена. В соседних домах выбило стекла, разрушило лестничные пролеты, а по стенам пошли трещины.

Погибли 124 человека, еще семь получили ранения.

На месте работали все оперативные службы. Во второй половине дня 14 сентября все завалы были разобраны.

Расследуя взрыв, следователи установили, что теракт на Каширском шоссе был произведен той же группировкой, что и предыдущие на улице Гурьянова в Москве и в Буйнакске. Установить это помог состав взрывчатой смеси — он полностью совпадал. Главарей банды — Эмира Аль-Хаттаба и Абу Умара — впоследствии ликвидировали в Чечне.

Взрыв в доме в Волгодонске, 16 сентября 1999 года

Последствия теракта возле жилого дома в Волгодонске, 16 сентября 1999 года.

После взрыва дом был восстановлен, однако в нем теперь на два этажа и на два подъезда меньше. По прошествии года после трагедии на месте взорванных подъездов был разбит сквер памяти и установлен памятник с именами всех погибших. Sergei Venyavsky/AP и Яндекс.Карты

16 сентября 1999 года в 5:50 утра грузовик взорвался у жилого дома №35 в Волгодонске. Было повреждено 39 домов, две школы, отдел милиции, библиотека и детский сад.

В результате погибли 19 человек, еще 1045 пострадали. Теракт стал четвертым в серии атак, осуществленных боевиками в сентябре 1999 года.

После взрыва дом восстановили, однако в нем стало на два этажа и два подъезда меньше. Изменился и адрес.

Через год после трагедии на месте взорванных подъездов был разбит сквер памяти и установлен памятник с именами погибших. Каждый год 16 сентября к нему приходят люди, чтобы возложить цветы.

Взрыв в переходе под Пушкинской площадью в Москве, 8 августа 2000 года

Последствия взрыва в подземном переходе под Пушкинской площадью, 8 августа 2000 года.

Мемориал в память о погибших во время теракта в переходе на Пушкинской площади. Антон Денисов/ТАСС и Максим Блинов/РИА Новости

8 августа 2000 года к торговому павильону номер 52 в переходе на Пушкинской подошли двое неизвестных. Они оставили у палатки портфель-дипломат и полиэтиленовый пакет. Через несколько минут сработало начиненное шурупами и винтами взрывное устройство.

Погибли 13 человек, 118, в том числе и дети, получили ранения средней степени тяжести. Следователи отрабатывали ряд версий от конкуренции на рынке до «чеченского следа», но найти виновников так и не удалось.

На 40-й день на месте трагедии установили памятную доску, а позже была открыта Стена Памяти жертв теракта.

Взрыв в Каспийске, 9 мая 2002 года

Теракт в Каспийске во время парада, посвященного Дню Победы, 9 мая 2002 года.

Памятник «Военнослужащим и гражданским лицам, погибшим в результате теракта» в Каспийске. Андрей Коляга/РИА Новости и Яндекс.Карты

В 9:40 утра колонна военнослужащих 77-й бригады морской пехоты проходила через центральную площадь Каспийска. Военные должны были возложить венки к могилам солдат, погибших в Великой Отечественной войне. Через пять минут, когда колонна проходила по улице Ленина, на обочине дороги сработало взрывное устройство.

Погибли 42 человека, еще более 100 получили ранения. Больше всего пострадали оркестр и бежавшие следом за ним подростки.

В теракте обвинили боевиков незаконного вооруженного формирования во главе с дагестанским экстремистом Раппани Халиловым.

Теракт на Дубровке, 23-26 октября 2002 года

Спецназовцы проводят операцию по освобождению заложников из ДК «Московский подшипник» на Дубровке, 26 октября 2002 год.

Мемориал «Жертвам терроризма» на Дубровке в Москве. Антон Денисов/ТАСС и Кирилл Каллиников/РИА Новости

Вечером 23 октября 2002 года группа вооруженных боевиков ворвалась в здание Театрального центра на Дубровке. В это время шел второй акт мюзикла «Норд-Ост». В заложниках у террористов оказались 912 человек.

Боевики заминировали зал, расставив среди зрителей террористок с поясами смертниц.

Переговоры шли двое суток. В театральный центр смогли зайти депутаты Асламбек Аслаханов и Иосиф Кобзон, британский журналист Марк Франкетти, врач Леонид Рошаль. Им удалось вывести около 60 человек.

На третий день, 26 октября, начался штурм здания с применением газа, который обладает паралитическим действием. Его закачали в здание через воздуховоды.

Все 40 террористов были ликвидированы, но погибли и 130 заложников. Пятерых боевики расстреляли до начала штурма, остальные скончались в больницах. Состав газа неизвестен до сих пор.

