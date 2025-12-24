На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Кошта раскритиковал новые санкции США против ЕС

Кошта назвал неприемлемыми визовые запреты США против пяти европейцев
Johanna Geron/Reuters

Евросоюз осуждает введенные США ограничения на поездки в отношении пяти европейских граждан и должностных лиц. Об этом в своем посте в соцсети X заявил председатель Европейского совета Антониу Кошта.

«ЕС осуждает введенные США ограничения на поездки в отношении европейских граждан и должностных лиц. Подобные меры неприемлемы в отношениях между союзниками, партнерами и друзьями. ЕС твердо отстаивает свободу выражения мнений, справедливые правила в цифровой сфере и свой суверенитет», — отметил он.

23 декабря США ввели запрет на въезд в страну пяти европейцам, которых обвинили в попытках оказать давление на американские технологические компании для того, чтобы цензурировать или подавить американскую точку зрения.

В стоп-лист попали один из главных разработчиков Закона ЕС о цифровых услугах Тьерри Бретон, директор центра по противодействию цифровой ненависти Имран Ахмед, руководители немецкой организации HateAid Жозефина Баллон и Анна-Лена фон Ходенберг, а также руководитель глобального индекса дезинформации Клэр Мелфорд.

Директор Национальной разведки США Тулси Габбард подчеркнула, что Вашингтон должен давать надлежащий ответ на попытки других стран цензурировать американские соцсети и интернет-ресурсы.

Еврокомиссия осудила запрет на въезд в США европейских активистов и попросила американские власти разъяснить причину такого решения. Также глава МИД Франции осудил санкции США. А президент Франции Эммануэль Макрон назвал решение американских властей запугиванием.

Ранее в США рассказали, кто должен обеспечить безопасность Европы.

