Успенский пост в 2025 году: даты начала и окончания, история, календарь питания по дням

Успенский пост: когда он начнется и какие правила нужно соблюдать

Всего две недели длится у православных верующих самый короткий из многодневных постов, который по строгости не уступает Великому посту перед Пасхой. Успенский пост начинается 14 августа, он предшествует празднику Успения Пресвятой Богородицы и завершает лето. О смысле Успенского поста, его традициях и правилах — в материале «Газеты.Ru».

Когда начинается и заканчивается Успенский пост в 2025 году

Согласно христианской традиции, большим церковным праздникам часто предшествует пост. Всего их четыре: Великий пост, который верующие держат перед Пасхой, Рождественский — перед Рождеством Христовым, Петровский — перед Днем памяти святых апостолов Петра и Павла, и Успенский.

Успенский пост предшествует значимому православному празднику — Успению Пресвятой Богородицы последний двунадесятый праздник церковного года, который приходится на 28 августа, в 2025 году это четверг.

с 14 по 27 августа продлится Успенский пост

Успенский пост считается одним из самых коротких (Петров пост, продолжительность которого меняется от года к году, иногда бывает короче Успенского), но одним из самых строгих по уставу, рассказал «Газете.Ru» священник храма Петра Митрополита Московского в Санкт-Петербурге Николай Савченко (отец Николай).

«Успенский пост идет всего две недели — начинается в день Происхождения честных древ Креста Господня и заканчивается в день Успения Пресвятой Богородицы. Если Успение выпадает на среду или пятницу, то в этот день тоже постятся и тогда пост заканчивается на следующий день», — уточнил священник.

Также отец Николай добавил, что Успенский пост — самый новый. Он был введен позже всех остальных постов — в конце первого тысячелетия.

В чем суть Успенского поста

Этот строгий, но светлый пост берет начало в глубине веков — первые свидетельства о нем встречаются еще в раннехристианских текстах V столетия. Окончательно же двухнедельный период воздержания перед Успением Пресвятой Богородицы был установлен в 1166 году на Константинопольском Соборе, и с тех пор неизменно соблюдается православными верующими.

Успенский пост — это не просто ограничения в пище, а подражание подвигу Божией Матери. Согласно преданию, перед своим успением Дева Мария три дня провела в строгом посте и непрестанной молитве. Так и верующие стремятся в эти дни очистить душу через молитву, покаяние и добрые дела, готовясь к великому празднику Успения — торжеству вечной жизни.

История Успенского поста: библейский сюжет

Успенский пост готовит нас к одному из самых трогательных православных праздников — Успению Пресвятой Богородицы. Само это древнее слово «успение» означает не обычную смерть, а особый переход — будто бы Дева Мария тихо уснула, чтобы пробудиться уже в Царстве Небесном. Это не прощание, а встреча с вечностью.

В этом празднике нет места скорби — только светлая радость. Церковь прославляет событие, когда Христос принял душу Своей Матери и вознес Ее в небесные обители. Успение напоминает, что за пределами земной жизни ждет нечто большее — жизнь вечная, где нет ни болезней, ни печали, ни воздыхания.

Согласно Писанию, Богородица после казни, воскресения и вознесения Иисуса Христа жила в Иерусалиме и часто посещала Голгофу, где Спаситель был распят. Однажды во время молитвы ей явился архангел Гавриил и сообщил о скором завершении ее земного пути. Небесный вестник призвал ее не бояться смерти, заверив, что Марию ждет вечная жизнь.

Последний путь Богородицы

Когда Архангел Гавриил явился Деве Марии с райской ветвью, возвещая о скором переходе в вечность, это стало началом удивительных событий. По чудесному промыслу все апостолы, разбросанные по миру с проповедью, собрались в Иерусалиме — лишь Фома, тот самый, что некогда усомнился в Воскресении Христовом, не успел прибыть.

Торжественная процессия с телом Богородицы двинулась в Гефсиманию — место, столь дорогое для христиан. Апостолы несли гроб к месту последнего упокоения между могилами Ее родителей и праведного Иосифа, исполняя завещание Матери Божией. В воздухе витало торжественное ожидание — ведь это был не конец, а начало новой, вечной славы.

Спустя три дня после погребения прибыл и апостол Фома. Другие ученики рассказали об увиденном, и тот попросил открыть гробницу, чтобы лично попрощаться с Богоматерью. Когда апостолы вошли в склеп, то не обнаружили там тела Марии. Господь воскресил Божию Матерь и вознес ее в Рай.

в 1166 году в честь Успения Богородицы установили пост на Константинопольском Соборе

Почему Успенский пост иногда называют Спасовкой

Успенский пост иногда называют Спасовкой за череду удивительных праздников — Спасов, которые приходятся на это время. Первый — Медовый, знаменующий начало поста и напоминающий о силе Креста Господня. Затем — Яблочный, когда мы празднуем Преображение Христа на горе Фавор. И завершает этот цикл Ореховый Спас – этот праздник отмечают на следующий день после Успения Пресвятой Богородицы.

14 августа пройдет Медовый спас . Это народное название праздника, церковь же в этот день отмечает два события: Происхождение (изнесение) честных древ Животворящего Креста – праздник, связанный с древней традицией крестного хода в Константинополе, и празднество Всемилостивого Спаса и Пресвятой Богородицы.



пройдет . Это народное название праздника, церковь же в этот день отмечает два события: Происхождение (изнесение) честных древ Животворящего Креста – праздник, связанный с древней традицией крестного хода в Константинополе, и празднество Всемилостивого Спаса и Пресвятой Богородицы. 19 августа пройдет Яблочный спас , или праздник Преображения Господня. Он входит в число 12 основных церковных праздников после Пасхи. Согласно священному писанию, перед тем, как пойти на смерть, Христос со своими тремя учениками направился на гору, где случилось чудесное Преображение, явившее Божественную природу Христа.



пройдет , или праздник Преображения Господня. Он входит в число 12 основных церковных праздников после Пасхи. Согласно священному писанию, перед тем, как пойти на смерть, Христос со своими тремя учениками направился на гору, где случилось чудесное Преображение, явившее Божественную природу Христа. 29 августа пройдет Ореховый спас, когда принято вспоминать перенесение Нерукотворного Образа Христа из Едессы в Константинополь. Образ проявился на холсте, которым Господь при жизни вытер лицо.

Традиции поста

Успенский пост — особое время, когда природа щедро делится своими плодами, а верующие учатся благодарности. В эти две недели храмы наполняются ароматом свежего меда, румяных яблок и золотистых колосьев.

Традиция освящения первых плодов — это не просто красивый обряд. Принося в церковь часть урожая, человек признает: все, что мы имеем — дар Божий. В дни Спасов корзины с дарами природы становятся живыми иконами — видимым выражением молитвы благодарения за щедроты земли.

Календарь питания в Успенский пост

Успенский пост устанавливает мудрый ритм воздержания, где дни с горячей пищей сменяются периодами сухоядения. В более мягкие дни разрешены питательные, но простые блюда: ароматные каши на воде, сытные овощные супы, печеный картофель и тушеные овощи с грибами — все должно быть приготовлено без масла.

Эти две недели верующие проводят в особом воздержании: под запретом не только мясо и молоко, но и рыба.

В строгие дни постящиеся переходят на сухоядение: свежие и сушеные фрукты, овощи, орехи и мед, пророщенные злаки.

В субботу и воскресенье (16, 17, 23, 24 августа) допускается горячая пища с добавлением растительного масла. Это могут быть супы, каши, картофель, тушеные и печеные овощи.

Послабление разрешается лишь в праздник Преображения Господня, который совпадает со вторым Спасом — Яблочным (19 августа),

в этот день можно есть рыбу, горячую пищу, добавлять в пищу растительное масло, выпить бокал вина.

Что можно и нельзя делать в Успенский пост

Что нельзя делать в пост

Считается, что если человек не может придерживаться нужного рациона питания в силу проблем со здоровьем, следует сделать упор именно на пост духовный. В течение двух недель нужно подумать о своем жизненном пути и смысле жизни.

Во время поста стоит отказаться от шумных гуляний, не посещать развлекательные мероприятия, отметил отец Николай.

В дни поста мы стараемся ограничить себя в развлечениях и в еде. Алкогольные напитки и вредные привычки должны обуздываться с еще большей решительностью. Николай Савченко священник

Считается, что в дни поста лучше не проводить свадьбы и венчания, но если это обычная скромная регистрация в ЗАГСе или тихое венчание, то запрета на это нет. Все веселые торжества и пышные праздники стоит перенести на конец августа — после дня Успения Пресвятой Богородицы.

Нельзя, как и в любой другой пост, сплетничать, ссориться, обижать и ругаться с близкими, сквернословить.

Что можно делать во время Успенского поста

Лучше всего посвятить время поста духовной работе над собой, ходить на богослужения, молиться. Основная задача — очистить душу и освободиться от негативных мыслей.

Дни поста лучше всего проводить со своими родными и близкими, заниматься домашними делами в спокойной обстановке, а также проводить семейные обеды и ужины согласно календарю питания в пост.

По словам собеседника «Газеты.Ru», в Медовый и Яблочный спас можно сходить в храм и освятить овощи, фрукты и другие летние плоды. Часто люди несут яблоки, виноград, мед.

«В день Преображения Господня 19 августа верующие празднуют Яблочный спас. В этот день, кроме яблок, освящаются другие фрукты, например, груши, виноград, сливы, абрикосы, персики, арбузы и дыни. И в Ореховый спас, который выпадает на 29 августа, прихожане, как правило, угощают друг друга этими плодами урожая», — рассказал отец Николай.

Также существует традиция освящения колодцев и водоемов в Успенский пост. После совершения данного действия верующие купались, и это даровало людям крепкое здоровье и долголетие.