В 2003 году на площади установили памятник с летящими птицами. На нем написано: «В память о жертвах терроризма». В следующую годовщину общественники установили около него самодельные плакаты с именами погибших. Спустя год, в 2005-м, мэрия установила на здании мемориальную доску со списком погибших.

close 100% Мемориал жертвам «Норд-Оста» перед театральным центром на Дубровке. Сергей Пятаков/РИА Новости

Теракт на станции метро «Автозаводская», 6 февраля 2004 года

Сотрудники милиции выносят из метро тела погибших в результате взрыва на перегоне между станциями «Павелецкая» и «Автозаводская», 6 февраля 2004 года.

Цветы у мемориальной доски со списком жертв теракта на станции «Автозаводская» Замоскворецкой линии московского метрополитена. Федор Савинцев/ТАСС и Кирилл Каллиников/РИА Новости

Утром 6 февраля 2004 года смертник пронес взрывное устройство в московское метро. Бомба была активирована в 8:30 в вагоне поезда, который следовал от «Автозаводской» к «Павелецкой». Теракт унес жизни 41 человека, больше 250 пассажиров пострадали.

Смертником оказался житель Карачаево-Черкесии Анзор Ижаев, который, по версии следствия, проходил спецподготовку в лагерях террористов. Три участника подполья, причастные к взрыву, в том числе бывший сотрудник Минюста Мурат Шаваев, были приговорены к пожизненному сроку.

Через год после теракта в вестибюле станции «Автозаводская» установили мраморную доску с именами погибших.

Террористический акт в Беслане, 1-3 сентября 2004 года

У захваченной террористами школы №1 в Беслане, сентябрь 2004 года.

Люди во время траурных мероприятий в спортивном зале школы №1 в Беслане. Global Look Press и Елена Афонина/ТАСС

1 сентября 2004 года во время линейки террористы захватили школу №1 в Беслане. В заложниках оказались 1128 человек — дети, их родители и учителя. Пленников удерживали в заминированном спортивном зале школы. В первый же день в качестве устрашающей меры боевики расстреляли 17 мужчин.

Одним из условий, которые выдвигали террористы, был вывод войск из Чечни. Экс-президент Ингушетии Руслан Аушев оказался единственным человеком, который пошел на переговоры. Ему удалось убедить захватчиков отпустить 26 заложников — женщин и грудных детей.

На третий день оперативный штаб договорился об эвакуации тел убитых заложников. Однако вскоре после того, как сотрудники МЧС зашли в школу, в спортзале прогремели взрывы. По официальной версии, их устроили террористы. Начался штурм. В ходе спецоперации погибли 334 человека, из них 186 детей.

Единственный выживший боевик, Нурпаши Кулаев, получил пожизненный срок. Ответственность за теракт взял на себя Шамиль Басаев. Он был ликвидирован 10 июля 2006 года.

Здание школы сносить не стали. В спортзале всегда стоят цветы и висят фотографии погибших заложников и сотрудников спецслужб.

Взрывы в московском метро, 29 марта 2010 года

Последствия взрыва на станции «Лубянка» московского метрополитена, 29 марта 2010 года.

Люди спустя год после трагедии приносят цветы на станцию метро «Лубянка» в память о жертвах взрыва 29 марта 2010 года. Reuters TV/Life News и Руслан Кривобок/РИА Новости

29 марта 2010 года, в утренний час пик, на двух станциях Сокольнической линии сработали взрывные устройства. В 07:57 мск — на станции метро «Лубянка», а через 40 минут — на «Парке культуры». Погибли 40 человек.

Подрывы осуществили террористки-смертницы из Дагестана — Джанет Абдурахманова и Мариам Шарипова. Бомбы были начинены кусками арматуры и болтами.

Следствие установило, что организовал теракт лидер диверсионно-террористического подполья Дагестана Магомедали Вагабов — муж Шариповой. Его ликвидировали при попытке задержания в августе того же года.

На следующий день после теракта в столице объявили траур. В метро появился стихийный мемориал. Жители несли к месту трагедии цветы и свечи.

Теракт в аэропорту Домодедово, 24 января 2011 года

close 100% Тело погибшего в результате взрыва в аэропорту «Домодедово», 24 января 2011 года.

Мемориальной доски в аэропорту нет. Евгений Волчков/ТАСС

24 января 2011 года смертник подорвал себя в зале прилета пассажиров международных рейсов. Взрыв унес жизни 37 человек. Более 170 получили ранения.

Исполнителем теракта оказался 20-летний Магомед Евлоев. В аэропорт он приехал на такси и зашел через вход №2, сумев миновать рамки металлодетектора, пока дежурный отвлекся.

В крови смертника нашли следы гашиша, кокаина и психотропных препаратов.

Ответственность за взрыв взял на себя лидер террористической организации «Имарат Кавказ» (организация запрещена в России) Доку Умаров. Непосредственно за подготовку Евлоева отвечал террорист Аслан Бютукаев, а его подручные помогали смертнику добраться из Ингушетии в Москву, снять жилье и выбрать место для теракта.

