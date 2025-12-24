На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Нацразведке США отреагировали на визовые санкции против экс-комиссара ЕС

Габбард: США должны отвечать другим странам на цензуру своих интернет-площадок
true
true
true
close
rarrarorro/Shutterstock/FOTODOM

Вашингтон должен давать надлежащий ответ на попытки других стран подвергнуть цензуре американские соцсети и интернет-ресурсы. Подобные попытки являются ущемлением суверенитета США, написала на своей странице в соцсети X директор Национальной разведки Тулси Габбард, комментируя введение Госдепартаментом визовых ограничений в отношении бывшего еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона.

По мнению Габбард, Бретон является «идейным вдохновителем» закона Евросоюза о цифровых услугах, который вступил в силу в августе 2023 года, и усилил контроль над некоторыми платформами, в том числе Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Именно на его основании еврочиновник в августе 2024 года опубликовал письмо с угрозами владельцу соцсети X Илону Маску, который собирался брать онлайн-интервью у тогдашнего кандидата в президенты США Дональда Трампа.

До этого заместитель государственного секретаря США Сара Роджерс заявила, что американские власти ввели визовые ограничения в отношении Бретона, а также против британского политического консультанта Имрана Ахмеда, руководителей базирующейся в Германии НКО Анны-Лены фон Ходенберг и Жозефины Баллон и главы британской НКО Клэр Мелфорд. Все они обвиняются в попытках цензуры в отношении американских компаний и лидеров мнений.

Ранее в Европе заявили о расколе в 80-летнем альянсе с США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Клещи вместо игрушек и хлопушек: правда ли, что лесных «гостей» можно принести домой с новогодней елкой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами