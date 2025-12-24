На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Макрон обвинил США в запугивании Европы

Макрон счел запугиванием ЕС запрет США на въезд бывшего еврокомиссара Бретона
Hannah Mckay/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон в соцсети Х осудил решение американских властей запретить въезд в США бывшему комиссару по вопросам внутреннего рынка и цифровых услуг ЕС Тьерри Бретону и еще нескольким европейцам.

«Франция осуждает решения США об ограничении [въездных] виз для Тьерри Бретона и четырех других европейских деятелей», — написал Макрон.

По его словам, это является «актом запугивания и принуждения» по отношению к суверенитету ЕС в цифровой сфере. Французский лидер подчеркнул, что цифровое регулирование Евросоюза, которое критикует Вашингтон, принято Европарламентом и Советом ЕС «в результате демократического и суверенного процесса». Макрон отметил, что оно гарантирует «честную конкуренцию между платформами».

До этого санкции США, введенные против Тьерри Бретона и других европейцев, «решительно осудил» министр иностранных дел Франции Жан-Ноль Барро. Он обратил внимание американцев на то, что закон о цифровых услугах был демократически принят в Европе, чтобы гарантировать то, «что незаконно офлайн, является незаконным и онлайн». Министр считает, что этот закон никаким образом не влияет на США.

24 декабря заместитель госсекретаря США Сара Роджерс заявила о введении визовых ограничений в отношении Тьерри Бретона. Она напомнила, что Бретон являлся одним из главных разработчиков европейского закона о цифровых услугах. Именно на его основании еврочиновник в августе 2024 года опубликовал письмо с угрозами владельцу соцсети X Илону Маску, который собирался брать онлайн-интервью на тот момент у кандидата в президенты США Дональда Трампа.

Кроме Бретона, США ввели санкции еще против четырех человек. Все они обвиняются в попытках цензуры в отношении американских компаний и лидеров мнений.

Ранее в Европе заявили о расколе в 80-летнем альянсе с США.