Ряд участников незаконного формирования впоследствии отдали под суд, других, в том числе Бютукаева и Умарова, ликвидировали.

Взрыв в здании железнодорожного вокзала в Волгограде, 29 декабря 2013 года

На месте взрыва у здания железнодорожного вокзала в Волгограде, 29 декабря 2013 года.

После реставрации железнодорожного вокзала на здании появилась мемориальная доска памяти жертв теракта. Дмитрий Рогулин/ТАСС

29 декабря на железнодорожном вокзале старший сержант транспортной полиции Дмитрий Маковкин заметил перед досмотровой зоной подозрительного мужчину. Увидев приближающегося сотрудника в форме, смертник привел в действие взрывное устройство.

Погибли 18 человек, в том числе полицейские.

Осматривая место трагедии, оперативники обнаружили неразорвавшуюся гранату Ф-1. Ее уничтожили взрывотехники.

В феврале 2014-го на вокзале появилась мемориальная доска памяти жертв теракта, а на фасаде здания волгоградского филиала института управления, где учился старший сержант Маковкин, — памятная доска в его честь.

Взрыв троллейбуса в Волгограде, 30 декабря 2013 года

Сотрудники оперативных служб и правоохранительных органов работают на месте взрыва в троллейбусе рядом с Качинским рынком в Волгограде, 30 декабря 2013 года.

Памятник жертвам теракта в троллейбусе 30 декабря 2013 на улице Качинцев в Волгограде. Кирилл Брага/РИА Новости

На следующий день, 30 декабря, в полдевятого утра взрыв прогремел в троллейбусе, следующем по маршруту №15. Устройство привел в действие террорист-смертник. Салон троллейбуса полностью выгорел. Погибли 16 человек, более 20 пострадали.

Следствие установило, что обе атаки организовали участники диверсионно-террористической группы, созданной Джамалтином Мирзаевым на территории Дагестана. В ходе спецоперации часть боевиков была задержана, остальные, включая главаря, ликвидированы.

В июне 2014 года в Волгограде недалеко от места взрыва установили гранитную плиту в память о погибших.

Взрыв самолета над Синаем, 31 октября 2015 года

Последствия крушения российского самолета А321 над Синайским полуостровом, 31 октября 2015 года.

Памятник жертвам крушения самолета А321, открытый на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге на месте захоронения неопознанных останков жертв катастрофы. Russian Ministry for Emergency Situations via AP и Петр Ковалев/ТАСС

31 октября 2015 года над Синайским полуостровом взорвался самолет российской авиакомпании «Когалымавиа», следовавший из Шарм-эш-Шейха в Петербург. Погибли 224 человека, в том числе 24 ребенка. Большинство пассажиров возвращались домой из отпуска.

Через несколько часов после катастрофы ответственность взяли на себя боевики «Исламского государства» (организация запрещена в России).

В ходе расследования выяснилось, что бомба была заложена в багажном отсеке и прикрыта детскими колясками и другим негабаритным грузом.

СМИ сообщали о задержании техника авиакомпании EgyptAir (его брат был боевиком), двоих полицейских, работавших в аэропорту Шарм-эш-Шейха, и грузчика. Однако никто так и не был осужден. Египетская сторона отказывается называть крушение терактом.

28 октября 2017 года на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге был открыт памятник жертвам катастрофы.

Теракт в метро Санкт-Петербурга, 3 апреля 2017 года

Последствия теракта в метро Санкт-Петербурга, 3 апреля 2017 года.

Мемориальная доска с именами погибших в первом зале станции «Технологический институт». Была установлена на третью годовщину теракта 3 апреля 2020 года. Global Look Press и Alex 'Florstein' Fedorov/Wikimedia Commons

3 апреля 2017 года бдительные пассажиры метрополитена заметили в переходе на «Маяковскую» бесхозную сумку. Сотрудники подземки закрыли станции на вход и выход. В этот момент от «Сенной площади» отъехал поезд, и спустя несколько секунд прогремел взрыв.

Смертник пронес бомбу в вагон и подорвал себя в перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». Погибли 15 человек, более сотни получили ранения.

В сумке, обнаруженной на станции, также было взрывное устройство. Его удалось обезвредить.

Следствие установило, что террористом был гражданин России Акбаржон Джалилов. В 2016 году он ездил Сирию, где прошел подготовку по минно-взрывному делу под руководством членов запрещенной в России террористической организации «Катиба Таухуд валь-Джихад» («Батальон единобожия и джихада»).

Сообщники смертника и лидер ячейки, действовавшей в России, были задержаны.

В третью годовщину трагедии в метро установили мемориальный знак жертвам теракта.