В Нацразведке США отреагировали на визовые санкции против экс-комиссара ЕС

Вашингтон должен давать надлежащий ответ на попытки других стран подвергнуть цензуре американские соцсети и интернет-ресурсы. Подобные попытки являются ущемлением суверенитета США, написала на своей странице в соцсети X директор Национальной разведки Тулси Габбард, комментируя введение Госдепартаментом визовых ограничений в отношении бывшего еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона.

По мнению Габбард, Бретон является «идейным вдохновителем» закона Евросоюза о цифровых услугах, который вступил в силу в августе 2023 года, и усилил контроль над некоторыми платформами, в том числе Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Именно на его основании еврочиновник в августе 2024 года опубликовал письмо с угрозами владельцу соцсети X Илону Маску, который собирался брать онлайн-интервью у тогдашнего кандидата в президенты США Дональда Трампа.

До этого заместитель государственного секретаря США Сара Роджерс заявила, что американские власти ввели визовые ограничения в отношении Бретона, а также против британского политического консультанта Имрана Ахмеда, руководителей базирующейся в Германии НКО Анны-Лены фон Ходенберг и Жозефины Баллон и главы британской НКО Клэр Мелфорд. Все они обвиняются в попытках цензуры в отношении американских компаний и лидеров мнений.

