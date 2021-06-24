Разработчик: жвачка от коронавируса может поступить в гражданский оборот

Лекарство от коронавируса в виде жевательной резинки, которое разрабатывает Минобороны России, может попасть в гражданский оборот. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника 48-го Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) Минобороны России Сергея Борисевича.

«Посмотрим по качеству», — ответил Борисевич на соответствующий вопрос.

Он также отметил, что работы ведутся по графику, и санкции США не повлияли на работу их предприятия на данном этапе.

«Работаем. У нас в свое время в 1990-х годах была отработана технология жевательной таблетки», — сказал Борисевич.

Ранее сообщалось, что ЦНИИ Минобороны начал разработку лекарства от корона вируса, которое будет выглядеть как жевательная резинка. Институт участвовал в создании вакцины против COVID «Спутник V», и нынешний препарат является мукозальной вакциной в форме жвачки и пастилы.

Планируется, что после испытаний препарат будет включаться в различные схемы лечения и профилактики коронавирусной инфекции.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».